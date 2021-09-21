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Влахович: «Я захотел остаться в „Фиорентине“»

21 сентября 2021, 12:26

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал, почему решил остаться во флорентийском клубе, несмотря на возможность выступать в АПЛ.

Я захотел остаться в «Фиорентине», я думаю, что смогу и дальше здесь прогрессировать. Собираюсь забить много голов. А остальное придет тогда, когда придет.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
21 сентября в 14:06
"Я раздумывал над разными вариантами, но когда пришел Коко, я понял, что вместе мы сможем показать больше, и теперь фиалки будут смогут бороться как минимум попадание в еврокубки" - это почему-то вырезали
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 13:24
В нынешнем сезоне на счету Влаховича 5 мячей в 4 матчах. Нападающий Фиорентины Душан Влахович прокомментировал сравнение с представителем дортмундской Боруссии Эрлингом Холландом. Серб считает, что мало в чем уступает одному из самых желаемых форвардов мира на данный момент: —
«Возможно, у Холланда есть небольшое преимущество в стартовой скорости, но во всех остальных аспектах я могу навязать ему конкуренцию».
Мадридский Атлетико предложил за Душана Влаховича € 70 млн плюс бонусы. И Ювентус тоже хотел подписать его как я помню. Что ж, и он и Холланд молодые, как по мне - оба играют хорошо. Но в начале карьеры не надо чаще менять клуб. Надо хотя бы 2 года играть за одну команду, а потом уже сделать выбор. Желаю Добра.
galem72
galem72
21 сентября в 12:36
Для какохи это идеальный вариант. Со скамьи в фут удобнее играть. ))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 12:32
Главное с напарником по нападению не отдыхать.
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