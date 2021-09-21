Влахович: «Я захотел остаться в „Фиорентине“»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал, почему решил остаться во флорентийском клубе, несмотря на возможность выступать в АПЛ.
Я захотел остаться в «Фиорентине», я думаю, что смогу и дальше здесь прогрессировать. Собираюсь забить много голов. А остальное придет тогда, когда придет.
«Возможно, у Холланда есть небольшое преимущество в стартовой скорости, но во всех остальных аспектах я могу навязать ему конкуренцию».
Мадридский Атлетико предложил за Душана Влаховича € 70 млн плюс бонусы. И Ювентус тоже хотел подписать его как я помню. Что ж, и он и Холланд молодые, как по мне - оба играют хорошо. Но в начале карьеры не надо чаще менять клуб. Надо хотя бы 2 года играть за одну команду, а потом уже сделать выбор. Желаю Добра.
«Возможно, у Холланда есть небольшое преимущество в стартовой скорости, но во всех остальных аспектах я могу навязать ему конкуренцию».
Мадридский Атлетико предложил за Душана Влаховича € 70 млн плюс бонусы. И Ювентус тоже хотел подписать его как я помню. Что ж, и он и Холланд молодые, как по мне - оба играют хорошо. Но в начале карьеры не надо чаще менять клуб. Надо хотя бы 2 года играть за одну команду, а потом уже сделать выбор. Желаю Добра.