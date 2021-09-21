Влахович: «Я захотел остаться в „Фиорентине“»

Нападающий «Фиорентины» рассказал, почему решил остаться во флорентийском клубе, несмотря на возможность выступать в АПЛ .

Я захотел остаться в «Фиорентине», я думаю, что смогу и дальше здесь прогрессировать. Собираюсь забить много голов. А остальное придет тогда, когда придет.