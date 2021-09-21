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Малафеев: «Дзюба решил сконцентрироваться на работе в „Зените“»

21 сентября 2021, 20:36

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.

Артем сам прекрасно понимает, насколько он готов быть полезен сборной. На сегодняшний день Дзюба не стал рисковать и решил сконцентрироваться на работе в «Зените». Это такое же честное решение, как и решение того же Марио Фернандеса. Футболисту виднее, насколько он готов к выступлению на таком уровне.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 сентября в 23:15, ред.
Так выходит раньше Дзюба за Зенит неконцентрированным играл..???
Ну теперь попрёт....
Аксинья
Аксинья
21 сентября в 23:00
Если бы у руля сборной был бы Стас, то Артем побежал бы к нему быстрее чем по полю бегает, так что Слава не надо нам баки забивать))
112910415
112910415
21 сентября в 22:39
патриот же России, вроде ?
все силы был готов отдать ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 22:16
Зюба как девочка,обиделся!
второй
второй
21 сентября в 21:52
в конце концов Дзюба уже не пацан,а предпенсионер и решение его верное!
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 21:15
ПРедставитель "Зенита" мог сказать иное???
Конь 666
Конь 666 ответ pomor45 (раскрыть)
21 сентября в 21:15, ред.
Он бывший капитан, и это больше на обиду похоже... Игоря не приплетай, он 3 года назад дал дорогу молодым, а про маму только сейчас сказал. Артём сразу сказал что не завершает карьеру, а отдохнет на Словакии и Словении, а потом посмотрит, но не обещает.
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
21 сентября в 21:12
Для того и вбросили этот согласованный с Карпиным и Дзюбой вариант, Дымовая завеса рецидивирующего личного конфликта.
pomor45
pomor45 ответ Конь 666 (раскрыть)
21 сентября в 21:09
Рецидив травмы в клубе ещё более реален, чем в сборной. Всё это разные формы вежливого отказа от нагрузки, не приносящей никаких личных дивидендов: ни материальных, ни моральных. Самая изощрённая у Акинфеева - он, видите ли, маме обещал и, главное, решил дать дорогу молодым.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 сентября в 21:03
Многие игроки мечтают попасть в сборную своей страны, хоть немного засветиться, побольше быть на виду, чтобы заключить более выгодный контракт или иметь больше интересных предложений. И это еще не касаясь патриотических соображений - гордость за выступление под своим национальным флагом.
Но сытому коту из "Зенита" - зачем ему это надо?
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
21 сентября в 20:59
Ахахахах, в состоянии бревна он в сборной, 66 выгонишь и даже капитанскую не отнять. А тут не стал рисковать вдруг. Вячеслав, ну ты ж не нонейм какой, ну ври элегантней. Пушкина там почитай, Маяковского.
drug01
drug01
21 сентября в 20:54
Это его право...
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 20:53
Теперь будем этот порожняк неделю гонять.
Конь 666
Конь 666
21 сентября в 20:52, ред.
Рискует? Чем он рискует? Вот у Марио может быть рецидив травмы, а что у Артёма? Рецидив хорошей формы?
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 20:50
Дзюба сконцентрируется на Зените бред.
протон
протон
21 сентября в 20:41
Логично тоже мнение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 20:37
Имеет право на мнение...
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