Малафеев: «Дзюба решил сконцентрироваться на работе в „Зените“»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.
Артем сам прекрасно понимает, насколько он готов быть полезен сборной. На сегодняшний день Дзюба не стал рисковать и решил сконцентрироваться на работе в «Зените». Это такое же честное решение, как и решение того же Марио Фернандеса. Футболисту виднее, насколько он готов к выступлению на таком уровне.
Ну теперь попрёт....
Ну теперь попрёт....
все силы был готов отдать ?
все силы был готов отдать ?
Но сытому коту из "Зенита" - зачем ему это надо?
Но сытому коту из "Зенита" - зачем ему это надо?