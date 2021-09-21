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Рангник: «Лимит никак не поможет росту результатов сборной РФ. Это ошибка!»

21 сентября 2021, 19:52

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции.

Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!

Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе. Уровень игроков, выходящих из клубных академий, вырос настолько, что вопрос лимита перестал быть существенным. Разговоры об искусственных ограничениях были забыты.

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти ответ Viktor novicki (раскрыть)
25 сентября в 11:51
А в 50-е, послевоенные 60-е, 70-е и 80-которые я уже сам помню, находили же время и сыли и ведь не сказать, что тогда жили лучше, материально. Тогда просто другим жили, и футбол был частью общей идеи социального общества, как и весь спорт. Это были наши обьеденяющие начала, не футбол мам по себе, как идол, а тменно наш футбол, свящанный с традициями нашей повседневной жизни. Скажу тебе, если не знаешь все наши футбольные клубы, как и зоккейные, как и ыообще все сп.общества были созданы на базе эконочическо-социальной сфере. То есть клубы создавались заводами, госструктурами, секторами экономики. Торпедо-Автозавод Лихачева(ЗиЛ), Локомотив-РЖД, Динамо-МВД, Зенит-оборонныц сектор экономики, Спартак-кооператоры промысловики, итд. То есть каждый клуб был жля кого-то нашим, в смысле проф пренадлежности.
Viktor novicki
Viktor novicki ответ Кьянти (раскрыть)
23 сентября в 08:35
для того,чтобы стадионы заполнялись ,хотя бы на 60-70% и по рентабельной цене на билеты,нужно поднимать уровень жизни в стране,кто пойдет на стадион после 12 часовой работы,да еще после подработки,а у нас чтобы нормально существовать,одной основной работы мало.
Viktor novicki
Viktor novicki ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
23 сентября в 08:25
а может нам замахнуться на большее,гулять так гулять,запрет полный на легионеров и только свои доморощенные,а чо ,зарплаты можно урезать и сказать,за воротами еще сто человек ждут работы,незаменимых нет,да и тренеры чужеземцы нам не указ,свои вон без работы годами сидят.
cska1948
cska1948 ответ Viktor novicki (раскрыть)
23 сентября в 08:20
Можно! Но деньги ВПЕРЁД!
Viktor novicki
Viktor novicki ответ cska1948 (раскрыть)
23 сентября в 08:14
а можно наоборот?нет утром деньги ,а вечером стулья.
Grim_Reaper
Grim_Reaper ответ CSKA2012 (раскрыть)
22 сентября в 13:54
такими темпами будет 4-8 клубов у нас... убыточный бизнес и так наш футбол... а так через гос. отмывка денег
galem72
galem72
22 сентября в 12:19
Пфф, это всего лишь мнение какого-то известного на весь мир успешного футбольного спеца. Зачем к нему прислушиваться?! Главное ведь, что плешивый дилетант из бункера промычал. Вот там истина и всем наука! ))
Кьянти
Кьянти ответ pomor45 (раскрыть)
22 сентября в 06:11
По сути все верно, только, на мой дилетантский взгляд, у нас в России вряд-ли клубы смогут жить ща счет самих себя. Это не только вопрос самих клубов, это и вопрос болельщиков. Нет у еас такой культуры боления, где футбол занимал бы очень большую часть жизни рядового болельщика. А этот самый,болельщик готов был бы приличную долю своего бюджета тратить на футбол. У нас очень много лет футбол был, как и спорт вообще, государтсвенным, билеты стоили копейки. Сейчас для болельщиков покупать билеты на матчи по той цене, что могла быть опеспечить окупаемость, даже частично, затратиклуба немыслемо. Я тмеюю ваиду га постоянной основе в такой массе, на которую расчитанны стадионы. На 20, 30, уже не гооворя 50 или 60 тсч мест. Ты можешь себе представить, что бы всей стране, у нас на каждом матче, весь сезон, лет пять подряд сталионы щаполнялись бы хотя бысна половину???

И дело тут вовсе не отсутсвииивысокого уровня инры. Мы сегодня не настолько сам футбрл любим.
В Англии 30 тсч на матчах 2 и даже третьей лиги этот норм, но я не уверен, что там уровень много выше нашего РПЛ.
CSKA2012
CSKA2012
22 сентября в 03:20, ред.
Первый шаг - отменить подпидку из гос. корпораций проф клубов.
Второй шаг - вкладывать деньги из гос. корпораций в открытия академий по всей стране и зарабатывать смогут на продаже игроков-воспитанников + ежемесячная денежная мотивация детских тренеров, что если его воспитаник играет на проф уровне. К примеру на основе школ и институтов создание областных чемпионатов в полне могут потянуть + трибуны будут заполняться так как играют по сути свои однокласники, одногрупники. Можно подсмотреть как это всё организовано в том же США.

Третий шаг - смягчать постепенно лимит и после первых выпусников полостью отменить лимит.

Пускай клубы живут на свои деньги + спонсор только частная комания без акций в государственном секторе. Клубы будут замотивированы работать с болельщиками и будут зазывать людей на трибуны.

Не получается - закройте клуб или получите любительский статус клуба и играйте после рабочего дня, где будут люди мотивировны играть лучше для получения контракта из профессиональных клубов + играть будут одни россиян, что позволит оказать практику россиянам. Также любительскому клубу необходимо заплатить за переход игрока, что позволит держать клуб на плаву с возможностью получения проф статуса.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ Антон Белянкин (раскрыть)
22 сентября в 02:58
Полностью согласен.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ pomor45 (раскрыть)
22 сентября в 02:57
А вы станете платить за билет если он станет как а АПЛ? И не только вы, но в целом население. А на что жить клубам из ФНЛ - 2? Стоит клубу вылететь из РПЛ - как у него падает посещаемость, в ФНЛ-2, она вообще ниже плинтуса. Сравните это с той же Англией. Россия - не футбольная страна - в том числе по интересу со стороны болельщиков. В большинстве своём у нас не принято поддерживать свою команду в тяжёлые времена. А те 500 истинных болельщиков, что есть у команд - не спасут её а трудные времена.
Я согласен - госфинансирование ФК - это зло. Но, в настоящее время если мы от него откажемся - то через 5 лет у нас останется 8-10 клубов на всю страну, после чего футбол умрёт окончательно. Вы этого хотите?
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 сентября в 00:27, ред.
Нет не оговорился , есть много клубов которые частно - бюджетные как и в Америке , кстати очень зеркально они работают и в Америке. Городские или в округах команды сливаются с частными бизнес проектами фирмами и очень даже благоприятно существуют. И таких больше чем 50 % уж точно. И этот пример был взят на вооружение именно с чемпионшипа в Америку. Даже маленькие городки в Америке имея свою команду идут как у нас раньше был колхоз , собирают деньги 💰 свои и бюджетные и содержат свои клубы . И если Толя тебе интересно, посмотри на интерес как играют в Американских лигах и ты будешь приятно удивлён. Это далеко не российский футбол. Хотя конечно и бывают скучные матчи, ну в принципе как и во всех лигах Европы. Ну как-то так. Удачи тебе дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
22 сентября в 00:16
Привет, дорогой. А ты не оговорился? Назвать бюджетный клуб в АПЛ? Их там нет. А в РПЛ бюджетных клубов большинство. Бюджетным я называю тот клуб. который в регистрационных документах не заявлен как ЗАО, ООО, и у которого бюджет формируется из денег госкорпораций ( Газпром, РЖД, ВТБ, ВЭБ, бюджеты регионов). Такого быть не должно. В Европе таких бюджетных клубов нет.
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
21 сентября в 22:43, ред.
Привет дружище, а что значит не кормились из бюджета ??? Там есть очень много клубов , даже больше чем чисто частных, находятся в соотношении местного бюджета и какой-то части в частных руках, в разных пропорциях. И тут вопрос не стоит иностранец или местный. Деньги 💰 идут к так называемым выборщикам которые и отвечают за бюджет. И им не важно кому они платят иностранному игроку или местному. И именно они решают и договариваются по контракту , смогут ли они исходя из своего бюджета выплачивать тому или иному игроку. И тут не важно как он сыграет , это всё юредически бывает оговорено в контракте. И мне интересно как бы ты выплачивал своему игроку если бы у него был какой-то ушиб или травма , с которой он всё равно вышел на поле и смог сыграть определённый промежуток времени, и при этом твой клуб проиграл или выиграл ??? А ну как это можно распределить ??? Футболист который мог получить рецедив и ещё больше получить травму , а потом вообще не играть из-за этого случая , или если он всё таки сыграл а команда проиграла ??? И это можно продолжать много исходя из разных обстоятельств.
Вообщем Всем Добра и Благополучия !!!
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 сентября в 22:26
Привет Толя. Ты всё правильно говоришь, только с одной и самой главной поправкой , а назави мне хоть один чисто бюджетный клуб а АПЛ ???
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
21 сентября в 22:18
Просто лимит в нынешнем формате бестолковый, ни клубы ни сборная не будут сильней, если уж хотите чтобы играли наши игроки, то лимит должен быть другой, 3-4 лега, не больше, примерно так было когда наши клубы кубок уефа брали
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ pomor45 (раскрыть)
21 сентября в 22:00
Что-то не видно в основе частного Краснодара россыпь своих талантов хорошего уровня. А в спартаке Антифриза посчитали сильнее своих доморощенных))
Хиромант
Хиромант
21 сентября в 21:54
Ну все уже понимают, что от лимита никакой пользы... Ну все! Даже бабушки в деревнях!

Но чиновники "от футбола" всё равно "упёрлись рогом" - лимит нужен, так сказал ВВП! И хоть ты тресни - пока Путин не поменяет своё мнение, или не уйдёт с поста - отмены лимита нам не видать!!! Попомните мои слова!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
21 сентября в 21:47
Он все правильно сказал, нужна реформа юношеского футбола и лимит не нужен будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
21 сентября в 21:31
И не только АПЛ, тоже самое в Бундеслиге, Лиге 1, Серии А, Ла лиге, да и у середняков тоже. Там, где федерации победнее ( Кипр, Фареры, Лихтенштейн, Люксембург, Албания) в клубах на контрактах только ведущие игроки ( обычно 3-4, не более). Сколько зарабатывают, на столько и живут. Это должно стать главным принципом реорганизации нашего футбола. Детский и массовый футбол надо поднимать за счет бюджета, а не легионеров кормить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
21 сентября в 21:25
Миллер личность весьма "гибкая". Почти как Микоян, умеет ходить в дождь между дождевых капель, оставаясь сухим. Он, как сигнал получит. сразу скажет, Я за жесткий лимит 3 лега на поле , 5 в заявке. А пока только намек, не сигнал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 сентября в 21:22
liverpool-todayliverpool-today ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть) 358 / 584сегодня в 20:05, ред.
"....Очень доступно объяснил человек, что надо делать. Обязательно хейтить, за то что он работает в локо? Или тоже всей душой за Вовочку?.... "
Я тоже очень доступно года два назад пояснил, почему нельзя отменять лимит при наличии госфинансирования профессионального футбола ( задолго до "вовочки"). Читай внимательно, там у меня все подробно изложено. А бюджетные деньги надо отправить на детский и массовый футбол.
1bear
1bear
21 сентября в 21:01
100% верно сказал,любой нормальный болельщик за отмену лимита,а...
Конь 666
Конь 666
21 сентября в 20:54
Инфляция внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов уже давно на месте, этого ждать не нужно, это уже с нами
Кроликов
Кроликов
21 сентября в 20:41
Что лимит, что его отмена - утопия. Вера в "экономическое чудо"! Синдром "Ильи Муромца"! Любой успех - результат кропотливой работы! Хотя о чем я?! Страна "Остапов Бендеров"!
steel900
steel900 ответ протон (раскрыть)
21 сентября в 20:39
К сожалению нет.
pomor45
pomor45
21 сентября в 20:39
Привёл пример - АПЛ. Разве в АПЛ хоть один клуб, хоть один час, кормился из бюджета? У них никогда не было вопроса кормления иностранцев за счет налогоплательщиков. Всегда жили по принципу: как потопаешь, так и полопаешь. Вот с этого и надо начинать. Конечно, долгие годы уйдут, пока наши клубы смогут так хозяйствовать, но начинать надо. Вот, тогда и содержи на свои заработанные кого пожелаешь.
SHMEL
SHMEL
21 сентября в 20:31
Отменять полностью может и не стоит, но существенно ослабить лимит нужно обязательно.
cska1948
cska1948
21 сентября в 20:31
Вот когда в нашем юношеском футболе начнут воспитывать футболистов способных конкурировать с легами, тогда и надо будет думать об отмене лимита.
Некакойшенко
Некакойшенко
21 сентября в 20:24
А ВладимирВладимирович сказал горбатый. Усё точка.
И попробуй выпрямись.У нас же эта. Демократия. Авторитарная.))х)
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