Смородская: «Дзюба просто боится, что не будет играть в основе сборной»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение нападающего «Зенита» отказаться от вызова в сборную России.

Я очень разочарована и удивлена решением Дзюбы отказаться выступать за сборную России. Ведь абсолютно все игроки, без исключения, очень гордятся вызовом в сборную и хотят играть за свою страну. Вряд ли это как-то связано с его конфликтом с Карпиным. Думаю, Дзюба просто боится, что не будет играть. И это оправдано, потому что даже в «Зените» его не ставят в стартовый состав.