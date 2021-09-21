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Смородская: «Дзюба просто боится, что не будет играть в основе сборной»

21 сентября 2021, 16:16

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

Я очень разочарована и удивлена решением Дзюбы отказаться выступать за сборную России. Ведь абсолютно все игроки, без исключения, очень гордятся вызовом в сборную и хотят играть за свою страну. Вряд ли это как-то связано с его конфликтом с Карпиным. Думаю, Дзюба просто боится, что не будет играть. И это оправдано, потому что даже в «Зените» его не ставят в стартовый состав.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ второй (раскрыть)
26 сентября в 16:14
Так за клуб недельный цикл, а в сборной и после неё уже через 2, 3 дня
второй
второй ответ Землянин (раскрыть)
22 сентября в 09:27
Опять это не то- играть несколько матчей за сборную врачи не рекомендуют,а играть весь сезон и ни один год за клуб рекомендуют!!!
Землянин
Землянин ответ второй (раскрыть)
22 сентября в 04:50, ред.
Это не то. У Акинфеева травмы серьёзные были, врачи не рекомендуют, да и Гильеомо лучше, моложе, стабильнее. У Дзубы даже на вскидку трамв не припомню, либо в форма, либо нет
n272nm
n272nm
21 сентября в 20:09
Бабу забыли спросить! Там Зухра, или как там ее?! А, Зарема! Зарема ничего не сказала еще?!
Diver
Diver
21 сентября в 19:51, ред.
Ну он же вроде ясно и без всяких недомолвок и намеков сказал, что пока не готов и не хочет занимать чье-то место. А при том, что ВГК не боится вызывать молодежь, чье-нибудь место он бы точно занял. Зачем эти "умные" мысли от смородских и колосковых? Про них все забыли и они пытаются освежить память о себе на фоне медийного Дзюбы???
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 17:31
Сделайте бабуле внуков!
второй
второй
21 сентября в 17:31
Ведь абсолютно все игроки, без исключения, очень гордятся вызовом в сборную и хотят играть за свою страну
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а как же Акинфеев?Или это не то)))))
112910415
112910415
21 сентября в 17:22
решил при Карпине не играть
adekvat
adekvat
21 сентября в 17:01
Откуда они берутся Смородские, Салиховы. На какой корабль не залезут, тому и опа приходит. А сами блин непотопляемые.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
21 сентября в 16:43
.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
21 сентября в 16:41
А вот Смородская ничего не боится
протон
протон
21 сентября в 16:26
Всё по делу. Чувствует, что сейчас не в оптимальной форме. Надеюсь к следующему циклу докажет всё количеством голов и ассистов
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 сентября в 16:18
По мне так, просто дитятко решило покапризничать:
Дoбрыня
Дoбрыня
21 сентября в 16:18, ред.
Да уже засуньте ее куда ни будь подальше, чтобы не вякала лишнего...кто она такая ???? ... и пора бы уже убрать у нее приставку "бывшая".... пускай лучше пишет, как Локо разваливала....
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