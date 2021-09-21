Канчельскис: «Дзюба просто обиделся из-за невызова на первый сбор»

Экс-футболист МЮ Андрей Канчельскис прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.
Не самый красивый жест со стороны Артема. Это чистой воды обида на Карпина. И речь даже не о старом конфликте. Артем просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор.
Но это его решение, пускай оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет. Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех — так поступают лидеры. Ну Артем выбрал другую тактику, с его выбором надо считаться.
Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду. Но кто бы что ни говорил, Дзюба — лучший бомбардир сборной и хороший игрок. Его решение не отменяет этого.
Это вызов в сборную, а не на посиделки в ресторане.
И отношение должно быть к вызову и игре в сборной, гордостью и большой ответственностью. А так как к этому вызову отнёсся Дзюбашка, это как ребёнок которого не угостили конфеткой. Это поведение совсем не красит взрослого человека, а даже сейчас отношение к нему и его поступку будет очень негативным. Любая версия о том что он отказывается играть за сборную неприемлема. Это не Фернандес у которого серия травм и ментальностью он точно не россиянин. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Это вызов в сборную, а не на посиделки в ресторане.
И отношение должно быть к вызову и игре в сборной, гордостью и большой ответственностью. А так как к этому вызову отнёсся Дзюбашка, это как ребёнок которого не угостили конфеткой. Это поведение совсем не красит взрослого человека, а даже сейчас отношение к нему и его поступку будет очень негативным. Любая версия о том что он отказывается играть за сборную неприемлема. Это не Фернандес у которого серия травм и ментальностью он точно не россиянин. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!