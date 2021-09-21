Канчельскис: «Дзюба просто обиделся из-за невызова на первый сбор»

Экс-футболист МЮ прокомментировал отказ форварда «Зенита» от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.

Не самый красивый жест со стороны Артема. Это чистой воды обида на Карпина. И речь даже не о старом конфликте. Артем просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор.

Но это его решение, пускай оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет. Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех — так поступают лидеры. Ну Артем выбрал другую тактику, с его выбором надо считаться.

Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду. Но кто бы что ни говорил, Дзюба — лучший бомбардир сборной и хороший игрок. Его решение не отменяет этого.