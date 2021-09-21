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Канчельскис: «Дзюба просто обиделся из-за невызова на первый сбор»

21 сентября 2021, 19:30

Экс-футболист МЮ Андрей Канчельскис прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.

Не самый красивый жест со стороны Артема. Это чистой воды обида на Карпина. И речь даже не о старом конфликте. Артем просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор.

Но это его решение, пускай оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет. Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех — так поступают лидеры. Ну Артем выбрал другую тактику, с его выбором надо считаться.

Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду. Но кто бы что ни говорил, Дзюба — лучший бомбардир сборной и хороший игрок. Его решение не отменяет этого.

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Все комментарии
Alice Tracy
Alice Tracy
22 сентября в 15:03
" Ты считаешь, что Заболотный лучше Дзюбы?!"
Пресс-службы ЦСКА сравнивает Зе с Иброй (https://www.soccer.ru/news/1281577/zabolotnyy-anton-cska).
Хотя кто тут чемпион в плане клоунста - Зюпка или Ибра - непонятно.
n272nm
n272nm ответ Zak11 (раскрыть)
22 сентября в 08:33
Именно так. Карпин должен был вызвать Дзюбу сразу. Это очевидно, не правда ли. Карпин же вызвал Заболотного. Заболотный же много забил, да?! :))) Вообще, я не понимаю смысл спора. Ты считаешь, что Заболотный лучше Дзюбы?! Заболотный играя в Зените за 44 игры забил всего 4 гола. Я прекрасно знаю его уровень. Сравнивать его с Дзюбой - это как сравнивать палец с одним местом. И я нисколько не сомневаюсь, что Карпин не вызвал Дзюбу, исключительно, из злопамятства.
Землянин
Землянин
22 сентября в 04:26
С Кержаковым поделят пальму первенства по сладким пирожками из Андоры и Линхиштейна 🎃
BDA8181
BDA8181
21 сентября в 22:59
Вот странные люди у нас в Россий, не вызвали все радуються что Дзюбы нет. Дадут Соболеву там ещё кому нить шанс. Все давольные. Отказался Дзюба ехать на матчи , опять не давольные)) Вы определитесь , то ли хорошо, то ли плохо ))А то как то получается у многих тут стадное чувтсво,куда свистнут,туда и головы поворачиваете.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 сентября в 22:26
"Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех — так поступают лидеры" - здравые слова от здравого футболиста, но, Артем, походу, струсил
pele1981
pele1981 ответ Просто Fan (раскрыть)
21 сентября в 21:54
Его игру рукой долго не забудут)))))
Просто Fan
Просто Fan
21 сентября в 21:51
если бы не два гола в раздробленную команду рубина и помощью судей, про него бы и не вспомнили))
trimetil
trimetil
21 сентября в 21:49
Это уже третий игрок, который не хочет играть за сборную. А если ещё трое-четверо соскочат? Зачем тогда вообще лимит на легионеров?
Хиромант
Хиромант
21 сентября в 21:47
Да хочет Артём в ЛЧ поиграть - что тут непонятного..

Словения - или Ювентус...

Словакия - или Челси...

Чувствуете разницу? С кем интереснее попробовать свои силы? Ответ-то очевиден!

А играть на два фронта - тяжеловато... А потом ещё ваши оскорбления выслушивать: и там, и там...

Лучше достойно сыграть за клуб, а в сборной есть Федя... Вы же так его хотели видеть... А Артёма гнали из сборной... Он вас и послушал... Всё по вашему заказу...

ЧТО ЖЕ ВАМ ОПЯТЬ НЕ НРАВИТСЯ???
Zak11
Zak11 ответ n272nm (раскрыть)
21 сентября в 21:24
Дзюба 8 игр не забивал вообще. За что его с самого начала он должен был вызывать?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 21:15
Скольких тренеров Дзюба обидел, кто то и его должен прищучить.
n272nm
n272nm ответ Zak11 (раскрыть)
21 сентября в 21:02
Наши совершили большую ошибку поставив Карпина. И эта ошибка, во многом, вынужденная. Если бы он вызывал по делу, он бы вызвал Дзюбу с самого начала, а не сводил бы с ним свои счеты. Я понимаю Дзюбу и поддерживаю его.
Zak11
Zak11 ответ n272nm (раскрыть)
21 сентября в 20:54
Так ваши и поставили Карпина) А теперь видите ли пустое место) Он хотя бы вызывает тех кто по делу хорошо играет. Не хочет Дзюба играть - его дело. Там на его место есть футболисты. Не велика потеря
berda2003
berda2003
21 сентября в 20:40
это бревно и по жизни серло, а тут просто зассал...
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 20:29
Раскудрить -твою-идрить-
есть о чём поговорить!
ЮЗИК
ЮЗИК
21 сентября в 20:21
Зачем домысливать чужие поступки,он сам в состоянии их объяснить, может только не сразу
Некакойшенко
Некакойшенко
21 сентября в 20:19
Футбольные карлики закончились. Пипл картинными падениями не удивишь. Пора сваливать, подумал Дзюба и набрал номер Валеры.......
димон 37
димон 37 ответ n272nm (раскрыть)
21 сентября в 20:19
Сирожа симак лучий
протон
протон
21 сентября в 20:12
Просто в этом розыгрыше Сан-Марино нет... Карпина этим хотел то ли кинуть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 сентября в 20:06
Артем парень с хитринкой, реально оценивает свои силы и силу сборной, он знает - - принять вызов - можно,
- поехать туда - можно,
- а вот порвать возможно только свою ж*пу..
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 20:02, ред.
На обиженных воду возят.
Это вызов в сборную, а не на посиделки в ресторане.
И отношение должно быть к вызову и игре в сборной, гордостью и большой ответственностью. А так как к этому вызову отнёсся Дзюбашка, это как ребёнок которого не угостили конфеткой. Это поведение совсем не красит взрослого человека, а даже сейчас отношение к нему и его поступку будет очень негативным. Любая версия о том что он отказывается играть за сборную неприемлема. Это не Фернандес у которого серия травм и ментальностью он точно не россиянин. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
sv_1969
sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
21 сентября в 19:53
Всё правильно... Пусть видео снимает
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 19:51
Щас кто только не выскажется
Шуnя771
Шуnя771
21 сентября в 19:51
Дзюба вспомнил двухчасовую беседу с Карпиным...

Стоять нельзя бегать...
Валера поставил запятую в нужном месте....хпосле слова "нельзя")
drug01
drug01
21 сентября в 19:46
Надо меньше писать про это и оставить его одного с собой
порт
порт
21 сентября в 19:46
Неужели Дзюба позвонил тебе, и рассказал всю правду?
Cat01
Cat01
21 сентября в 19:45
Что будем делать? Встать на колени?
Caniggia
Caniggia
21 сентября в 19:41
Самая нелепая версия, которую я сегодня прочитал!
n272nm
n272nm
21 сентября в 19:40
Не надо ставить у руля сборной Карпина. Валера - пустое место, как тренер. Я понимаю Дзюбу и считаю, что он правильно поступил.
ZIBO rock
ZIBO rock
21 сентября в 19:40
Не много ли разговоров о Дзюбе! Агаларов, Смолов, Глушаков, Ерохин, Жемалетдинов, Фомин, Комличенко, Козлов, Сергеев забили мячей больше Дзюбы в нынешнем ЧР! Спрашивается а на кой тогда Дзюба нужен в команде?! Пускай форму набирает в койке пуская сопли пузырями!
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