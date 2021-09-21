Колосков: «На Дзюбе надо ставить крест, забыть эту фамилию»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал нападающего «Зенита» за отказ от вызова в сборную России на ближайшие матчи квалификации ЧМ -2022.

Карпин уже говорил, что они поговорили с Дзюбой, что их личные отношения не будут влиять на его нахождение в сборной.

Поступок Артема логически не объяснить – он был капитаном команды, одним из ведущих игроков, был заводилой и играл за команду с удовольствием, даже в раздевалке какие-то речи говорил.

Это необъяснимо, непонятно и странно, мягко говоря. Сборная – честь для любого человека.

Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Все, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию.

По отношению к стране и сборной этот поступок необъясним. Логики никакой нет. Он проявил неуважение к сборной, тренеру, партнерам – это однозначно.