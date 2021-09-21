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Колосков: «На Дзюбе надо ставить крест, забыть эту фамилию»

21 сентября 2021, 18:11

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу за отказ от вызова в сборную России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.

Карпин уже говорил, что они поговорили с Дзюбой, что их личные отношения не будут влиять на его нахождение в сборной.

Поступок Артема логически не объяснить – он был капитаном команды, одним из ведущих игроков, был заводилой и играл за команду с удовольствием, даже в раздевалке какие-то речи говорил.

Это необъяснимо, непонятно и странно, мягко говоря. Сборная – честь для любого человека.

Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Все, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию.

По отношению к стране и сборной этот поступок необъясним. Логики никакой нет. Он проявил неуважение к сборной, тренеру, партнерам – это однозначно.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ LAISMEN (раскрыть)
22 сентября в 10:19
Черчесов Захаряна тоже вызывал. А играть за основу на прошлом ЧМ он не мог в силу возраста (ему было 15 лет)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
22 сентября в 10:16
Вы говорите, что игра за сборную - это повод для гордости? Но ведь сами же и плевали в игроков сборной. Сами же их оскорбляли. И продолжаете до сих пор. Так чему теперь удивляетесь?
LAISMEN
LAISMEN
21 сентября в 23:03, ред.
При Черчесове Дзюба ходил королем в сборной. Его кандидатура была во всех играх непререкаема даже в тех где он сыграл откровенно слабо и незаметно. Но его авторитет в лице главного тренера был просто несокрушим. Это была сборная не только Черчесова но и Дзюбы.Все посыпалось когда игра сборной просто пропала так как была построена по одной единственной шаблонной схеме. Каких то новых идей мы так и не увидели. Хотел бы еще заметить что после смены главного тренера сборной произошел просто бурный всплеск нашей молодежи Захарян, Тюкавин, Агаларов, и т.д. Которые заметно прибавили и на сегодняшний день я думаю вне конкуренции перед старой гвардией Черчесова. который в свою бытность старался этих ребят не замечать или ставил их на второй план (юношеская, молодежная сборные). А Карпину удалось поднять эти молодые самородки на достойный уровень. Верю в нашу сборную. Ждет нас удача.
sir_Alex
sir_Alex
21 сентября в 22:44
Давно пора.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 сентября в 22:27
Не уважаю Дзюбу но в этом случае я за него.Он имеет полное право не играть,думаю из за Карпина а Колосков не благодарный,не легальный человек,у него даже регистрации нет,шпионил в карманах у бабушки.
1bear
1bear
21 сентября в 22:10
на Колоскове уже кресты ставить негде ))))))))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Альфи (раскрыть)
21 сентября в 22:01
Дзюба прям спаситель в ваших глазах!)
ZIBO rock
ZIBO rock
21 сентября в 22:00
n272nm, армейцы свою еврочашку при Колоскове взяли, бронзу ЧЕ тоже на "багаже" Колоскова, а потом наступили времена "купи-продай" и кирдык всему Российскому футболу!
НикСта63
НикСта63
21 сентября в 21:35
Кто-то помнит фамилию Колосков?
Ruslik1982
Ruslik1982
21 сентября в 21:26
вся страна его 41ла после последнего чемпионата, а сейчас оказывается он там что-то должен стране ) вертеть такую страну нужно и болельщиков на одном месте )
Альфи
Альфи
21 сентября в 21:12
Кто знает какие кошки пробежали между ними,но Карпин ведь до мозга костей Спартаковец, а никто не умеет так унижать и обижать людей как спартаковцы, правильно сделал что отказался, пусть кучерявый теперь покрутится....
pomor45
pomor45
21 сентября в 21:00
Всем, кто до него от сборной отказался, можно, а этому нельзя. Что, в нём нужды больше? Нет, только и слышно: деревяшка, лишний в сборной. так и радовались бы. Ан, нет - должен жить по свистку и пинку: свистнули - прибежал; пнули - убежал. Ну, не хочет парень, так. И бог с ним. К тому же, дело тёмное. Может просто с Карпиным так договорились к обоюдному удовольствию.
n272nm
n272nm ответ ZIBO rock (раскрыть)
21 сентября в 20:57
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    21 сентября в 20:57, ред.
    Дзюба был в РАСШИРЕННОМ списке в Сборную, которого отчисляют, чтобы его не опрокинули первый соскочил, решил тем самый вернуть то, что давно утрачено, сделал мину при плохой игре)
    Agamaga........
    Agamaga........
    21 сентября в 20:56
    Дзюба не даст вам себя забыть. Запишет новое видео.
    pomor45
    pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
    21 сентября в 20:51
    Так он и суетится, чтобы не забыли.
    Конь 666
    Конь 666
    21 сентября в 20:50
    Колоскова на кол! Советчик нашелся
    KLINSI
    KLINSI
    21 сентября в 20:48
    На диграданте нужно было ставить крест сразу после злополучного видоса.
    В клубе в первую очередь.
    beefs
    beefs
    21 сентября в 20:47
    Истину глаголит Колосков...
    Хиромант
    Хиромант
    21 сентября в 20:42
    Колосков: «На Дзюбе надо ставить крест, забыть эту фамилию»

    - Ты бы лучше про свою фамилию вспомнил... На неё никаких крестов не хватит... А ты всё лезешь и лезешь со своими советами...

    - Дзюба кто? Игрок. Он хоть и не всегда, но всё же бегает, борется, отдаёт острые голевые передачи, плюс где-то скидка мяча на ход партнеру, где-то кого-то из рослых защитников соперника оттеснил от мяча, и т.д. В общем - "пашет"...

    - А кто такой Колосков??? Бывший руководитель! И что он после себя оставил? Так чью фамилию лучше забыть???
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ n272nm (раскрыть)
    21 сентября в 20:42
    В тюрьме должны сидеть все те кто были президентами РФС после Колоскова, вся питерская тусовка!
    протон
    протон
    21 сентября в 20:40
    Три дня назад был объявлен состав расширенный, где Дзюба был: он молчал, он не говорил, что в форме он, не в форме. Забил два гола в Казани, надел корону на себя, стал звездой и объявляет, что уже не может играть в сборной, поскольку боится подвести ее, что он не в форме. Просто, с моей точки зрения, набивает цену, как у нас в России называется, что он такой великий, бомбардир. Его в свое время обидели, не взяли в сборную, на первые три игры из-за того, что он не в форме, вот он сейчас якобы теми же словами отвечает Карпину...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    21 сентября в 20:34
    Да что все в один голос чиновники и бывшие привязались к дзюбе. Его игра угасла. Какой он заводила если еле , еле трусит по полю. Новая Сборная строится и уж места ему там не должно быть. Вот зенит....пускай и играет там
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 сентября в 20:32
    И этот обиделся! Что ни говорю,Артёмка просто призван давать информационные поводы.
    lotsman
    lotsman ответ ZIBO rock (раскрыть)
    21 сентября в 20:31
    Я сказал что он нужен в сборной?)) Я наоборот против. Пусть концентрируется на игре в команде.
    протон
    протон
    21 сентября в 20:31
    Карпин дал шанс Дзюбе на возвращение в сборную после отказа играть, Карпин не злопамытный понимая что у них с Дзюбой было недопонимания, он как тренер Карпин ведет себя проф...
    протон
    протон
    21 сентября в 20:22, ред.
    Мечта болел сбылась, Дзюбы нет, должны быть довольны. И опять что-то не так, ах ну да, придется искать нового антигероя в которого полетят все камни, ведь в Дзюбу уже не плюнешь, неудивительно что он соскочил, а у Валеры АЛИБИ, он в сборной без году неделя, с него взятки гладки. Ищете дураков подумал Дзюба с интересом смотрящий за происходящим!!! Грамотно!
    второй
    второй
    21 сентября в 20:10
    Дзюбе надоела быть "козлом отпущения "и получать за чужие грехи и за чужие ошибки полную авоську гнилых помидор!!!Он правильно сделал,что ушёл, пускай Карпин ,Зобнин,Заболотный,Смолов и другие сами оправдываются за свою игру,а не прячутся за его спиной!!!Лучший бомбардир России (см. клуб Федотова)поступил как должен был поступить!!!!
    Бубнин
    Бубнин
    21 сентября в 20:10
    Заклеймить крестом и предать полному забвению! Все результативные действия за сборную переписать, например, на Глушакова.
    n272nm
    n272nm
    21 сентября в 19:44
    Колосков, вообще, должен сидеть в тюрьме. Нашли кого слушать. Что касается решения Дзюбы, все вопросы к Карпину. Колосков , почему-то, не возмущался, когда Карпин не вызвал Дзюбу. Хотя было очевидно, что Валера просто свел личные счеты. Двойные стандарты они такие. И да, крест нужно поставить на Карпине.
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