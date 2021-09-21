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Шварц: «Мы фавориты кубковой встречи, но амбиции надо подтверждать на поле»

21 сентября 2021, 15:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Ставрополь)0 : 6Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча Кубка России против «Динамо» из Ставрополя.

Нам нужно крайне серьёзно и ответственно подойти к этому матчу. В понедельник у нас была восстановительная тренировка после очень интенсивной и энергозатратной игры против «Сочи». Хотим хорошо стартовать и начать кубковый поход с победы.

У нас уже была возможность посмотреть некоторые их матчи, но основной анализ этого соперника у нас состоится во вторник. Стоит отметить, что эта команда использует разные схемы. Мы будем внимательно изучать нюансы их действий в разных расстановках и готовиться ко всем возможным вариантам в их исполнении. Понятно, что мы являемся фаворитами в этом матче на бумаге, но нам надо доказывать свою состоятельность и подтверждать амбиции на поле. С уважением относимся к «Динамо» из Ставрополя, но намерены показать свой класс и добиться победы.

Как мне кубковый формат с групповым этапом и пенальти после ничьих в основное время? У меня ещё не было такого опыта, особенно что касается игр в группе на Кубок. С другой стороны, если посмотреть на ситуацию с позиции команд низших лиг, особенно второй, чьи представители принимают у себя большие клубы Премьер-Лиги, то это здорово. Уверен, они будут выкладываться на 100%, а то и больше. И это интересно.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
21 сентября в 18:59
Интересно, сколько человек с микротравмами после Сочей у нас. Судья дал "побороться", с одной стороны хорошо, не обилетил игроков, а с другой наверняка кого то Шварц побережет и не выставит.
stanichnik
stanichnik
21 сентября в 17:44
Фк Динамо Москва всего лишь раз завоёвывал Кубок страны и часто сходил с дистанции на ранних стадиях, терпя поражения от соперников из низших лиг по причине недооценки соперников. В прошлом сезоне подопечные Шварца как никогда далеко продвинулись в этом соревновании, но в двух шагах от финала снова потерпели фиаско от команды из низшего дивизиона. Смогут ли москвичи избавиться от злого заклятья и успешно преодолеть первый барьер в лице одноклубников из Ставрополя станет известно уже завтра. Пусть побеждает сильнейший, только без помощи судей, а игрокам избежать повреждений и травм.
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 16:52
И пусть победит сильнейший !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 16:07
В кубке возможно всё!
izrafel
izrafel
21 сентября в 15:53
Думаю, что проблем не должно возникнуть...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 15:26
В кубке случается и фавориты пролетают. Главная причина поражений от команд ниже классом - недооценка соперника, желание поберечь лидеров, выпуская дублеров. Посмотрим , какие сюрпризы нам принесет данная стадия розыгрыша, сенсации вполне возможны, что бывает довольно таки регулярно.
Всем здоровья.
beefs
beefs
21 сентября в 15:20
Конечно класс есть класс...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 15:14
На данный момент да...
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