Шварц: «Мы фавориты кубковой встречи, но амбиции надо подтверждать на поле»

Главный тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча Кубка России против «Динамо» из Ставрополя.

Нам нужно крайне серьёзно и ответственно подойти к этому матчу. В понедельник у нас была восстановительная тренировка после очень интенсивной и энергозатратной игры против «Сочи». Хотим хорошо стартовать и начать кубковый поход с победы.

У нас уже была возможность посмотреть некоторые их матчи, но основной анализ этого соперника у нас состоится во вторник. Стоит отметить, что эта команда использует разные схемы. Мы будем внимательно изучать нюансы их действий в разных расстановках и готовиться ко всем возможным вариантам в их исполнении. Понятно, что мы являемся фаворитами в этом матче на бумаге, но нам надо доказывать свою состоятельность и подтверждать амбиции на поле. С уважением относимся к «Динамо» из Ставрополя, но намерены показать свой класс и добиться победы.

Как мне кубковый формат с групповым этапом и пенальти после ничьих в основное время? У меня ещё не было такого опыта, особенно что касается игр в группе на Кубок. С другой стороны, если посмотреть на ситуацию с позиции команд низших лиг, особенно второй, чьи представители принимают у себя большие клубы Премьер-Лиги, то это здорово. Уверен, они будут выкладываться на 100%, а то и больше. И это интересно.