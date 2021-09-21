Масалитин: «ЦСКА победил „Спартак“ за счёт нелогичного гола»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).
Дерби было скучным в плане игры, но по желанию и борьбе ни к одной команде претензий нет. В плане мастерства и организации игры — очень грустное зрелище. Где-то одна команда доминировала, где-то другая. Были моменты, которые должны были превращаться в голы, но исполнительского мастерства обеим командам не хватает. У «Спартака» хотя бы были футболисты, которые могли в одиночку обострить. У ЦСКА с этим проблематично. «Спартак» мог победить, забей Понсе в начале второго тайма.
ЦСКА победил за счёт нелогичного гола. Рикошеты сыграли на руку. В целом «армейцам» просто повезло. В самом конце Промес мог забить, его оставили одного в штрафной. Как так можно? На сегодняшний день эти команды не претендуют на чемпионство, в лучшем случае борьба за еврокубки.
Обе команды разобранные и практически в одинаковом состоянии.
Обе команды разобранные и практически в одинаковом состоянии.
Вот все что нужно знать.
В предыдущих играх и первыми открывали счёт, и штанги спасали соперников, а очки потеряли. Должно же было сегодня в дерби повезти.
Вот все что нужно знать.
В предыдущих играх и первыми открывали счёт, и штанги спасали соперников, а очки потеряли. Должно же было сегодня в дерби повезти.
закономерна это когда по-другому быть не могло...это не тот случай...
закономерна это когда по-другому быть не могло...это не тот случай...
Наверное Рассказов тоже бы сдержал Эджуке, но бельгиец грамотно отыграл - надо признать.
Наверное Рассказов тоже бы сдержал Эджуке, но бельгиец грамотно отыграл - надо признать.
Спартак" больше владел мячом (51,2%), чаще бил как в сторону ворот (15-8), так и в створ (5-1)
Зато ЦСКА первенствовал в отборах (20-10) и доминировал в игре на "втором этаже" (22-11)
По-настоящему хороший матч провели только спартаковец Мозес, хорошо покуралесивший на правом фланге и вратарь армейцев неувядающий Акинфеев, совершивший 5 спасений.
В остальном безнадега у обеих команд. Удачи всем и здоровья.
Спартак" больше владел мячом (51,2%), чаще бил как в сторону ворот (15-8), так и в створ (5-1)
Зато ЦСКА первенствовал в отборах (20-10) и доминировал в игре на "втором этаже" (22-11)
По-настоящему хороший матч провели только спартаковец Мозес, хорошо покуралесивший на правом фланге и вратарь армейцев неувядающий Акинфеев, совершивший 5 спасений.
В остальном безнадега у обеих команд. Удачи всем и здоровья.