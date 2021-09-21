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Масалитин: «ЦСКА победил „Спартак“ за счёт нелогичного гола»

21 сентября 2021, 12:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).

Дерби было скучным в плане игры, но по желанию и борьбе ни к одной команде претензий нет. В плане мастерства и организации игры — очень грустное зрелище. Где-то одна команда доминировала, где-то другая. Были моменты, которые должны были превращаться в голы, но исполнительского мастерства обеим командам не хватает. У «Спартака» хотя бы были футболисты, которые могли в одиночку обострить. У ЦСКА с этим проблематично. «Спартак» мог победить, забей Понсе в начале второго тайма.

ЦСКА победил за счёт нелогичного гола. Рикошеты сыграли на руку. В целом «армейцам» просто повезло. В самом конце Промес мог забить, его оставили одного в штрафной. Как так можно? На сегодняшний день эти команды не претендуют на чемпионство, в лучшем случае борьба за еврокубки.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
21 сентября в 21:26
Да, у армейцев не все получалось, но желание было запредельным. И Фортуна, которая давно не баловала армейцев вниманием, наконец-то одарила их своей улыбкой. Словно оценив жажду борьбы и волю к победе.
протон
протон
21 сентября в 17:05
это называется реализация своих моментов. а не могли бы победить.
112910415
112910415
21 сентября в 16:56
да какая теперь разница
makkie
makkie ответ SHMEL258 (раскрыть)
21 сентября в 15:12
А что, цска по игре сильнее Спартака? Не смеши)
Обе команды разобранные и практически в одинаковом состоянии.
oFANATo
oFANATo
21 сентября в 14:27, ред.
Как говорят....игра забудется...а счёт останется.
Вот все что нужно знать.

В предыдущих играх и первыми открывали счёт, и штанги спасали соперников, а очки потеряли. Должно же было сегодня в дерби повезти.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 сентября в 14:11
Логики в этом матче не было вообще, игра была сумбурная особенно в первом тайме и матч шёл до первой ошибки и её к нашему счастью совершил спартак.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 14:06
Мы уже согласны на любые голы,а вот Спартак не какого не забил!
Futurista
Futurista ответ Антон Белянкин (раскрыть)
21 сентября в 13:55, ред.
В том то и дело, что не закономерна, а случайна и нелогична)...
закономерна это когда по-другому быть не могло...это не тот случай...
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 13:53
Победителей не судят ,хотя футбол по большой конкретике это не только сила,умение и навыки а ещё и большая удача ,что поделать жизнь так устроена,на все нужно иметь счастье!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 13:39
ЦСКА смог забить нелогичный гол, а Спартак не смог ни логичный, ни нелогичный. Так что победа закономерна.
SHMEL258
SHMEL258
21 сентября в 13:27
Везёт сильнейшим, так что победа полностью заслуженная.
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
21 сентября в 13:25
Логичный итог ничья. Но как сказал Массалитин нелогичный гол. Удачи Вам.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
21 сентября в 13:19
счет на табло
makkie
makkie ответ STVA 1 (раскрыть)
21 сентября в 13:07
Как ни странно, но уверенно смотрелся и Кофрие (до эпизода с голом).
Наверное Рассказов тоже бы сдержал Эджуке, но бельгиец грамотно отыграл - надо признать.
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 13:01
Трудно с Валерой не согласиться. В принципе игра была ничейная и скучная.
Спартак" больше владел мячом (51,2%), чаще бил как в сторону ворот (15-8), так и в створ (5-1)

Зато ЦСКА первенствовал в отборах (20-10) и доминировал в игре на "втором этаже" (22-11)

По-настоящему хороший матч провели только спартаковец Мозес, хорошо покуралесивший на правом фланге и вратарь армейцев неувядающий Акинфеев, совершивший 5 спасений.
В остальном безнадега у обеих команд. Удачи всем и здоровья.
Эджуке
Эджуке
21 сентября в 12:55, ред.
Как же это нелогично - бить в створ ворот! Вот если бы двойным карамболем - да, другое дело! Гол тогда был бы логичным. Ну или хотя бы "свояка" загнал...
shlomo
shlomo
21 сентября в 12:52
А если бы победил Спартак, то что было бы логично?
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 12:52
Логику здесь не зачем искать !!! Получилось так и всё !!!)))
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