Масалитин: «ЦСКА победил „Спартак“ за счёт нелогичного гола»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).

Дерби было скучным в плане игры, но по желанию и борьбе ни к одной команде претензий нет. В плане мастерства и организации игры — очень грустное зрелище. Где-то одна команда доминировала, где-то другая. Были моменты, которые должны были превращаться в голы, но исполнительского мастерства обеим командам не хватает. У «Спартака» хотя бы были футболисты, которые могли в одиночку обострить. У ЦСКА с этим проблематично. «Спартак» мог победить, забей Понсе в начале второго тайма.