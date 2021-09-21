Дани Алвес ищет себе новый клуб

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21 сентября 2021, 21:06

Бразильский защитник не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он в данный момент ищет себе новый команду, где продолжит карьеру игрока. Титулованный бразилец разместил пост в «твиттере» c таким намёком:

Не хватает только нескольких трофеев, и я вешаю бутсы на гвоздь.

So faltam alguns mais e penduro as chuteiras!!#SorryNotSorry pic.twitter.com/XYFGhTEUGb — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2021

38-летний игрок недавно покинул «Сан-Паулу». По последним новостям, «Флуминенсе», «Фламенго», «Палмейрас», «Атлетико Паранаэнсе» и «Интернасьонал» хотят подписать Дани Алвеса.