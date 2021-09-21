ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия А 2021

Дани Алвес ищет себе новый клуб

21 сентября 2021, 21:06

Бразильский защитник Дани Алвес не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он в данный момент ищет себе новый команду, где продолжит карьеру игрока. Титулованный бразилец разместил пост в «твиттере» c таким намёком:

Не хватает только нескольких трофеев, и я вешаю бутсы на гвоздь.

38-летний игрок недавно покинул «Сан-Паулу». По последним новостям, «Флуминенсе», «Фламенго», «Палмейрас», «Атлетико Паранаэнсе» и «Интернасьонал» хотят подписать Дани Алвеса.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 сентября в 09:14
К нам во двор иди
цвпб23424
цвпб23424
22 сентября в 08:37
Спам пусть подписывает хоть какие то трофеи будут))) А если серьезно то покажет молодым как за трофеи бороться и тренироваться на износ.
9q5uudjdnegt
9q5uudjdnegt
22 сентября в 04:40
Удачи в этом поиске!
karnager
karnager ответ Caniggia (раскрыть)
21 сентября в 23:10
к орзул в трусы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 сентября в 22:44
В Зенит вэлкам, тут точно не прогадаешь
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 22:27
Заманивает своими трофеями))) ха ха.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
21 сентября в 22:13
К Рую в спартак.
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 22:00
Алвес молодец ,до последнего остаётся !
Caniggia
Caniggia
21 сентября в 21:17
38, фантастика! И до сих пор голоден до футбола и трофеев! А наши инвалиды уже в 30-35 ищут себе только место подработки экспертами-пустозвонами на Матч ТВ.
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 21:12
Неужели не востребован?
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