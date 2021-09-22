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Уткин об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Ну и дурак»

22 сентября 2021, 00:24

Известный комментатор Василий Уткин кратко отреагировал на отказ форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.

Ну и дурак.

8 октября сборная России сыграет против команды Словакии, 11 октября – против Словении.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 сентября в 23:57, ред.
Василий "прогрессирует"...
Раньше острословил..умничал...даже использовал слово "отнюдь"...

Теперь просто обзывается...))
УЕСКА
УЕСКА ответ быстроногий Абелардо (раскрыть)
22 сентября в 18:46
Они не отказались а завершили карьеру в сборной. И сделали это заранее предупредив всех а не когда их туда вызвали.
Супервайзер
Супервайзер
22 сентября в 12:31
Почему же дuрак, если не хочет позориться лишний раз, да и времени заняться рукоблудством будет побольше)).
LAISMEN
LAISMEN
22 сентября в 11:01, ред.
Не понятно зачем это делать. Уже несколько дней столько статей про Дзюбу. Забил два гола и нос к верху поднял. Он так пламенно отзывается о сборной, как он мечтает и хочет в ней играть и т.д Но на деле решает свои личные амбиции .Интригуя общественность и болельщиков. Зачем ему все уделяют столько внимания в том числе и я.....))). Что свет клином на нем сошёлся что ли. Спекулирует своим именем . Зазвездился человек дальше некуда, обиду затаил. Справимся без него. У нас неплохая и талантливая молодежь. Игра сборной стала намного интересней и продуманной (правда физику надо подтянуть). Считаю что неприязненные отношения между Карпиным и Дзюбой негативно отразятся на моральном и эмоциональном климате в команде, что в конечном счете может отразится и на игре сборной.
112910415
112910415
22 сентября в 10:57
надо согласиться
второй
второй
22 сентября в 09:52
Уткин прямо кладезь ума)))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
22 сентября в 09:17, ред.
Кто как обзывается, тот сам так называется (народная пословица)
n272nm
n272nm
22 сентября в 08:40
Слушать жирного Уткина - себя не уважать. Уася, в свое время, эталонно унижался перед Канделаки, чтобы его взяли обратно на МатчТВ. Это я не вспоминаю феерию про "ээскафетников" и фееричный вылет с первого канала после первого же прокомментированного матча ЧМ.

П.С. Уже писал на других ветках и повторю это здесь. Я не могу понять некоторых сопесочников. Вы же тут писали взахлеб, про то, что Дзюбе не место в сбороной, что Карпин правильно его не взял и что Артем - бревно. Что вас теперь не устраивает?! Дзюба, к вашей радости, не в сборной. Все как вы хотели! Но у вас опять одно место полыхает. Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте!
sir_Alex
sir_Alex
22 сентября в 08:31
Это и без его отказа от вызова в сборную было понятно. Причём, уже давно 😜
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
22 сентября в 08:11
До Дзюбы отказались Фернандес и Акинфеев и ничего.... А тут столько шума. Даже Уткин завонял.
Gahi
Gahi
22 сентября в 08:10
От любви до ненависти один шаг(и наоборот) ?

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.
(Осип Мандельштам)
Leha-ha50
Leha-ha50
22 сентября в 07:50
А чего это сам Дзюба притих??? Обычно он всегда ответки кидал . Странно что не взъерепенился.
shlomo
shlomo
22 сентября в 07:44
Возможно Вася и прав...
Legend 6
Legend 6
22 сентября в 07:42
karnager
karnager
22 сентября в 07:36, ред.
Цитата из Ивана Васильевича меняет профессию , только там было ещё более емко : Ой, дурак!
311
311
22 сентября в 07:30
Дзюба дурак, а Уткин - умный! Поздравим Уткина!)
sv_1969
sv_1969
22 сентября в 07:18
Пора закрыть эту тему
ЮЗИК
ЮЗИК
22 сентября в 07:04
Согласен с Васей
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 сентября в 06:57
Уткин с Дзюбой очень похожи...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 сентября в 06:45
Ну вот, а я ждал развернутый анализ страницы на три с отсылками и аллегориями)
mensk
mensk
22 сентября в 06:43
Ты же прекрасно понимаешь, кто сам...
nubom
nubom ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 06:39
В нашей стране не принято уважать тех, кто хорошо работает. Сейчас на Руси эра господства дилетантов и бездельников. Их отличительная черта - зависть...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 сентября в 06:39
В этот раз Василий прав.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 сентября в 06:38
Лучше и не скажешь.
mihaluch
mihaluch
22 сентября в 06:27
Дзюба точно подходит к этой краткой характеристике.
STVA 1
STVA 1
22 сентября в 06:15
Вася выразил мнение многих
zooveterinar
zooveterinar
22 сентября в 06:14
А приглашение было?!! Недавно была инфа о том,что Дзюба в плохой форме?!
Пускай пробуют без зенитовского голиадора!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 сентября в 05:55
Что выросло то выросло...
ОПС
ОПС
22 сентября в 05:24
Высказался, вот и все.
swed27
swed27
22 сентября в 05:10
Уткин высказал свое мнение и он имеет на это право
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