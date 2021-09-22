Уткин об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Ну и дурак»

Известный комментатор Василий Уткин кратко отреагировал на отказ форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.
Ну и дурак.
8 октября сборная России сыграет против команды Словакии, 11 октября – против Словении.
Раньше острословил..умничал...даже использовал слово "отнюдь"...
Теперь просто обзывается...))
Раньше острословил..умничал...даже использовал слово "отнюдь"...
Теперь просто обзывается...))
П.С. Уже писал на других ветках и повторю это здесь. Я не могу понять некоторых сопесочников. Вы же тут писали взахлеб, про то, что Дзюбе не место в сбороной, что Карпин правильно его не взял и что Артем - бревно. Что вас теперь не устраивает?! Дзюба, к вашей радости, не в сборной. Все как вы хотели! Но у вас опять одно место полыхает. Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте!
П.С. Уже писал на других ветках и повторю это здесь. Я не могу понять некоторых сопесочников. Вы же тут писали взахлеб, про то, что Дзюбе не место в сбороной, что Карпин правильно его не взял и что Артем - бревно. Что вас теперь не устраивает?! Дзюба, к вашей радости, не в сборной. Все как вы хотели! Но у вас опять одно место полыхает. Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте!
Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.
(Осип Мандельштам)
Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.
(Осип Мандельштам)
Пускай пробуют без зенитовского голиадора!!!
Пускай пробуют без зенитовского голиадора!!!