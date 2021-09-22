Уткин об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Ну и дурак»

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22 сентября 2021, 00:24

Известный комментатор Василий Уткин кратко отреагировал на отказ форварда «Зенита» от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.

Ну и дурак.

8 октября сборная России сыграет против команды Словакии, 11 октября – против Словении.