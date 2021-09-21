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Первый тренер Дзюбы: «Попадая в неприятные ситуации, Артём хвост не вешает»

21 сентября 2021, 21:15

Александр Шупляков, первый тренер игрока «Зенита» Артёма Дзюбы, прокомментировал отказ футболиста от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.

Это серьезный поступок. Отношусь только с уважением и пониманием к такому решению. Артем — харизматичная личность со всеми плюсами и минусами. Попадая в неприятные ситуации, он хвост не вешает.

Конечно, я верю, что он сможет вернуться в сборную после такого заявления. Однозначно. Не думаю, что Карпин позволит себе личное в отношении Артема — он такая же личность.

Может быть, Дзюба сам отказался, когда понял, что не попадет в окончательный список, хотя вчерашняя игра показала, что он в хорошей форме.

Я совершенно не согласен с критикой в адрес Артема. Он не предатель. Увидев, что сейчас Смолов — лучший бомбардир, он проанализировал и решил, что не хочет сидеть в тени Смолова. Дзюба не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять.

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Все комментарии
Alice Tracy
Alice Tracy
22 сентября в 14:56
Попадая в неприятные ситуации, Артём хвост не вешает. Он зажимает его в кулаке и начинает яростно на камеру надрачи.. ой, подождите, это не тот хвост...
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
22 сентября в 09:33
.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 сентября в 06:11
Не считаю дзюбу личностью его исскуственно прокачали кто то в этом заинтересован я думаю хозяева клуба, в котором он играет.
ДСА
ДСА
22 сентября в 05:07
Ну хоть раз Дзюба не отшутился.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 сентября в 04:33
Попадание в неприятные ситуации - рядовое событие для Артёма. Как пообедать.
Tostao
Tostao
22 сентября в 04:20
Генетический сбой

Все члены тела у него,
Всегда в готовности, на страже.
Язык ли, руки и ... того,
Кто для Артёма очень важен.
А тут к тому же и ещё
Артемкин тренер извещает -
- Есть хвост с рожденья у него,
Ему совсем он не мешает.
И в пору всяческих невзгод,
Иль вот - Валера обижает
Он хвост, как знамя подберёт,
И никогда не опускает!
ABir
ABir
21 сентября в 23:45
Теперь у Дзюбы будет больше свободного времени для оттачивание мастерства в Зените
steelhead
steelhead
21 сентября в 23:04
    nubom
    nubom ответ Ironigor (раскрыть)
    21 сентября в 23:02
    ...нет, я имею ввиду молодежи: в Динамо, и в Локомотиве, и в Краснодаре....
    Ironigor
    Ironigor ответ nubom (раскрыть)
    21 сентября в 22:52
    Ни один ,исходя из того что предложенно всего два , Дзюба и Заболотный. Но всё таки исходя из подвижности Заболотный более предпочтительней выглядит. Но это ещё смотря какая сборная ☝😉🙋‍♂️
    nubom
    nubom ответ Ironigor (раскрыть)
    21 сентября в 22:40
    Уважаемый, и кто бы, по Вашему мнению, из наших мог бы войти в сборную любой из этих стран?...
    makkie
    makkie
    21 сентября в 22:31
    Сколько внимания не вызванному в сборную футболисту.
    Можно подумать, речь о 19-летнем талантливом Месси, который очаровал весь мир и сборная без него сборище пацанов со двора.
    Ironigor
    Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    21 сентября в 22:14, ред.
    Привет дружище.
    Я вообще думаю, исходя из того что начал смотреть не только европейские чемпионаты, но и американские, ну и естественно латино американские. И глядя на игру наших двух, а тем более игру ДЗЮБПУЛА, могу с уверенностью сказать что этот клиент точно не был достоин вызова в сборную любой из этих стран. Сейчас играют в быстрый комбинационный футбол, где Дзюбашка точно бы не вписывался в эти схемы. В такой футбол по моему мнению и видению других чемпионатов вообще уже давно не кто не играет. Стоять в центре около штрафной и ждать что тебе в голову прилетит мяч, ну это сродни пародии. А ещё мало того, надо же ещё подстроиться под отскок, если вдруг мяч попадает в голову "форварда" Дзюбы. И смех и грех. В такой футбол (доисторический) играют только в России. У нас нет скоростей, у нас, как правило, все комбинационные движения связаны были на прошлом чемпионате Европы с тем что игрокам надо было находить голову Дзюбы и на этом вся тактика заканчивалась. Это совсем не футбол. И я ничего не хочу сказать плохого про Дзюбу, это просто данность в российском футболе, где это ещё проходит. Ну а в Европе и Америке такая стратегия приравнивается к нулевой КПД. И как бы не вешал нос или что-то другое Дзюба он сейчас не должен быть в сборной. Такой футбол нужно просто забыть. И уже начинать смотреть и играть в совершенно другой футбол. Когда же это всё до нас дойдёт ? Пора уже доверять нашей молодёжи, а она всё-таки у нас есть, и в Динамо, и в Локомотиве, и в Краснодаре. Карпин к этому по-моему и идёт, к правильному сочетанию молодёжи и опыта. И дай Бог чтобы всё у него получилось ! Друзья, давайте верить что всё может получиться у Карпина ! Всем Добра !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 сентября в 22:12
    Вся страна видела как Дзюба поддерживает свой "хвостик" в приподнятом состоянии.
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 сентября в 21:57
    Обычно не вешают нос,но поджимают хвост.Тут с детства,видимо,по-иному.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ pomor45 (раскрыть)
    21 сентября в 21:57
    На тот момент вопросы по форме были. Но Заболотный уже поиграл в сборной Карпина и проявил себя чуточку больше, чем никак. И его тем более по-моему 12 сентября с травмой с поля уводили. Хоть потом со "Спартаком" и вышел. Опять сломаться может. Явно Карпину тоже нужен таранный форвард, но Заболотный не совсем тянет.
    vadim---1988
    vadim---1988
    21 сентября в 21:50
    Попадая в неприятные ситуации, он хвост не вешает.

    и руки не опускает...))
    pomor45
    pomor45 ответ протон (раскрыть)
    21 сентября в 21:49
    Может ему и надо что-то доказывать Карпину в конкуренции со Смоловым за место в сборной, но только не с Заболотным, которого предпочёл Карпин из явной неприязни к Дзюбе. Просто, по всей видимости, личный конфликт не исчерпан и эта формулировка устраивает обе стороны.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    21 сентября в 21:45
    То есть на ЧМ 3-м нападающим он готовы был при Черчесове ехать, а играть в квалификации к ЧМ 1-2-м нападающим не хочет? ПО моему кто-то нагло врёт!!!
    протон
    протон ответ pomor45 (раскрыть)
    21 сентября в 21:45
    Валера не пёс, лизать не будет
    SHMEL258
    SHMEL258
    21 сентября в 21:44
    Хвост обычно не вешают, а поджимают. Артёму нужно о хоботе подумать...
    pomor45
    pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    21 сентября в 21:43
    Тогда Карпин должен был пригласить Дзюбу, а не "Великого Зе", который по любому похуже будет.
    pomor45
    pomor45 ответ протон (раскрыть)
    21 сентября в 21:39
    А если он понимает, что не в состоянии сейчас доказать? Не готов ещё конкурировать со Смоловым? Тогда Шупляков прав: Карпин пригласил его в расширенный состав, чтобы потом отцепить и, тем самым, похоронить навсегда.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    21 сентября в 21:34
    Это был не хвост ,сказал Дзюба и густо покраснел ! ))))))))))))))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    21 сентября в 21:34
    Так в последнем туре отлично видно было, кто в лучшей форме. Смолов с нулями, или Дзюба с двумя. Тем более Дзюбе не надо конкурировать со Смоловым. Они разноплановые нападающие и выбор стоит не между ними, а соответствует схеме, по которой будет играть сборная в данном конкретном матче. Конкурентом Дзюбы является Великий Зе, который по любому похуже будет, чем бывший национальный герой. Так что про отсидку в тени Смолова - это все по моему не соответствует истинному положению вещей.
    pomor45
    pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    21 сентября в 21:33
    Не придирайся. Он имел в виду "не поджимает хвост".
    Garrincha58
    Garrincha58
    21 сентября в 21:28
    кто ещё не сказал про поступок Дзюбы кто следующий может из Думы или из артистов или из женской сборной по синхронному плаванию Дзюба наверное прислушался к ним и не может сейчас по 6 часов тренироваться поэтому отказался ехать в сборную
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 сентября в 21:21
    Нет такого фразеологизма "Не вешать хвост"...
    Есть "Не вешать нос"..
    Что значит не огорчаться..не расстраиваться..не унывать..

    А не "вешать хвост)....)))
    Даже стесняюсь подумать что интервьюер имел ввиду...))
    протон
    протон
    21 сентября в 21:17, ред.
    Так, в таком случае, нужно ехать в сборную и доказывать Карпину, что ты - первый номер сборной, а не Смолов.
    Или все должно быть только «на блюдечке с голубой каёмочкой» ? Вся суть лимитчика, место в составе гарантировано, а тут вдруг доказывать надо и оказывается есть кто-то лучше
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