Первый тренер Дзюбы: «Попадая в неприятные ситуации, Артём хвост не вешает»

Александр Шупляков, первый тренер игрока «Зенита» , прокомментировал отказ футболиста от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.

Это серьезный поступок. Отношусь только с уважением и пониманием к такому решению. Артем — харизматичная личность со всеми плюсами и минусами. Попадая в неприятные ситуации, он хвост не вешает.

Конечно, я верю, что он сможет вернуться в сборную после такого заявления. Однозначно. Не думаю, что Карпин позволит себе личное в отношении Артема — он такая же личность.

Может быть, Дзюба сам отказался, когда понял, что не попадет в окончательный список, хотя вчерашняя игра показала, что он в хорошей форме.

Я совершенно не согласен с критикой в адрес Артема. Он не предатель. Увидев, что сейчас Смолов — лучший бомбардир, он проанализировал и решил, что не хочет сидеть в тени Смолова. Дзюба не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять.