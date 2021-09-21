Первый тренер Дзюбы: «Попадая в неприятные ситуации, Артём хвост не вешает»

Александр Шупляков, первый тренер игрока «Зенита» Артёма Дзюбы, прокомментировал отказ футболиста от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.
Это серьезный поступок. Отношусь только с уважением и пониманием к такому решению. Артем — харизматичная личность со всеми плюсами и минусами. Попадая в неприятные ситуации, он хвост не вешает.
Конечно, я верю, что он сможет вернуться в сборную после такого заявления. Однозначно. Не думаю, что Карпин позволит себе личное в отношении Артема — он такая же личность.
Может быть, Дзюба сам отказался, когда понял, что не попадет в окончательный список, хотя вчерашняя игра показала, что он в хорошей форме.
Я совершенно не согласен с критикой в адрес Артема. Он не предатель. Увидев, что сейчас Смолов — лучший бомбардир, он проанализировал и решил, что не хочет сидеть в тени Смолова. Дзюба не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять.
Я вообще думаю, исходя из того что начал смотреть не только европейские чемпионаты, но и американские, ну и естественно латино американские. И глядя на игру наших двух, а тем более игру ДЗЮБПУЛА, могу с уверенностью сказать что этот клиент точно не был достоин вызова в сборную любой из этих стран. Сейчас играют в быстрый комбинационный футбол, где Дзюбашка точно бы не вписывался в эти схемы. В такой футбол по моему мнению и видению других чемпионатов вообще уже давно не кто не играет. Стоять в центре около штрафной и ждать что тебе в голову прилетит мяч, ну это сродни пародии. А ещё мало того, надо же ещё подстроиться под отскок, если вдруг мяч попадает в голову "форварда" Дзюбы. И смех и грех. В такой футбол (доисторический) играют только в России. У нас нет скоростей, у нас, как правило, все комбинационные движения связаны были на прошлом чемпионате Европы с тем что игрокам надо было находить голову Дзюбы и на этом вся тактика заканчивалась. Это совсем не футбол. И я ничего не хочу сказать плохого про Дзюбу, это просто данность в российском футболе, где это ещё проходит. Ну а в Европе и Америке такая стратегия приравнивается к нулевой КПД. И как бы не вешал нос или что-то другое Дзюба он сейчас не должен быть в сборной. Такой футбол нужно просто забыть. И уже начинать смотреть и играть в совершенно другой футбол. Когда же это всё до нас дойдёт ? Пора уже доверять нашей молодёжи, а она всё-таки у нас есть, и в Динамо, и в Локомотиве, и в Краснодаре. Карпин к этому по-моему и идёт, к правильному сочетанию молодёжи и опыта. И дай Бог чтобы всё у него получилось ! Друзья, давайте верить что всё может получиться у Карпина ! Всем Добра !!!
Я вообще думаю, исходя из того что начал смотреть не только европейские чемпионаты, но и американские, ну и естественно латино американские. И глядя на игру наших двух, а тем более игру ДЗЮБПУЛА, могу с уверенностью сказать что этот клиент точно не был достоин вызова в сборную любой из этих стран. Сейчас играют в быстрый комбинационный футбол, где Дзюбашка точно бы не вписывался в эти схемы. В такой футбол по моему мнению и видению других чемпионатов вообще уже давно не кто не играет. Стоять в центре около штрафной и ждать что тебе в голову прилетит мяч, ну это сродни пародии. А ещё мало того, надо же ещё подстроиться под отскок, если вдруг мяч попадает в голову "форварда" Дзюбы. И смех и грех. В такой футбол (доисторический) играют только в России. У нас нет скоростей, у нас, как правило, все комбинационные движения связаны были на прошлом чемпионате Европы с тем что игрокам надо было находить голову Дзюбы и на этом вся тактика заканчивалась. Это совсем не футбол. И я ничего не хочу сказать плохого про Дзюбу, это просто данность в российском футболе, где это ещё проходит. Ну а в Европе и Америке такая стратегия приравнивается к нулевой КПД. И как бы не вешал нос или что-то другое Дзюба он сейчас не должен быть в сборной. Такой футбол нужно просто забыть. И уже начинать смотреть и играть в совершенно другой футбол. Когда же это всё до нас дойдёт ? Пора уже доверять нашей молодёжи, а она всё-таки у нас есть, и в Динамо, и в Локомотиве, и в Краснодаре. Карпин к этому по-моему и идёт, к правильному сочетанию молодёжи и опыта. И дай Бог чтобы всё у него получилось ! Друзья, давайте верить что всё может получиться у Карпина ! Всем Добра !!!