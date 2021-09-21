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Карпин об отказе Дзюбы: «Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать»

21 сентября 2021, 21:41

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного цикла к ЧМ в октябре.

Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так. Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что ещё не готов, что ему ещё надо набирать форму, что он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените».

Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список. Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
23 сентября в 00:30
Я бы тоже не стал работать под управлением блондинки с бешеными глазами...
Ravshan878
Ravshan878
22 сентября в 15:12
Извиняюсь за ошибку. Подводить эмоции.)
MIvan
MIvan
22 сентября в 11:11
Про Дзюбу нужно забыть, все. Но и не правы те, кто пишет что Карпин наступил на свою гордость и первый позвал Дзюбу. Ничего он этого не сделал, а просто включил в расширенный список... лично для меня Карпин и те оставшиеся 13 ниже плинтуса. Дешовки карточные.
Project Pandora
Project Pandora ответ n272nm (раскрыть)
22 сентября в 10:19
Сколько обиды то ...
n272nm
n272nm
22 сентября в 08:59, ред.
Валера, а не пошел бы ты из борной в пешую эротическую прогулку?! Очевидно, что тебе не место у руля сборной и как тренер ты пустое место. И то что Дзюба отказался играть в сборной - твоя личная заслуга. Ты теперь радуйся мегафорварду в хорошей форме, по фамилии Заболотный. Я Антона хорошо знаю, он у нас в Зените играл. За 44 игры забил аж целых 4 гола. Надо быть недалекого ума, чтобы вызвать Заболотного и не вызвать Дзюбу. Не можешь переступить свою личную обиду, уматывай из сборной. И да, очень хочется напомнить тебе, Валера, про одну историю, которая случилась с тренером сборной, Павлом Садыриным. Это тебе не отказ Дзюбы, который очень дипломатично высказался. Ты там с другими своими друзьями совершил эталонную подлость. Помнишь Валера?! А мы помним, да.
kts99
kts99
22 сентября в 08:01
слишком много дзюьы
13 RUS
13 RUS
22 сентября в 07:19
Кроме этого бездарного пиарщика палена есть талантливая молодежь в Динамо, в Крыльях есть молодой нап. А этот рукатый пускай дальше с капитанской повязкой спит и бредит, вместе с тем кому он башляет ,чтоб его пиарили, тьфу!
13 RUS
13 RUS
22 сентября в 07:16, ред.
Он будет готов, когда в соперниках будут Сан Марины, стату набивать
Ravshan878
Ravshan878
22 сентября в 06:27
Н.....он нужен.Хочу не хочу. Подумаю!!! Кто сам такой. Рядовой обычный средний игрок. Раз он отказался от защищает Родину.Забудьте про Дюпу.
Caniggia
Caniggia
22 сентября в 04:59
Итог один, как и предполагалось ещё, когда Карпин стал главным - Дзюбы в сборной Карпина не будет и точка!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 сентября в 04:35
Артёмка решил всем показать, что не Карпин отказывается от него, а он отказывается от Карпина.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 сентября в 02:29
Журналюги превращают рукатого в некоего такого таланта русский Пеле, слушайте прекращайте издеваться над футболом и надоедать нас, он игрок средненького уровня зачастую выглядит никчемным, неповоротливый, скорости нет, удара нет, Георгиевичу вообще надо посылать подальше и журналюг и рукопомойника тоже.
kachan63
kachan63
21 сентября в 23:31
Да и чёрт с ним, с Дзюбиньо! Пусть сидит дома и 74т!
Борисыч1
Борисыч1
21 сентября в 23:14
Логично. Сборная нужна молодым для спеси, да агентам для поднятия цены их подопечных. А зрелым игрокам ни к чему. Тем более болонка многим несимпатичен, мягко говоря.
karnager
karnager
21 сентября в 23:08
дэдпулом шутом быть проще в зените, чем забивать при валере в сборной
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 23:00
Начинает подташнивать от этого!!
Vitali Mäkelä
Vitali Mäkelä
21 сентября в 22:53
Многие не помнют, но благодаря ему и его голом мы выиграли первые матчи против этих сборный) Говорить что Дзюба это дно очень низко... Да у нас есть Смолов, который иногда может чо-то заделать, у нас есть заболотный. Но Дзюба я сам не понимаю как, но способен забить! Я не могу тоже спмое сказать о Заболотном или Смоловом. Смолов из 6 мячей 2 или 3 забил с пенальти. Заболотный чуть лучше он забил с рикошетов. А Дзюба забил с игры и притом ещё организовал голы!
pomor45
pomor45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 сентября в 22:50
Вот именно. На том, посудив-порядив, и сошлись Карпин с Дзюбой. Причём, стоит отметить, что Дзюбе досталось больше негатива, но ему не привыкать. Карпин, если останется у руля, ему это зачтёт, а если не останется, то Дзюбе это по лампочке. Болельщики уже свои симпатии и антипатии высказали давно и их придерживаются, и всё равно менять не станут, так что всё образуется, если ситуация того потребует.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 сентября в 22:50
Всё...
Кончился футбол...как вид спорта стёрт с лица Земли...
Артём ответил отказом на вызов Карпина...

Где то...на еврозадворках ещё пару лет погоняют мячик....но в целом всё...финита ля комедия....

Жаль...нам будет не хватать..этого некогда интересного (с Артёмом)вида спорта...

Футбол
1863-2021
Gahi
Gahi ответ Baggio R. (раскрыть)
21 сентября в 22:47
Вот именно, после стольких прозьб и уговоров они отказались но не все, а команда была сильна своими футболистами которые могли показать лучший результат, хотя этого и не случилось даже не смогли выйти из группы. Но радует то что в этой команде оказался игрок Саленко который установил рекорд чемпионатов забил сборной Камеруна 5 голов в одной игре и ещё один был забит команде Швеции и с 6 голами стал Лучшим бомбардиром Чемпионата Мира и получил Золотую бутсу. Хотелось бы чтобы такие конфликты в сборной впредь не повторялись. Удачи
112910415
112910415
21 сентября в 22:44
и правда, забыть надо обиженного
pomor45
pomor45 ответ LAISMEN (раскрыть)
21 сентября в 22:42
Да они оба просто выработали этот вариант, чтобы в сборной не встречаться. Отказ в такой формулировке устраивает обоих.
sir_Alex
sir_Alex
21 сентября в 22:41
Ничего странного, Дзюба действует по инструкциям, разработанным для него газпромовскими юристами.
Рязань 062
Рязань 062
21 сентября в 22:41
а что это радимов язык в одно место засунул? про Фернандеса он очень жестко высказался. а вот про дзюбу молчит....
LAISMEN
LAISMEN
21 сентября в 22:33, ред.
По моему видению по сути конфликт не исчерпан. Вероятнее всего на Карпина под надавили сверху или еще откуда-то, и он формально включил его в расширенный список так для галочки. Неприязнь обоюдная налицо. Дзюба решил показать характер и свою спесь перед страной затаив обиду в душе, и ответил отказом. Может хочет чтобы его слезно умоляли вернуться и т.д. Сборная не детский сад, нечего уговаривать его у нас прекрасные молодые игроки, очень интересные идейные ходы. Верю в Карпина и его команду. А Дзюба это просто незапланированная станция в пути. Проехали и забыли. Удачи всем и нашей сборной в том числе.
Baggio R.
Baggio R. ответ Gahi (раскрыть)
21 сентября в 22:26
Карпин и Онопко как раз свои подписи тогда отозвали и поехали на ЧМ-94 с Садыриным.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 сентября в 22:21
Похоже на то, что Артем побоялся не оправдать ожиданий, возложенных на него, ведь, если сейчас не покажет класс - о карьере в сборной можно забыть.. Еще, проникает нотка любви к себе любимому, мол, поуговаривайте меня, возможно, я вернусь... Никогда еще такое отношение ни к чему хорошему не приводило
EAGinLE
EAGinLE ответ Аксинья (раскрыть)
21 сентября в 22:20
А как насчёт Божовича ,? Перед ЧМ 2018 в России он его реабилитировал ..,...Или что-то не так ?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 22:18
Пусть играет за клуб, может так для всех лучше будет.
EAGinLE
EAGinLE
21 сентября в 22:18
Дзюба ещё не прошёл свою реабилитацию в Туле перед ЧМ как в прошлый раз ......:)
А Зенит как всегда оттого не хочет .....
Точнее бабло жмёт .,..... Ивреи итииь их ...:)
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