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«Всех с победой, семья!» Заболотный — после дерби со «Спартаком»

21 сентября 2021, 00:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный в инстаграме обратился к болельщикам команды после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ. Антон забил победный гол на 81-й минуте.

Всех с победой, семья! Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить.

Ранее Заболотный был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 сентября в 09:57
повезло Антону !
Эджуке
Эджуке ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
21 сентября в 11:25
Он помимо этого большой объём работы проделал
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
21 сентября в 09:34
Заболотному повезло один удар за всю игру и попал ,это везение,но его ненадо нахвалять
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 08:19
А ведь спартачи любили подраконить Болотного Зе
shlomo2
shlomo2
21 сентября в 08:11
С победой, коняшки!
shlomo
shlomo
21 сентября в 08:06
Победа она и есть победа...счет на табло
ДСА
ДСА
21 сентября в 07:58
Выиграли действительно важный матч, хоть и с долей везения.
Legend 6
Legend 6
21 сентября в 07:40
Мне одному кажется кажется, что Заболотный живет как минимум на три семьи?
SHMEL
SHMEL
21 сентября в 07:37
Молодец Антоша, хорошо положил круглого и принёс победу.
Gahi
Gahi
21 сентября в 07:28
Антон Заболотный стал в этой игре против Спартака как Иван Сусанин для команды ЦСКА посадил соперника в болото забив гол в их ворота. И стал приемным сыном для большой семьи большого клуба. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 сентября в 07:19
Половину задачи минимум выполнен, молодцы, с победой армейцев!
sv_1969
sv_1969 ответ fczpkossidspb (раскрыть)
21 сентября в 06:23
Где платят там и семья))
fczpkossidspb
fczpkossidspb
21 сентября в 06:22
То Зенит для него семья, то цска!)) Ой Антоха)
sir_Alex
sir_Alex
21 сентября в 06:14
Тот ещё семьянин 😂😂😂
Аксинья
Аксинья
21 сентября в 06:11
Репродукция с картины Рембрандта "Возвращение блудного сына"
MopkoBHuk
MopkoBHuk ответ Остапчук 67 (раскрыть)
21 сентября в 06:09
от Рукаку научился
Остапчук 67
Остапчук 67
21 сентября в 05:35
Куда столько пафоса?
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 05:22
    swed27
    swed27
    21 сентября в 04:41
    Коне все-таки одолели Спартак несмотря на не очень хорошую игру
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 сентября в 03:16
    Победа - это хорошо, а вот прогресса в игре пока не видно. Очень блеклая игра армейцев, креатива совсем нет. Что в атаке, что в защите полный сумбур. Очередная невыразительная игра армейцев, как впрочем и Спартака. Армейцам просто чуть больше повезло. В целом же победа на тоненького.
    Всем здоровья.
    протон
    протон
    21 сентября в 01:55
    Молоток, Антоха! Кувалда!
    Ironigor
    Ironigor
    21 сентября в 00:49
    А вот красная вообще не нужна была.
    А за Победу огромное спасибо и Респект !!!
    Дудинчанин
    Дудинчанин
    21 сентября в 00:35
    Как болельщик ЦСКА, не нравится мне Зе, но за гол спасибо
    oFANATo
    oFANATo
    21 сентября в 00:32
    Антон заслужил похвалу.....молодец.!
    311
    311
    21 сентября в 00:30
    Антоха ещё и удалился, чтобы отметить это дело как следует!🍺
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 сентября в 00:27
    Повезло.Так бывает не часто,и вряд ли можно на это расчитывать.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    21 сентября в 00:22
    С победой Антон! Молодец!
    Cat01
    Cat01
    21 сентября в 00:21
    Так держать
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