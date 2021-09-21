«Всех с победой, семья!» Заболотный — после дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный в инстаграме обратился к болельщикам команды после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ. Антон забил победный гол на 81-й минуте.
Всех с победой, семья! Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить.
Ранее Заболотный был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
А за Победу огромное спасибо и Респект !!!
А за Победу огромное спасибо и Респект !!!