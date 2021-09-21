«Всех с победой, семья!» Заболотный — после дерби со «Спартаком»

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21 сентября 2021, 00:20

Нападающий ЦСКА в инстаграме обратился к болельщикам команды после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ . Антон забил победный гол на 81-й минуте.

Всех с победой, семья! Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить.