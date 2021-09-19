ГлавнаяНовостиВокруг футболаБразилия. Серия А 2021

Халк скоро вновь станет отцом

19 сентября 2021, 15:23

Экс-форвард «Зенита» Халк объявил о том, что его новая супруга беременна. Футболист готовится стать отцом уже в четвёртый раз.

Это будет его первый ребенок в браке с Камилой Анжело, которая является племянницей бывшей жены бразильца.

Недавно у игрока «Ливерпуля» родился ребёнок спустя девять месяцев после камбэка c «Барселоной».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
21 сентября в 08:19
Очень футбольная новость!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
20 сентября в 02:57
Огонь-девушка))
pomor45
pomor45
19 сентября в 20:38
Заголовок такой, будто беременный - Халк.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 18:33
Ребенок всегда хорошо.
Ванечка
Ванечка
19 сентября в 18:08
О как закручен сюжет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 сентября в 17:56
Мощная бабенция!
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 17:46
    karnager
    karnager
    19 сентября в 17:40
    Ну самец.. Интересно сколько он наших девушек оприходовал, будучи в России в Зените
    протон
    протон
    19 сентября в 17:32
    Халк ждёт ребенка от племянницы???? Халк беременный???? Скорее племянница ждёт ребенка от Халка....ээээээх, где он любимый, могучий русский....
    Ironigor
    Ironigor
    19 сентября в 17:29
    Это Бразилия детка !!!)
    Это будет его первый ребенок в браке с Камилой Анжело, которая является племянницей бывшей жены бразильца ... .
    Продолжение следует ... )))
    SHMEL258
    SHMEL258
    19 сентября в 16:25
    Интересно, у этой племянницы есть своя племянница, которая впоследствии тоже может родить Халку?
    Capral
    Capral
    19 сентября в 16:09
    Судя по заголовку- Халк ждёт ребенка от племянницы. Надеюсь, племянница не транс?
    1bear
    1bear
    19 сентября в 16:00
    латино-американский сериал для домохозяек,а не для болельщиков...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    19 сентября в 15:56
    Это его дело
    memphis
    memphis
    19 сентября в 15:49
    Секаса осень нехватает, насяльника
    порт
    порт
    19 сентября в 15:48
    Камила ждёт ребёнка, а пузо у Халка.
    sv_1969
    sv_1969
    19 сентября в 15:40
    Вот это ФУТБОЛЬНАЯ новость
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    19 сентября в 15:39
    Санта-Барбара какая-то
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