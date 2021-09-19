Халк скоро вновь станет отцом

Экс-форвард «Зенита» Халк объявил о том, что его новая супруга беременна. Футболист готовится стать отцом уже в четвёртый раз.
Это будет его первый ребенок в браке с Камилой Анжело, которая является племянницей бывшей жены бразильца.
Недавно у игрока «Ливерпуля» родился ребёнок спустя девять месяцев после камбэка c «Барселоной».
Это будет его первый ребенок в браке с Камилой Анжело, которая является племянницей бывшей жены бразильца ... .
Продолжение следует ... )))
Это будет его первый ребенок в браке с Камилой Анжело, которая является племянницей бывшей жены бразильца ... .
Продолжение следует ... )))