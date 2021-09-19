Халк скоро вновь станет отцом

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19 сентября 2021, 15:23

Экс-форвард «Зенита» Халк объявил о том, что его новая супруга беременна. Футболист готовится стать отцом уже в четвёртый раз.

Это будет его первый ребенок в браке с Камилой Анжело, которая является племянницей бывшей жены бразильца.

Недавно у игрока «Ливерпуля» родился ребёнок спустя девять месяцев после камбэка c «Барселоной».