Суарес: «Я не обижаюсь на критику, но и не считаю себя лучшим»

Уругвайский форвард «Атлетико» Луис Суарес после победного дубля в ворота «Хетафе» в 6-м туре испанской Примеры поделился эмоциями:
Мы рады, что смогли переломить ход матча. Это было сложно. Сделаем выводы по игре. Критика? Я не обижаюсь на критику, но и не считаю себя лучшим.
В этом поединке «Хетафе» смог прервать сухую серию, которая длилась 10 лет.
Тут не курить, а локти впору кусать, а лучше откусить себе левое яйuo, развалил команду, а новую так и не создал, но речь не о Кумане, а о Суаросе, браво Луис!
Тут не курить, а локти впору кусать, а лучше откусить себе левое яйuo, развалил команду, а новую так и не создал, но речь не о Кумане, а о Суаросе, браво Луис!