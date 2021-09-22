Суарес: «Я не обижаюсь на критику, но и не считаю себя лучшим»

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22 сентября 2021, 00:43

Уругвайский форвард «Атлетико» после победного дубля в ворота «Хетафе» в 6-м туре испанской Примеры поделился эмоциями:

Мы рады, что смогли переломить ход матча. Это было сложно. Сделаем выводы по игре. Критика? Я не обижаюсь на критику, но и не считаю себя лучшим.

В этом поединке «Хетафе» смог прервать сухую серию, которая длилась 10 лет.