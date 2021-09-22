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Суарес: «Я не обижаюсь на критику, но и не считаю себя лучшим»

22 сентября 2021, 00:43
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Уругвайский форвард «Атлетико» Луис Суарес после победного дубля в ворота «Хетафе» в 6-м туре испанской Примеры поделился эмоциями:

Мы рады, что смогли переломить ход матча. Это было сложно. Сделаем выводы по игре. Критика? Я не обижаюсь на критику, но и не считаю себя лучшим.

В этом поединке «Хетафе» смог прервать сухую серию, которая длилась 10 лет.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 сентября в 11:03
мудрый стал с годами
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
22 сентября в 08:48
Уже давно пора
mihaluch
mihaluch
22 сентября в 08:27
Суарес молодец только он кусается все собаки от него на утёк бросаются.
КЭТиК
КЭТиК
22 сентября в 08:26
Атлетико очень везет.
ОПС
ОПС
22 сентября в 08:24
Сказал так сказал.
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
22 сентября в 08:24
Доброго! Конечно про Луиса... Как грят мастерство не пропьёшь
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 сентября в 08:22
Думаю рано ему ещё)))
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
22 сентября в 08:20, ред.
Этакий кризисный менеджер... Приветствую!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 сентября в 08:17
Всё равно хорош!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
22 сентября в 08:12
И со слезами на глазах собирает походный чемодан.
shlomo2
shlomo2
22 сентября в 07:50
Одно слово КРАСАВЕЦ!
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
22 сентября в 07:34
Доброго Здоровья!
Тут не курить, а локти впору кусать, а лучше откусить себе левое яйuo, развалил команду, а новую так и не создал, но речь не о Кумане, а о Суаросе, браво Луис!
beefs
beefs
22 сентября в 07:32
Суарес красавчик, так держать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 сентября в 07:28
Так, обычный середняк...
mihaluch
mihaluch
22 сентября в 07:27
Главное чтобы болельщики считали тебя лучшим.
SHMEL
SHMEL
22 сентября в 07:00
Суарес в отличной форме, яво лучшей, чем форварды Барсы, откуда его ушли.
swed27
swed27
22 сентября в 06:26
Жаль что ушел из Барселоны
sv_1969
sv_1969
22 сентября в 06:17
Где-то в Каталонии Куман нервно курит
Leha-ha50
Leha-ha50
22 сентября в 05:06
Луис молодец, делает свое дело .
STVA 1
STVA 1
22 сентября в 05:02
Хорошо сказал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 сентября в 01:58
Так и нужно себя вести...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 сентября в 01:44
Луис Суарес самокритик.
Ironigor
Ironigor
22 сентября в 01:02
Ааа, точно. Там же есть ещё и ничья. Спасибо дружище. ✌ Я извиняюсь, эти тонкости я ещё только начинаю познавать. ☝😉🙋‍♂️
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
22 сентября в 00:53
Здравствуйте. Всё правильно посчиталось. Если добавить гандикап к итоговому счёту то получится ничейный исход, а это означает проигрыш в ставках на европейский гандикап.
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