Шварц: «Эту игру нельзя назвать простой»

Наставник «Динамо» рассказал о победе над ставропольским «Динамо» в матче группового этапа Кубка России.

Мы очень серьезно подошли к этому матчу, не теряли концентрации до финального свистка, забили хорошие мячи. Я очень доволен качеством игры команды. Здорово, что много разных футболистов отличились в сегодняшнем матче.

Эту игру нельзя назвать простой. Погодные условия были достаточно сложными, плюс качество поля не очень подходило под наш стиль игры.

Я сразу говорил, что мы подходим к этой встрече с полной серьезностью. Нам нужно было стартовать в Кубке с победы, поэтому решили выставить такой боевой состав.