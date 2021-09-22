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Шварц: «Эту игру нельзя назвать простой»

22 сентября 2021, 22:18
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Ставрополь)0 : 6Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Наставник «Динамо» Сандро Шварц рассказал о победе над ставропольским «Динамо» в матче группового этапа Кубка России.

Мы очень серьезно подошли к этому матчу, не теряли концентрации до финального свистка, забили хорошие мячи. Я очень доволен качеством игры команды. Здорово, что много разных футболистов отличились в сегодняшнем матче.

Эту игру нельзя назвать простой. Погодные условия были достаточно сложными, плюс качество поля не очень подходило под наш стиль игры.

Я сразу говорил, что мы подходим к этой встрече с полной серьезностью. Нам нужно было стартовать в Кубке с победы, поэтому решили выставить такой боевой состав.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 05:50
Похвально когда тренер говорит искренне.
ДАША Д
ДАША Д
23 сентября в 05:26
0-6 куда ещё проще?
ДСА
ДСА
23 сентября в 04:49
Отдохнули на юге страны.
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 04:38
Динамо очень серьёзно отнеслось к кубку.
Caniggia
Caniggia
23 сентября в 04:00
Молодец Шварц, что очень серьёзно отнёсся к кубковой игре и выставил боевой состав, несмотря на тяжелые погодные условия и огород на поле. Был бы наш тренер, наверняка бы выставил Динамо 2 и сам бы на игру даже не приехал.
ОПС
ОПС
23 сентября в 03:24
Ротацию все равно надо делать побольше в таких матчах.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 сентября в 03:01
Радует, что клубы РПЛ стали серьёзно относиться к кубку России.
Gahi
Gahi
23 сентября в 01:14, ред.
Молодец Московское Динамо, хорошая игра и хороший результат, но всё больше нравится как Сандро Шварц настраивает команду, где каждый матч для клуба становится важным, чемпионат это или кубок. Тем интереснее будет смотреть простым болельщикам когда команды как и раньше будут в кубковых матчах биться, и этот трофей станет таким же важным как игры за чемпионство. И чтобы мысли не возникали в голове тех руководителей и тренеров команд которые без борьбы готовы пожертвовать Кубком России, ради того чтобы свежее и лучше выглядеть в чемпионате. Будем надеяться что за Кубок в дальнейшем будет тоже такая же принципиальная борьба как и за победу в чемпионате России. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 23:50
Если эта игра не простая,то я не знаю...
1bear
1bear
22 сентября в 23:41
...да,очень сложный матч,еле-еле смогли победить (((((((((
stanichnik
stanichnik ответ VeniaminS (раскрыть)
22 сентября в 23:40
Доброго Здоровья, Veniamin!
Ещё пока никуда не прошли, надо побеждать Оренбург, тогда пройдут дальше.
stanichnik
stanichnik
22 сентября в 23:37
Сегодняшним результатом Шварц не может быть недоволен. Первый шаг на пути к финалу более чем убедителен, но и соперник надо признать вполне по силам даже для Динамо-2. Оренбург тоже не сдаст ключи от города без боя, на него надо настраиваться ещё серьёзнее. Тем более, что именно Оренбург должен был сейчас играть в РПЛ вместо Нижнего Новгорода, и подопечные Марцела Лички и в этом году ставят перед собой цель возвращения в стан сильнейших, а значит этот противник будет посерьёзнее одноклубников из Ставрополя и нельзя допускать недооценки этого амбициозного соперника.
VeniaminS
VeniaminS
22 сентября в 23:16
Главное что выиграли и прошли дальше.
sv_1969
sv_1969
22 сентября в 23:06
Ну вот и приехали))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 сентября в 22:36
Но динамичной можем назвать.
протон
протон
22 сентября в 22:25
Молодежь с играла и это главное.
Сп62
Сп62
22 сентября в 22:22
Ну, как же, надо ж придать вес победе.
beefs
beefs
22 сентября в 22:20
Чего он несет...
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