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Семак высказался о решении Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

22 сентября 2021, 14:58

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение нападающего команды Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.

Конечно, для любого тренера чем больше игроков есть в распоряжении, тем лучше можно подготовиться. Сборная — естественно, это дополнительные эмоциональные и физические нагрузки, возможный травматизм на фоне очень важных матчей для национальной команды. Но интересы сборной, естественно, превыше всего. Будем болеть за наших ребят. Чем больше наших футболистов попадёт в окончательный список и чем больше сыграет, тем лучше для нас.

Что касается отказа Дзюбы от вызова в сборную, это исключительно решение Артёма. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он — взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как.

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Все комментарии
Чист
Чист ответ Kosmos58 (раскрыть)
25 сентября в 10:16
что мелкий это давно известно -ведь его участие не болел интересует а СМИ им всё в Дом-2 охота поиграть -им наплевать в каком он состоянии находится
Али Самаркандский
Али Самаркандский
23 сентября в 16:34
Устал? Сядь отдохни. И в путь. К новым горизонтам. Жизнь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 сентября в 23:46
Доктор Джекил и мистер Хайд...

Сначала....."Сборная — это дополнительные эмоциональные и физические нагрузки, возможный травматизм"

Потом ...."Чем больше наших футболистов попадёт в окончательный список и чем больше сыграет, тем лучше для нас."
Сп62
Сп62 ответ andrefino13 (раскрыть)
22 сентября в 21:11
Согласен. В современном мире верить человеку стало за 57. А вот охаить просто так это норма.
Kosmos58
Kosmos58 ответ 112910415 (раскрыть)
22 сентября в 20:55
Староват, однако! Он хоть и Дзю, но не Костя!
Kosmos58
Kosmos58 ответ Борис Доенко (раскрыть)
22 сентября в 20:53
Гордыня у Дзю, а не характер! Мелкий человечишко.
andrefino13
andrefino13
22 сентября в 20:52
Читаю коменты, и удивляюсь..., Дзюба доходчиво объяснил, почему сейчас отказался, а так он имеет огромное желание играть за сборную России. Я понимаю, что в современном мире, белое уже далеко не белое, а больше чёрное, но грани какие то должны существовать.
Kosmos58
Kosmos58 ответ kaktus903 (раскрыть)
22 сентября в 20:51
А кто гонец, не ты ли?!.
Kosmos58
Kosmos58
22 сентября в 20:50
Хитроопый Дзю! Что за игры самолюбия и гордыни?!. Ненавижу этого игрочишку!
kaktus903
kaktus903
22 сентября в 20:36
Карпин что себя Макаренко возомнил посмотрим как метлой из сборной погонят
atur72
atur72
22 сентября в 20:34
После евро весь русский народ хаял Дзюбу
После сентябрьских матчей оказалось сб России без Дзюбы ещё более глубокое дно .
И всем вдруг стало страшно ...
lotsman
lotsman
22 сентября в 19:49
Каждый волен поступать так, как он считает нужным. Когда Дзюбу выкинули из сборной, все говорили - правильно, наконец то......... Теперь, когда он сам решил не идти в сборную, все заголосили - предатель. не патриот.........
sv_1969
sv_1969 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
22 сентября в 19:30
Тогда Альба из Занзибара))
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988, Москва, СССР)
shur
shur
22 сентября в 19:25, ред.
...а если .лядь переход в иноземный клуб, да с нехилой зарплатой, сразу ускакал
бы, это тебе не сборная какая-нибудь, а ещё .лядь честь стране отдавал, клоун,
а Семак лукавит, нехорошо!!!
P.S....хотя в Газпроме и так бабками завалили, да и кому он на хр.н нужен на Западе!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
22 сентября в 19:23, ред.
Дзюбиньо будет год от года выигрывать рпл, а федуньо проигрывать, но запоминаются победы, а их уже четыре подряд будет, а федуний будет говорить очередную ересь, за которую его хором ненавидят
SHMEL258
SHMEL258
22 сентября в 19:01
Можно подумать, что Семак мог негативно высказаться об этой ситуации со своим игроком.
Борис Доенко
Борис Доенко
22 сентября в 18:29
Валеру припекает. А у Артема есть характер. Он сам решает.
Сборная потеряет от его отсутствия, но вы же верите в Валеру?!
Рязань 062
Рязань 062 ответ ildar_3871 (раскрыть)
22 сентября в 18:13
терешкова предложит обнулить дзюбу...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
22 сентября в 18:09
Его родина Украина,он украинец.
ildar_3871
ildar_3871 ответ steel900 (раскрыть)
22 сентября в 18:04
Что скажет Терешкова ?
steel900
steel900
22 сентября в 17:52
Осталось узнать мнение Володина, Матвиенко, Усов и Пу.
морозз
морозз
22 сентября в 17:51
    Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    22 сентября в 17:49
    Да все логично. Дзюба начал потихоньку набирать "обороты" ну а Карпин держит слово. В итоге Дзюба не идёт, ну а Карпин перекрестился. О овцы целыи волки сыты.
    112910415
    112910415
    22 сентября в 17:37
    Артём надеется переждать время Карпина
    BDA8181
    BDA8181
    22 сентября в 17:36
    Господи, да утомили вы этой новостью. Скажу ещё раз, БОЛЬШАЯ ПОЛОВИНА!!! людей орали что Дзюбе не место в сборной! Что сейчас то орёте про какую то честь и требований к нему насчёт сборной. Ни хочет,ни надо. В любой сборной игроки так поступали и ни чего страшного не было. Не нужно включать стадное чувство, одни начали,другие подхватили. Есть Соболев который себя позицианирует как и болелы Спама супер пупер напом. Пускай доказывает свою состоятельность. Есть Чалов, Смолов и т.д. и т.п.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    22 сентября в 17:30
    А может быть Дзюба просто не любит свою Родину?
    sv_1969
    sv_1969 ответ Рязань 062 (раскрыть)
    22 сентября в 17:29
    Ну это же грЯзьпромовские подстилки))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Mag158 (комментарий удален) (раскрыть)
    22 сентября в 17:28
    Он еще и лучший режиссер!Вы же видели какие он фильмы снимает!))
    Caniggia
    Caniggia
    22 сентября в 17:24
    Любой поступок и мнение Дзюбы для манекена Сирожи - закон! Что он ещё может сказать?
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    22 сентября в 17:20
    а знаете кто будет говорить что не хватало дзюбы? черданцев, генич и все те кто последнее время критикует Карпина и игру сборной. они же только и ждут осечки и накинутся как стая термитов...
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