Осинькин: «Не хотел бы никого выделять»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о победе во 2-м туре группового раунда Кубка России.
Мы поставили футболистов в стартовый состав, которые имели немного меньше игровой практики в последнее время. А дальше получилось то, как получилось. Быстрые голы в начале первого тайма смогли раскрыть игру. Наше преимущество в скорости, наше умение чуть лучше проводить быстрые атаки преобразовалось в такой крупный счет. Надо сказать, что в любом случае, когда в конце матча мы освежили игру несколькими заменами, отсюда и пришел такой крупный счет.
Не хотел бы никого выделять. У нас достаточно футболистов сегодня имело преимущество и в скорости, и в понимании игры. Я просто отмечу, что Пиняев забил свои первые голы в официальных матчах за «Крылья Советов». Надеюсь, что он продолжит также уверенно свою голевую серию. Могу отметить, что его умение быть быстрым, принимать решения около штрафной, внутри штрафной, и здесь помогло ему забить два гола и отдать голевую передачу.
И не скажешь что является наставником для целой группы молодых футбольных российских дарований, прививая им определенную игровую философию, а возможно человеческую мораль и то, что мы называем жизненными ценностями.
Как минимум здесь надо быть очень грамотным специалистом, психологом и обладать вагоном жизненной энергии.
И даже видно его направление стремлений - в игре "Крыльев" моментами можно увидеть комбинационный футбол праймовой "Барселоны".
Удачи в следующей игре! Надежды на благоприятный исход маловато, но по крайне мере надеюсь, что бразильским олимпийцам придется изрядно попотеть, а Дзюба заявит, что у него не осталось сил после этого матча чтобы заняться своим любимым делом перед видеокамерой.
И не скажешь что является наставником для целой группы молодых футбольных российских дарований, прививая им определенную игровую философию, а возможно человеческую мораль и то, что мы называем жизненными ценностями.
Как минимум здесь надо быть очень грамотным специалистом, психологом и обладать вагоном жизненной энергии.
И даже видно его направление стремлений - в игре "Крыльев" моментами можно увидеть комбинационный футбол праймовой "Барселоны".
Удачи в следующей игре! Надежды на благоприятный исход маловато, но по крайне мере надеюсь, что бразильским олимпийцам придется изрядно попотеть, а Дзюба заявит, что у него не осталось сил после этого матча чтобы заняться своим любимым делом перед видеокамерой.