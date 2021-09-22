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Осинькин: «Не хотел бы никого выделять»

22 сентября 2021, 20:28
Знамя НогинскЛоготип футбольный клуб Знамя Ногинск0 : 10Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о победе во 2-м туре группового раунда Кубка России.

Мы поставили футболистов в стартовый состав, которые имели немного меньше игровой практики в последнее время. А дальше получилось то, как получилось. Быстрые голы в начале первого тайма смогли раскрыть игру. Наше преимущество в скорости, наше умение чуть лучше проводить быстрые атаки преобразовалось в такой крупный счет. Надо сказать, что в любом случае, когда в конце матча мы освежили игру несколькими заменами, отсюда и пришел такой крупный счет.

Не хотел бы никого выделять. У нас достаточно футболистов сегодня имело преимущество и в скорости, и в понимании игры. Я просто отмечу, что Пиняев забил свои первые голы в официальных матчах за «Крылья Советов». Надеюсь, что он продолжит также уверенно свою голевую серию. Могу отметить, что его умение быть быстрым, принимать решения около штрафной, внутри штрафной, и здесь помогло ему забить два гола и отдать голевую передачу.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
23 сентября в 05:08
Ну не хорошо так издеваться над старенькими и дряхленькими пенсами- Павлюченко, Шишкиным и Янбаевым. Дедульки вышли, как всегда, попешеходить, анекдоты потравить, ну как у себя в ПФЛ, а вы так с ними! Даже покурить не дали!
ДАША Д
ДАША Д
23 сентября в 04:25
Такие матчи точно не нужны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 22:34
10 голов,неожиданно,молодцы!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 сентября в 22:24
Порезвились ребятки на славу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 сентября в 21:38
Интересный человек Осинькин. На первый взгляд среднестатистический кругленький дядька преклонных лет. Подобный образ соответствует этакому российскому обывателю - любителю бахнуть пивка, посмолить на балконе и поваляться на диване посматривая футбол и давая лестные характеристики российским полупрофессионалам в духе "сиволапые и кривоноги", а то и не стесняясь более крепких выражений.
И не скажешь что является наставником для целой группы молодых футбольных российских дарований, прививая им определенную игровую философию, а возможно человеческую мораль и то, что мы называем жизненными ценностями.
Как минимум здесь надо быть очень грамотным специалистом, психологом и обладать вагоном жизненной энергии.
И даже видно его направление стремлений - в игре "Крыльев" моментами можно увидеть комбинационный футбол праймовой "Барселоны".
Удачи в следующей игре! Надежды на благоприятный исход маловато, но по крайне мере надеюсь, что бразильским олимпийцам придется изрядно попотеть, а Дзюба заявит, что у него не осталось сил после этого матча чтобы заняться своим любимым делом перед видеокамерой.
drug01
drug01
22 сентября в 21:38
Зачем такой разгром?
1bear
1bear
22 сентября в 21:34
это разгром,а зачем???
beefs
beefs
22 сентября в 20:48
Вот такая разница в классе между лигами...
STVA 1
STVA 1
22 сентября в 20:38
Ну а кого выделять то))
Cat01
Cat01
22 сентября в 20:31
Больно крупный счёт
drug01
drug01
22 сентября в 20:29
С победой молодцы
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