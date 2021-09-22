Пиняев: «Когда забью 10 голов в РПЛ, тогда и поговорим про сборную»

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу над «Знаменем» из Ногинска (10:0) в матче Кубка России.
Пока что я забил 2 гола в матче против команды ПФЛ. Когда забью 10 голов в РПЛ, тогда и поговорим про сборную.
|Знамя Ногинск0 : 10Крылья Советов
|Матч завершен
Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу над «Знаменем» из Ногинска (10:0) в матче Кубка России.
Пока что я забил 2 гола в матче против команды ПФЛ. Когда забью 10 голов в РПЛ, тогда и поговорим про сборную.
Очень нравится, как по-взрослому трезво Серёжа рассуждает и оценивает свои шансы и успехи, что показывает - никакие медные трубы СМИ ему пока голову не вскружили. И, надеюсь, не вскружат.
Очень нравится, как по-взрослому трезво Серёжа рассуждает и оценивает свои шансы и успехи, что показывает - никакие медные трубы СМИ ему пока голову не вскружили. И, надеюсь, не вскружат.