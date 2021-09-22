Пиняев: «Когда забью 10 голов в РПЛ, тогда и поговорим про сборную»

Форвард «Крыльев Советов» прокомментировал победу над «Знаменем» из Ногинска (10:0) в матче Кубка России.

Пока что я забил 2 гола в матче против команды ПФЛ . Когда забью 10 голов в РПЛ , тогда и поговорим про сборную.