ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Пиняев: «Когда забью 10 голов в РПЛ, тогда и поговорим про сборную»

22 сентября 2021, 18:59
Знамя НогинскЛоготип футбольный клуб Знамя Ногинск0 : 10Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу над «Знаменем» из Ногинска (10:0) в матче Кубка России.

Пока что я забил 2 гола в матче против команды ПФЛ. Когда забью 10 голов в РПЛ, тогда и поговорим про сборную.

Все новости
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии13
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии11
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»
Вчера, 15:54 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 01:49
Так держать!
Брулин
Брулин
22 сентября в 22:52
Многие даже "нападающие" и 10 голов в РПЛ за всю карьеру не забивали.
stanichnik
stanichnik
22 сентября в 21:54
Сергей сделал то, что и должен делать форвард футбольной команды, забивать голы, где кроме него отличились ещё пять футболистов.
berda2003
berda2003
22 сентября в 21:41
ещё пару таких, как знамя и ты в сборной - дурилка картонная...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 21:33
Наверное хотел сказать 100 голов
zooveterinar
zooveterinar
22 сентября в 21:10
Никогда значит!!! Роналдо и по сорок голов,и более забивал!!! Но всеравно удачи,старания,здоровья!!!
протон
протон
22 сентября в 20:54
Пора уже брать свой первый кубок)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 сентября в 20:08
Знаковое противостояния тридцатишестилетнего Павлюченко против шестнадцатилетнего Пиняева закончилось в пользу самарского игрока атакующего плана. На смену "спящего гиганта" приходит молодое дарование. Надеюсь выражение "пока не забью десять мячей" означает не дзюбовский отказ играть в сборной, а подготовиться к ней должным образом. Сергею предстоит еще долгий путь, препятствиями на котором будут все стандартные соблазны для российского футболиста - паспортиста, ждет кропотливая и тяжелая работа над собой на пути к самосовершенствованию. И если этот путь преодолен, то наша сборная получит достойное усиление.
Sergei Egorov
Sergei Egorov
22 сентября в 20:05
Удачи парню.
VeniaminS
VeniaminS
22 сентября в 20:01
Появился самородок.
протон
протон
22 сентября в 20:00
Насколько я знаю, у Сергея очень правильный (в хорошем смысле) папа, который здраво направляет своего сына по карьере. Если родители в адеквате, то, зачастую, и юные футболисты рассуждают разумно и развиваются постепенно, а не летят за большими деньгами деградировать на лавке топ-клуба.
Очень нравится, как по-взрослому трезво Серёжа рассуждает и оценивает свои шансы и успехи, что показывает - никакие медные трубы СМИ ему пока голову не вскружили. И, надеюсь, не вскружат.
Caniggia
Caniggia
22 сентября в 19:47
Главное, что начало забитым мячам в команде РПЛ, положено. Теперь надо переключаться на голы в РПЛ. Удачи!
Gahi
Gahi
22 сентября в 19:41, ред.
Молодец, таким должно быть отношение к себе чтобы достичь поставленной цели. В этом матче Сергей Пиняев отыграл почти 75 минут для 16-летнего пацана это большое событие в его карьере и то что он забил два года команде которая находиться классом ниже, но это не даёт повода расслабляться футболисту, а думать больше о предстоящих играх своей команды. И чувствуется как тренерский штаб Крылья Советов аккуратно подводит игрока к каждому матчу чтобы вывести его на максимальный уровень его таланта. Желаю Сергею продолжать работать ещё лучше над собой и оправдать все надежды что связывает клуб с таким игроком. Удачи
STVA 1
STVA 1 ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
22 сентября в 19:37
    memphis
    memphis ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
    22 сентября в 19:26
      Ironigor
      Ironigor
      22 сентября в 19:23
      Ох ничего себе заявление. Ну тогда тебе только Удачи !!!
      drug01
      drug01
      22 сентября в 19:20
      Верное решение....
      Вoлхв
      Вoлхв
      22 сентября в 19:14
      Думаю, что 10 забьешь!...пусть все получится...
      Джон Иванов 2
      Джон Иванов 2
      22 сентября в 19:13
      Когда научишься смирению, тодга даже не в кубке будешь забивать, слишком много у тебя понтов
      shlomo2
      shlomo2
      22 сентября в 19:08
      Удачи тебе , Сергей!
      ДАША Д
      ДАША Д
      22 сентября в 19:01
      С таким соперником можно было и десять забить.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100