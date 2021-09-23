«Спартаку» предлагали купить защитника «Вольфсбурга»

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23 сентября 2021, 17:12

Защитник «Вольфсбурга» мог перейти в «Спартак».

Московский клуб рассматривал вариант подписания швейцарца, однако он не был приоритетной трансферной целью на позицию правого защитника. После Евро-2020 агенты Мбабу предлагали услуги своего клиента нескольким командам, среди которых был «Спартак». За переход игрока «Вольфсбурга» «красно-белые» могли заплатить около 7-8 млн евро, а сам футболист хотел получать в московском клубе 2,5 млн евро за сезон, но сделка так и не состоялась.

Напомним, что «Спартак» также рассматривал вариант с подписанием защитника «Рубина».