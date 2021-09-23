«Спартаку» предлагали купить защитника «Вольфсбурга»

Защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу мог перейти в «Спартак».
Московский клуб рассматривал вариант подписания швейцарца, однако он не был приоритетной трансферной целью на позицию правого защитника. После Евро-2020 агенты Мбабу предлагали услуги своего клиента нескольким командам, среди которых был «Спартак». За переход игрока «Вольфсбурга» «красно-белые» могли заплатить около 7-8 млн евро, а сам футболист хотел получать в московском клубе 2,5 млн евро за сезон, но сделка так и не состоялась.
Напомним, что «Спартак» также рассматривал вариант с подписанием защитника «Рубина».
Лучше взять сомнительного Кофрие за 3 млн, зато умаслить друга семьи Федунов - Франко Камоции.
Жирный НОЛЬ трансферной кампании Спартака этим летом!
Лучше взять сомнительного Кофрие за 3 млн, зато умаслить друга семьи Федунов - Франко Камоции.
Жирный НОЛЬ трансферной кампании Спартака этим летом!
За небольшую цену могли приобрести хорошего игрока! Все лучше "молодого" Ещенко))
За небольшую цену могли приобрести хорошего игрока! Все лучше "молодого" Ещенко))