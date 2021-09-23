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«Спартаку» предлагали купить защитника «Вольфсбурга»

23 сентября 2021, 17:12

Защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу мог перейти в «Спартак».

Московский клуб рассматривал вариант подписания швейцарца, однако он не был приоритетной трансферной целью на позицию правого защитника. После Евро-2020 агенты Мбабу предлагали услуги своего клиента нескольким командам, среди которых был «Спартак». За переход игрока «Вольфсбурга» «красно-белые» могли заплатить около 7-8 млн евро, а сам футболист хотел получать в московском клубе 2,5 млн евро за сезон, но сделка так и не состоялась.

Напомним, что «Спартак» также рассматривал вариант с подписанием защитника «Рубина».

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 сентября в 18:51
Не секрет.... будет играть в группе "без призов"...:)))
SHMEL
SHMEL
23 сентября в 18:32
Странно, что так относительно недорого спартак не купил М-Бабу-ина...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
23 сентября в 18:32
Если не секрет, конечно, скажи как а зачем появился двойник 2 ?
Сп62
Сп62
23 сентября в 17:56
Так почему всё-таки сделка не состоялась? Кто руку приложил или не приложил?
makkie
makkie
23 сентября в 17:34
Нее, наши качественных игроков не берут.
Лучше взять сомнительного Кофрие за 3 млн, зато умаслить друга семьи Федунов - Франко Камоции.

Жирный НОЛЬ трансферной кампании Спартака этим летом!
STVA 1
STVA 1
23 сентября в 17:26
Конголезец со швейцарским паспортом! Воспитанник швейцарского клуба «Серветт» с 2003 года!Правый защитник с хорошей скоростью и хоршим пасом. С 19-го года провел за Волков 37 матчей и забил 3 гола! За сборную выступает с 18-го года и провел 13 игр!
За небольшую цену могли приобрести хорошего игрока! Все лучше "молодого" Ещенко))
shlomo
shlomo
23 сентября в 17:14
Ну а что теперь воздух сотрясать...пустое все это
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