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Толой: «Хочу выиграть трофей в футболке „Аталанты“»

24 сентября 2021, 12:26

Защитник «Аталанты» Рафаэль Толой, которым когда-то интересовался ЦСКА, прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

Я здесь проживаю свои лучшие годы. «Аталанта» и Бергамо — мой дом, здесь я счастлив. И я действительно хочу выиграть какой-нибудь трофей в этой футболке.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 17:14
Аталанта в последних трех сезонах(2018/19, 2019/20, 2020/21) всегда занимала третье место. В последних годах они резко изменили свою политику(скаутскую). И потому такие результаты. Аталанта 2017/18 - 7 место, (57-39) забили/пропускали, Аталанта 2018/19 - 3 место (77-46) более атакующий футбол - много пропускали, Аталанта 2019/20 - 3 место (98-48), Аталанта 2020/21 - 3 место (90-47). Понятно, когда начали играть не так как "итальянская команда", начали и много пропускать(хотя и 2017/18-ом тоже пропускали много - чуть больше одного гола в каждом матче). Но на 7-ом месте они уже не хотят быть, и это доказывают 3 года подряд. Играли в финале Кубка Италии, и проиграли Юве. Сам Топой получил красную карточку на 88-ом мин. Так что ясно почему он так говорит - был близок...Аталанта в этом году имеет большой шанс выиграть трофей. Удачи.
Байкал-38.
Байкал-38.
24 сентября в 13:52
Защитник «Аталанты» Рафаэль Толой, которым когда-то интересовался ЦСКА, подумал и решил остался в «Аталанте», так как тут больше шансов на трофей.
h8you
h8you
24 сентября в 13:49
это примерно как в тоттенхеме
shlomo2
shlomo2
24 сентября в 13:13
Похвальное желание
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 12:52
Помыслы благие, но вот с осуществлением их пока большие проблемы. Что то разладилось в Бергамском королевстве. Пропала искрометная игра , которая радовала болельщиков на протяжении двух предыдущих сезонов. Сдали очень многие игроки, пропала быстрая командная игра. Бледно выглядят и Сапата, и Мурило, и Малиновский....Очень непонятное и быстрое преображение команды в худшую сторону. В чем причина - загадка.
Хочется верить, что Гасперини разберется в ближайшее время и команда вновь заиграет в футбол, который радовал еще недавно болельщиков.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
24 сентября в 12:42
Кубок вполне можно взять.
drug01
drug01
24 сентября в 12:34
Желаем чтобы это сбылось
mihaluch
mihaluch
24 сентября в 12:32
Хотеть не запретишь.
ОПС
ОПС
24 сентября в 12:29
Мечтать не вредно.
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 12:28
Когда это будет ??!
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