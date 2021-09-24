Толой: «Хочу выиграть трофей в футболке „Аталанты“»

Защитник «Аталанты» , которым когда-то интересовался ЦСКА , прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

Я здесь проживаю свои лучшие годы. «Аталанта» и Бергамо — мой дом, здесь я счастлив. И я действительно хочу выиграть какой-нибудь трофей в этой футболке.