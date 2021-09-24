Толой: «Хочу выиграть трофей в футболке „Аталанты“»

Защитник «Аталанты» Рафаэль Толой, которым когда-то интересовался ЦСКА, прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.
Я здесь проживаю свои лучшие годы. «Аталанта» и Бергамо — мой дом, здесь я счастлив. И я действительно хочу выиграть какой-нибудь трофей в этой футболке.
Хочется верить, что Гасперини разберется в ближайшее время и команда вновь заиграет в футбол, который радовал еще недавно болельщиков.
Всем здоровья.
Хочется верить, что Гасперини разберется в ближайшее время и команда вновь заиграет в футбол, который радовал еще недавно болельщиков.
Всем здоровья.