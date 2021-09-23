Шалимов: «Матч против владимирского „Торпедо“ получился тяжёлым»

Главный тренер «Урала» прокомментировал победу в матче Кубка России против «Торпедо» из Владимира (2:0).

Игра получилась тяжёлая. Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча и то, что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошибки хозяев поля. «Торпедо» — организованная команда, которая создала нам сегодня проблемы. Нам хотелось забить третий гол, но мы не смогли реализовать несколько моментов и успокоить игру за счёт контроля. Соперник не позволял нам этого сделать. «Торпедо» нас прессинговал и напрягал. Во втором тайме смогли отобрать 3-4 мяча на нашей половине поля. Хозяева сегодня создали давление. Результат нас, конечно, устраивает. Мы приехали побеждать. Впрочем, по качеству игры мы не так довольны, и в этом заслуга соперника.