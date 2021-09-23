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Шалимов: «Матч против владимирского „Торпедо“ получился тяжёлым»

23 сентября 2021, 21:10
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Владимир)0 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу в матче Кубка России против «Торпедо» из Владимира (2:0).

Игра получилась тяжёлая. Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча и то, что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошибки хозяев поля. «Торпедо» — организованная команда, которая создала нам сегодня проблемы. Нам хотелось забить третий гол, но мы не смогли реализовать несколько моментов и успокоить игру за счёт контроля. Соперник не позволял нам этого сделать. «Торпедо» нас прессинговал и напрягал. Во втором тайме смогли отобрать 3-4 мяча на нашей половине поля. Хозяева сегодня создали давление. Результат нас, конечно, устраивает. Мы приехали побеждать. Впрочем, по качеству игры мы не так довольны, и в этом заслуга соперника.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
24 сентября в 04:27
Ну, хоть здесь победа.
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 21:46
Удачи тебе с Уралом !!!
Cat01
Cat01
23 сентября в 21:46
С важной победой
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 сентября в 21:29
Опа, Шалимов хоть Торпедо (Владимир) смог одолеть. Прямо растет на глазах со своей серией - ничья с "Локомотивом", а здесь и победа с "Торпедо". Дальше сложнее будет - команд из ФНЛ-2 пока больше не предвидеться.
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 21:21
Если бы Владимир не обыграли то гать надо было!
протон
протон
23 сентября в 21:19
поздравим Урал с победой!!!
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