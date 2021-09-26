ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ливерпуль» повысит предложение по Боуэну до 35 млн евро

26 сентября 2021, 10:49

Английский «Ливерпуль» хочет подписать нападающего «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Ранее «красные» уже интересовались игроком и предлагали за него 25 млн евро, но «Вест Хэм» отклонил такое предложение. Теперь же мерсисайдцы решили повысить ставку и предложить за игрока 35 млн евро. По информации СМИ, «молотобойцев» такая сумма может устроить.

Все новости
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии7
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Слухи«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга
Вчера, 10:10 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Слухи«Атлетико» интересен защитник «Бенфики» Вериссимо
02 октября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
26 сентября в 14:41
Этим летом 2021 года, Ливер, в отличие от других топ-претендентов на победу в Премьер-лиге, а именно Челси, Ман Сити и МЮ, был довольно пассивным на рынке. Например, «синие» потратили 120 миллионов евро на новичков, «горожане» - 127,5 миллионов, а «красные дьяволы» - 140 миллионов. Ливер же был подчеркнуто спокоен и в какой-то мере, казалось бы, даже равнодушен к трансферам. Летом команда Клоппа прибегла к минимальным изменениям. У Лейпцига за 40 миллионов евро был куплен 22-летний француз малийского происхождения Ибраима Конате, выступающий на позиции центрального защитника. Очевидно, наученный горьким опытом Клопп, равно как и руководство клуба, предпочли усилить позицию, которая в минувшем сезоне оказалась достаточно уязвимой из-за травм ключевых исполнителей и, прежде всего, ван Дейка. В игре Брентфорд-Ливерпуль и в игре Ливерпуль-Милан, мы увидели что все-таки у Ливера есть проблемы в защите. В линии атаки Салах забивает, Мане забивает, Жота забивает. Зачем дать так много денег за него? У нас проблемы в полузащите и в защите. Надо сначала укрепить эти зоны, а потом дать 35млн за него, или не дать...Полузащита хромает!
burning earpiece
burning earpiece
26 сентября в 13:25
Логично, когда-то был Оуэн, теперь будет бОуэн)
VeniaminS
VeniaminS
26 сентября в 12:15
Сумма неплохая,могут и отдать.
Cat01
Cat01
26 сентября в 11:41
Надо ещё добавить
Martini-1987
Martini-1987
26 сентября в 11:40
Пусть лучше Белигема подпишут, хороший малый растёт
Сидор новый
Сидор новый
26 сентября в 11:19
Хорошо умеют молотки торговаться...:)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 сентября в 10:53
Я думаю договорятся.
ДАША Д
ДАША Д
26 сентября в 10:53
Это ещё не предел.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100