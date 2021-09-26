«Ливерпуль» повысит предложение по Боуэну до 35 млн евро

Английский «Ливерпуль» хочет подписать нападающего «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Ранее «красные» уже интересовались игроком и предлагали за него 25 млн евро, но «Вест Хэм» отклонил такое предложение. Теперь же мерсисайдцы решили повысить ставку и предложить за игрока 35 млн евро. По информации СМИ, «молотобойцев» такая сумма может устроить.
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