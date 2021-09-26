Юран: «Без характера даже в шахматы не играют»

Рулевой ФК « СКА -Хабаровск» рассказал о победе над амбициозным «Велесом», который перед стартом этого сезона усилился экс-звездой РПЛ .

Готовились к сопернику. «Велес» тоже ставит определенные задачи, плюс «Ротор» был обыгран в прошлом туре 3:1. Команда держится ближе к верхушке.

Акцент делался на том, что мы играем дома, должны играть в агрессивный футбол. Это была такая лобовая встреча – могли как подняться, так и опуститься. Все зависело от характера. Я всегда говорил, что без характера даже в шахматы не играют. Парни молодцы, хочу поблагодарить их, жили игрой, результатом.