Юран: «Без характера даже в шахматы не играют»

Рулевой ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал о победе над амбициозным «Велесом», который перед стартом этого сезона усилился экс-звездой РПЛ.
Готовились к сопернику. «Велес» тоже ставит определенные задачи, плюс «Ротор» был обыгран в прошлом туре 3:1. Команда держится ближе к верхушке.
Акцент делался на том, что мы играем дома, должны играть в агрессивный футбол. Это была такая лобовая встреча – могли как подняться, так и опуститься. Все зависело от характера. Я всегда говорил, что без характера даже в шахматы не играют. Парни молодцы, хочу поблагодарить их, жили игрой, результатом.