ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. ФНЛ 2021/2022

Юран: «Без характера даже в шахматы не играют»

26 сентября 2021, 08:50
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск2 : 0Логотип футбольный клуб Велес (Москва)ВелесМатч завершен

Рулевой ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал о победе над амбициозным «Велесом», который перед стартом этого сезона усилился экс-звездой РПЛ.

Готовились к сопернику. «Велес» тоже ставит определенные задачи, плюс «Ротор» был обыгран в прошлом туре 3:1. Команда держится ближе к верхушке.

Акцент делался на том, что мы играем дома, должны играть в агрессивный футбол. Это была такая лобовая встреча – могли как подняться, так и опуститься. Все зависело от характера. Я всегда говорил, что без характера даже в шахматы не играют. Парни молодцы, хочу поблагодарить их, жили игрой, результатом.

Все новости
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии13
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии11
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»
Вчера, 15:54 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 сентября в 13:44
Без характера даже в покер не играют.
Futurista
Futurista
26 сентября в 10:50
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 10:36
А я всё думал,почему у нас в футболе всё хреново! Оказывается,характер деньгами заместили.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 сентября в 09:44
Играть то можно, выигрывать вряд ли
cska1948
cska1948 ответ ДСА (раскрыть)
26 сентября в 09:42
Наверное потому, что в шахматах думать надо...
Caniggia
Caniggia ответ ДСА (раскрыть)
26 сентября в 09:40
Это ладно! Вот великий Виталик Кличко как то сказал:"Бокс - это вам не шахматы! Здесь думать надо!".
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 09:38
Без характера в футболе делать нечего.
drug01
drug01
26 сентября в 09:27
С важной победой!
Cat01
Cat01
26 сентября в 09:27
Давайте так играть дальше
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 09:11
У Серёги всегда был характер
shlomo
shlomo
26 сентября в 09:03
Ну хорошо, что домашние матчи выигрывают
ДСА
ДСА
26 сентября в 08:56
И почему такое принебрежение к шахматам?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100