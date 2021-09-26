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Жена Карпина попросила фанатов не бросать «Ростов» в трудное время

26 сентября 2021, 14:53

Дарья Карпина, супруга наставника сборной России Валерия Карпина, призвала фанатов поддержать «Ростов» в сложный период. Сейчас команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. У команды 6 набранных баллов в 8 матчах чемпионата.

Я теперь всего лишь болельщица, такая же, как и вы. Я продолжаю ходить на матчи, смотреть их дома. У меня теперь есть команда, за которую я болею не из-за работы супруга, а от сердца, от души, по-настоящему.

И я очень прошу вас не отворачиваться от клуба! Не бросать ребят! Кто, если не мы?

Валерий Карпин в июле возглавил сборную России, подписав соглашение с РФС до конца этого года.

Напомним, что накануне «Ростов» покинул главный тренер команды.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
26 сентября в 21:27
Похоже, что супруге Карпина лавры Заремы покоя не дают...
112910415
112910415
26 сентября в 20:52
хороший человек Дарья Карпина
Vladimir808
Vladimir808 ответ beefs (раскрыть)
26 сентября в 18:58
Да нет же!)
Зарема- это царица у Спартака!!!)
А Даша- просто болельщик Ростова!!! Это большая разница. Молодчина Дарья, наша Девчонка!!!) Удачи Ростову!!! Ростов выйдет из трудной ситуации!!!
ДСА
ДСА
26 сентября в 17:17
Жена - это реальный авторитет.
SHMEL258
SHMEL258
26 сентября в 17:00
Трудно теперь Ростову будет выбраться из психологической ямы. Шпалыч наворотил дел своими методами из прошлого века...
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 15:59
Если сборная не отберётся на ЧМ в Катар, то, возможно, Валера вернётся в Ростов. Хотя, этого не хотелось бы, хотелось бы, чтобы Карпин остался готовить сборную с завоёванной путёвкой в Катар.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 сентября в 15:52
А при чем тут она?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
26 сентября в 15:41
Ростов расплачивается во имя сборной России.
Djebrael
Djebrael
26 сентября в 15:37
Ну как всегда и много и ни о чем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 15:30
Куда они все лезут!?
beefs
beefs
26 сентября в 15:11
Еще одна Зарема нарисовалась...
memphis
memphis
26 сентября в 15:08
Тогда даст?
протон
протон
26 сентября в 15:01
а кто бросает клуб? Некоторый считают что муж бросил клуб.
Аксинья
Аксинья
26 сентября в 14:57
Даша, а чего же ты мужа об этом не попросила...
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 14:56
...словами :"Мы с вами,мы скоро вернёмся!!!".
Cat01
Cat01
26 сентября в 14:54
Молодец значит Валера вернётся
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