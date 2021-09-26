Жена Карпина попросила фанатов не бросать «Ростов» в трудное время

Дарья Карпина, супруга наставника сборной России Валерия Карпина, призвала фанатов поддержать «Ростов» в сложный период. Сейчас команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. У команды 6 набранных баллов в 8 матчах чемпионата.
Я теперь всего лишь болельщица, такая же, как и вы. Я продолжаю ходить на матчи, смотреть их дома. У меня теперь есть команда, за которую я болею не из-за работы супруга, а от сердца, от души, по-настоящему.
И я очень прошу вас не отворачиваться от клуба! Не бросать ребят! Кто, если не мы?
Валерий Карпин в июле возглавил сборную России, подписав соглашение с РФС до конца этого года.
Напомним, что накануне «Ростов» покинул главный тренер команды.
Зарема- это царица у Спартака!!!)
А Даша- просто болельщик Ростова!!! Это большая разница. Молодчина Дарья, наша Девчонка!!!) Удачи Ростову!!! Ростов выйдет из трудной ситуации!!!
Зарема- это царица у Спартака!!!)
А Даша- просто болельщик Ростова!!! Это большая разница. Молодчина Дарья, наша Девчонка!!!) Удачи Ростову!!! Ростов выйдет из трудной ситуации!!!