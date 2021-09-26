Мостовой: «На данный момент у „Спартака“ нет шансов с „Наполи“»

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26 сентября 2021, 00:34

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о шансах красно-белых в матче 2-го тура Лиги Европы против «Наполи».

На данный момент шансов нет. Вчера видел игру итальянцев. Единственное, что может сыграть для «Спартака» в плюс — это то, что у «Наполи» тяжелый график, может, кого-то приберегут, не поставят.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября, начало — в 19:45 по московскому времени. «Спартак» неудачно стартовал в Лиге Европы, проиграв дома аутсайдеру группы в 1-м туре.