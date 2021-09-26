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Мостовой: «На данный момент у „Спартака“ нет шансов с „Наполи“»

26 сентября 2021, 00:34
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о шансах красно-белых в матче 2-го тура Лиги Европы против «Наполи».

На данный момент шансов нет. Вчера видел игру итальянцев. Единственное, что может сыграть для «Спартака» в плюс — это то, что у «Наполи» тяжелый график, может, кого-то приберегут, не поставят.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября, начало — в 19:45 по московскому времени. «Спартак» неудачно стартовал в Лиге Европы, проиграв дома аутсайдеру группы в 1-м туре.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
26 сентября в 18:14
Для такого вывода не надо быть экспертом.
112910415
112910415
26 сентября в 14:12
не будем спорить
mike60
mike60
26 сентября в 12:07
да,прав он.Хотя бы крупно не проиграли.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 сентября в 12:03
Шансы СпаМа поют романсы )).
К сожалению.
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 10:40
Это супротив закона,шансы математически есть всегда.А вот как мало-вопрос разумной оценки возможностей.
oFANATo
oFANATo
26 сентября в 09:32, ред.
Против Наполи для спартака будет главным не отхватить семерочку.....
suiw
suiw
26 сентября в 09:18
Интересно, а Мостовой знает что такое шампунь и расчёска?
311
311
26 сентября в 09:14
Их и раньше не было!)
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 09:01
Положительным будет считаться результат, если Спартак не сольёт крупно. 2-0, 3-1 - вполне приемлимо, если быть объективными.
ОПС
ОПС
26 сентября в 08:22
Сомневаться, к сожалению, не приходится.
SHMEL
SHMEL
26 сентября в 08:03
Как никогда уверен, что спартак не сможет даже за ничью зацепиться, к сожалению...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 08:02
В игре всё увидим,нужен план!
ЮЗИК
ЮЗИК
26 сентября в 07:57
Шансы всегда есть
КЭТиК
КЭТиК
26 сентября в 07:55
Надежда на то, что Наполи выставит второй состав.
shlomo2
shlomo2
26 сентября в 07:43
Скорее всего Сашка прав....
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 07:38
Шансы есть если Наполи выставит третий состав.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 сентября в 06:48
А что если повезёт?
Gahi
Gahi
26 сентября в 06:37
В любом случае Спартаку нужно выходить и играть, даже если есть один шанс из тысячи его надо использовать. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 06:33
Спартак показал свою силу дома, с Легией. В Италии только чудо поможет унести ноги и пропустить меньше трёшки.
А наше дело смотреть и болеть за свою команду...
ABir
ABir
26 сентября в 06:05
Шанс всегда есть. Правда, он действительно мизерный. Спартаку надо просто попробовать поаккуратней сыграть в обороне, попытаться поимпровизированней в быстрых контратаках. И если покажут самоотдачу, борьбу и красивый футбол, то за результат настоящие болельщики Спартака не осудят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 сентября в 03:43
В футболе, как и в жизни, всегда есть место для подвига.
Пожелаю Спартаку, чтобы Все!
makkie
makkie
26 сентября в 02:29
Их изначально не было.
Наполи гораздо сильнее Бенфики, а португальцы обыграли Спартак практически без шансов.
Ген Геныч
Ген Геныч
26 сентября в 01:01
Судя по тому в какой Наполи форме находится,то шансы были теоретические !!!!!!!!!!!!!!!!!!Даже дубль Наполи не обыграет ни одна команда шапито-рпл,а уж про Спартак(в какой он сейчас форме) и говорить не хочется!!!!!!!!!!!!Дай бог бы ни 5 шт пропустили бы и на этом нормально будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 00:45
Трудно не согласиться .
протон
протон
26 сентября в 00:42
С легией уже наиграли. С Наполи будут играть только чтобы не разгромили
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