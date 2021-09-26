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Гендир «Краснодара» раскритиковал судейство Безбородова в матче с «Сочи»

26 сентября 2021, 21:42
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг подверг критике судейство в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать.

Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи». Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования. Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья. У него были разные трактовки отдельных эпизодов.

Если бы это были «Спартак» или «Зенит», судили бы совсем по-другому. Я думаю, что наш судейский комитет разберется и примет решение.

Отметим, что в начале этого сезона Безбородов уже оказывался в центре судейского скандала.

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Все комментарии
второй
второй
27 сентября в 09:04
Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования.
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что значит "В ПРИНЦИПЕ"!!У ген.директора "Краснодара" вообще что ли крыша съехала!Сочи находится в Сочи и нигде более!!!Пора РФС разобраться с этим болтуном и сплетником!!!
Sergo_ural
Sergo_ural
27 сентября в 07:31
Многие пишут "Хашиг правильно сказал". А что он сказал? Одна вода и ни какой конкретики. И многие на это ведутся. Похоже его начали забывать и он решил о себе напомнить.
КЭТиК
КЭТиК
27 сентября в 05:01
При счёте 3-0 можно было и промолчать.
ОПС
ОПС
27 сентября в 03:19
Надо же что то говорить.
zooveterinar
zooveterinar
27 сентября в 02:53, ред.
Судейство,это отдельная тема ,для периферии своя система,тактика,для столичных и питерских клубов своя система!!!!
5m8bhbqg7sk7
5m8bhbqg7sk7
27 сентября в 02:41
Безбородов в своём репертуаре
beefs
beefs
26 сентября в 23:28
Эх судьи, судьи...
112910415
112910415
26 сентября в 22:42
очень редкий случай ...
25процентный клоун
25процентный клоун
26 сентября в 22:34
респект, что не промолчал
Союзник противников
Союзник противников ответ STVA 1 (раскрыть)
26 сентября в 22:24
Хинкали и шкандали.
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 22:16
Хашиг любит шкандали
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 22:07
Галицкий,не отдавай этой расширенной шайке любителей хороших денег свой клуб-угробят.Хоть три наблюдательных совета учреждай.
Трезвый повар
Трезвый повар
26 сентября в 22:06
Вчера в пользу Зенита дали сомнительный пеналь. Сегодня судьи сочи пытались помочь. Казалось бы, при чём тут ДюковМиллер?
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
26 сентября в 22:01
В чем он молодец? Вылил ведро помоев, но ни одного конкретного факта не привёл! Одни общие фразы и ни какой конкретики.
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 22:00
Трезвый повар
Трезвый повар
26 сентября в 21:59
Краснодар молодцы что разгромили сочи не смотря на судейский произвол
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 21:56
нечасто победители высказывают неудовольствие...
протон
протон
26 сентября в 21:50
Хашиг все по делу сказал!!! Молодец!!! сколько можно
Мешкова еще убрать нужно, уже в этом сезоне не один раз накосячиля
bacek15
bacek15
26 сентября в 21:49
Если бы до игры это сказал, было бы круче))
протон
протон
26 сентября в 21:49, ред.
Крылья - Уфа был произвол безбородова, был уверен в его отстранении.
Давно пора ручных судеек убирать, того смотри и уровень лиги расти начнет
Мне интересно, что должен сделать Безбородов, чтоб его наконец убрали из нашего футбола. Уже не первый, не второй и даже не третий раз к нему вопросы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 21:46
Молчал бы уже,выиграли и лана!
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