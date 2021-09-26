Гендир «Краснодара» раскритиковал судейство Безбородова в матче с «Сочи»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг подверг критике судейство в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).
Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать.
Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи». Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования. Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья. У него были разные трактовки отдельных эпизодов.
Если бы это были «Спартак» или «Зенит», судили бы совсем по-другому. Я думаю, что наш судейский комитет разберется и примет решение.
Отметим, что в начале этого сезона Безбородов уже оказывался в центре судейского скандала.
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что значит "В ПРИНЦИПЕ"!!У ген.директора "Краснодара" вообще что ли крыша съехала!Сочи находится в Сочи и нигде более!!!Пора РФС разобраться с этим болтуном и сплетником!!!
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что значит "В ПРИНЦИПЕ"!!У ген.директора "Краснодара" вообще что ли крыша съехала!Сочи находится в Сочи и нигде более!!!Пора РФС разобраться с этим болтуном и сплетником!!!
Мешкова еще убрать нужно, уже в этом сезоне не один раз накосячиля
Мешкова еще убрать нужно, уже в этом сезоне не один раз накосячиля
Давно пора ручных судеек убирать, того смотри и уровень лиги расти начнет
Мне интересно, что должен сделать Безбородов, чтоб его наконец убрали из нашего футбола. Уже не первый, не второй и даже не третий раз к нему вопросы
Давно пора ручных судеек убирать, того смотри и уровень лиги расти начнет
Мне интересно, что должен сделать Безбородов, чтоб его наконец убрали из нашего футбола. Уже не первый, не второй и даже не третий раз к нему вопросы