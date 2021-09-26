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Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль»

26 сентября 2021, 12:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту24.11.2021 в 23:00 Не начался

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на матч 2-го тура группового раунда ЛЧ между «Порту» и «Ливерпулем».

Помогать Карасёву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья — Владимир Москалев. Видеоассистент (VAR) — Бастиан Данкерт из Германии, его помощник — Виталий Мешков.

Недавно отечественный арбитр хорошо проявил себя на европейской арене.

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Все комментарии
ABir
ABir
27 сентября в 01:11
Это высокое доверие и оценка российского судейского общества. Надо не подвести
Gahi
Gahi
26 сентября в 17:46
Сергей Карасёв на международной арене как рыба в воде, а вот во внутренних соревнованиях почему-то мелко плавает. Но в любом случаи желаю ему не опускаться в еврокубках с той высоты которую он поднял обслуживая эти матчи. Удачи
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 сентября в 17:03
Приедет после лиги чемпионов обслужит Миллера.
Вот вроде в европе неплохо судит, а как домой возвращается, что-то на него находит...
ДАША Д
ДАША Д
26 сентября в 14:06
Карасев нынче в почете.
протон
протон
26 сентября в 13:42
Карасев экспортный намного лучше, чем Карасев внутреннего пользования, интересно почему...
Возможно потому, что в Европе ему никто не указывает, как надо судить правильно и кому помогать..
lotsman
lotsman
26 сентября в 13:36
Молодец Карась.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 13:26, ред.
Очень приятная новость для российского футбола. Только благодаря Сергею мы получаем позитивные новости о нашем в целом сильно больном футболе. Матч довольно таки статусный и это говорит о том что в УЕФА Сергею доверяют все больше и больше.
Будем надеяться , что бригада наших судей отработает на высоком уровне.
Всем здоровья.
1bear
1bear
26 сентября в 13:25
ответственный матч,желаю Карасёву отсудить достойно...
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
26 сентября в 13:17
Думаю неплохо отработает Карась, а следовательно при адекватном судействе можно ставить на хозяев.
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 13:16
Удачи тебе Серёга, мы в тебе уверены, не подведёшь !!!
Сидор новый
Сидор новый
26 сентября в 13:03
Удачи и не накосяч уж...будь добр...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 сентября в 13:02
Ну что сказать кроме как -- хорошей работы, без косяков. Удачи.
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 12:59
Сергей Карасёв и его бригада - это чуть ли не единственное светлое пятно в нашем международном футболе! Вот и на этот раз УЕФА доверила Сергею очень статусный матч в ЛЧ. Это значит, что предыдущие игры бригада Карасёва отсудила безупречно, за что и была поощрена подобным доверием и назначением на супер игру. Хочется пожелать Карасёву и К* продолжать в том же духе, не дав и тени сомнений в своей высшей судейской квалификации! И если всё пройдёт безупречно (а по-другому быть не может) ждём следующих назначений нашей звёздной бригады на не менее статусные матчи квалификации ЛЧ!
25процентный клоун
25процентный клоун
26 сентября в 12:57
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    26 сентября в 12:54
    Хорошая игра ему досталась!
    particular
    particular
    26 сентября в 12:54, ред.
    Если помощники и ассистенты не напортачат, то Карасёв уверенно разведёт крупную рыбу ЛЧ по понятиям :)
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