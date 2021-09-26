Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на матч 2-го тура группового раунда ЛЧ между «Порту» и «Ливерпулем».
Помогать Карасёву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья — Владимир Москалев. Видеоассистент (VAR) — Бастиан Данкерт из Германии, его помощник — Виталий Мешков.
Недавно отечественный арбитр хорошо проявил себя на европейской арене.
Вот вроде в европе неплохо судит, а как домой возвращается, что-то на него находит...
Вот вроде в европе неплохо судит, а как домой возвращается, что-то на него находит...
Возможно потому, что в Европе ему никто не указывает, как надо судить правильно и кому помогать..
Возможно потому, что в Европе ему никто не указывает, как надо судить правильно и кому помогать..
Будем надеяться , что бригада наших судей отработает на высоком уровне.
Всем здоровья.
Будем надеяться , что бригада наших судей отработает на высоком уровне.
Всем здоровья.