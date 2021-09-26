Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль»

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26 сентября 2021, 12:48

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на матч 2-го тура группового раунда ЛЧ между «Порту» и «Ливерпулем».

Помогать Карасёву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья — Владимир Москалев. Видеоассистент ( VAR ) — Бастиан Данкерт из Германии, его помощник — Виталий Мешков.

Недавно отечественный арбитр хорошо проявил себя на европейской арене.