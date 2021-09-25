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«Дзюба сам наступал на ногу». Чернов — о пенальти в игре с «Зенитом»

25 сентября 2021, 21:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2). Решающий мяч петербургская команда забила с пенальти после падения в штрафной соперника Артёма Дзюбы.

Об игре

Думаю, то, о чём просил тренерский штаб перед матчем, у команды получилось. Понятно, что это «Зенит», мы практически играли без мяча. Две индивидуальные ошибки решили исход игры. Две помарки, скажем так.

Я лично на поле такого не видел. Наверное, ребята хотели сохранить этот результат до перерыва, отдышаться и послушать тренера. Обидно, что пропустили в конце тайма.

О голе Дзюбы

Что не получилось в эпизоде с голом Дзюбы? Мы все знаем, как он играет головой. Я уже много комментариев по телевизору услышал, что с ним не надо бороться. Мне лично нужно было сыграть один в один, как-то помешать ему пробить. Все мы знаем, что с ним очень тяжело бороться. Я надеялся, что сыграть по мячу ему не удастся.

Вроде бы и руками держали друг друга, но, видимо, он занял хорошую позицию и продавил меня. Можно было и фол зафиксировать, но у судьи было другое мнение.

О пенальти

В динамике казалось, что пятьдесят на пятьдесят. Есть VAR, если что, он вмешается. Показали пенальти, я подумал — значит, был фол. После игры, в раздевалке, посмотрели эпизод, на нём видно, что Артём сам наступал на ногу, да и нога левая у него провернулась. Скорее всего, он упал от этого. Конечно же, не хотелось наговаривать на него, что он симулировал. Я знаю его, он не такой футболист, который будет рисовать. Хочется верить, что в этом случае он не рисовал, а упал так, а судья увидел фол.

О конфликтах на поле

Наши стычки с латиноамериканцами по ходу всей игры – это эмоции. В моём случае с Клаудиньо, он убрал мяч под себя и упал. Я его даже не задел, а он начал обращаться к судье. Я ему просто сказал по-русски, чтобы он больше так не делал. Надеюсь, что он меня понял. Судья ему сказал то же самое, что ничего не было. Эпизод с Ваней я не видел, так как находился спиной. Была атака, и это было уже после. Как сказал нам Ваня, Барриос сказал что-то неприличное и обидное. Видимо, выучил наш язык русский и могучий. Ваня ему ответил.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Правдолюб158 (раскрыть)
27 сентября в 16:56
сможет принять от Куинси
Правдолюб158
Правдолюб158
27 сентября в 15:48
Не бейте сзади по ногам и не будет вам пенальти....
сам признался ,что держал Дзюбу руками................
Правдолюб158
Правдолюб158 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
27 сентября в 15:44
Да вот Крицук то вам пятёрочку и не забивал....
думаешь сможет?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ n272nm (раскрыть)
26 сентября в 12:59
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    26 сентября в 12:43
    Как то странно...Гол Крыльев изучает ВАР ,а назначение пенальти нет...
    viv
    viv
    26 сентября в 10:19
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      26 сентября в 07:48
      После вот таких "побед" почему-то хочется притопить за Мальмё. И я, скорее всего, не одинок в своём желании).
      melfel
      melfel
      26 сентября в 07:16
      Ведь какой козел,Дзюба.Он прямо рухнул на 63,показывая как фолят против него и это произошло через время после фола.У него опоры не было по этому упал.Головой бьет ,всегда держится за защитников. Он инвалид,ему постоянно нужна опора. Пусть костыли берет на игру.
      Просто Fan
      Просто Fan
      26 сентября в 01:22
        протон
        протон
        26 сентября в 00:47
          4RT
          4RT
          26 сентября в 00:26, ред.
          Да все знают что он козел 😁
          Tostao
          Tostao
          26 сентября в 00:15
          Когда Дзюба бьёт головой, то всегда опирается на соперника. За бугром это фиксируют как фол, зато здесь. - нет. И многократно симулировал в штрафной на протяжении всей карьеры.
          112910415
          112910415
          25 сентября в 23:33
          арбитр принял политически правильное решение
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          25 сентября в 23:12
          Сыграли нормально!
          n272nm
          n272nm
          25 сентября в 22:37
          Не нужно было бить сзади по ногам. После этого обсуждение можно закончить. Безусловно, судья мог и не свистеть пенальти, однако, это тот случай, который называют на усмотрение арбитра. Теперь можно сколько угодно обсуждать, надо было ставить 11 метров или нет, на результат это уже не повлияет. Не ударили бы сзади по ноге, не было бы пенальти. Это при том, что я считаю, что назначать пенальти было не нужно. На мой взгляд, куда более стопудовый пенальти бы на Малкоме в начале игры. Нам ровно такой же пенальти поставили в игре с Локомотивом.
          Аксинья
          Аксинья ответ STVA 1 (раскрыть)
          25 сентября в 22:15
          Это точно, а крупные шкафы они громче падают...
          STVA 1
          STVA 1 ответ Некакойшенко (раскрыть)
          25 сентября в 22:13
          Такие люди не понимают!Он думает что вся жизнь пройдет как по маслу!
          Оззи Осборн сказал: Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз.
          Некакойшенко
          Некакойшенко
          25 сентября в 22:01
          Просто интересно ведь карьера когда ни когда у рукастого прекратится и всё грязное бельё карманному пианисту вернётся сполна. Неужели деревянный это не понимает ?
          cska1948
          cska1948
          25 сентября в 21:56
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            25 сентября в 21:55
            И всё-таки рукатый нарисовал пенальти.
            beefs
            beefs
            25 сентября в 21:54
            Ничего удивительного, зато это выливается в международных матчах...
            Союзник противников
            Союзник противников
            25 сентября в 21:51, ред.
            Как судья решил,так и будет в протоколе.Дзюба змей вертлявый,конечно,но в каждом матче мы видим очевидный фол того,или иного игрока,а он с обиженным лицом что-то доказывает судье и всему миру,пытаясь выбить себе индульгенцию хотя бы у болельщиков.Карать за это уже пора,надоело.А вот Артёмка "нагадил в карман",но аккуратно,с милой улыбкой. Как пел бард Леонид Сергеев в песне про тараканов : "...ведь кровь у людей можно пить бесконечно.но надо с улыбкой,легко и сердечно"!
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV
            25 сентября в 21:50
            А если коротко, то дзюба симулянт а бариос провокатор.
            Рязань 062
            Рязань 062
            25 сентября в 21:47, ред.
            дзюба не умеет рисовать? он и соболев делают это гениально. достаточно вспомнить как из за этого буратино, удалили Диканя....честнейший наш золоторучник....
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
            25 сентября в 21:44
            Увы, по другому он не умеет
            протон
            протон
            25 сентября в 21:40
            меня больше убило,как он внаглую оттолкнул соперника и забил гол. Неприкасаемый он у нас
            протон
            протон
            25 сентября в 21:40
              oFANATo
              oFANATo
              25 сентября в 21:39
                25процентный клоун
                25процентный клоун
                25 сентября в 21:39, ред.
                И близко фола не было, игрок не играл в ногу
                Поскорее бы матч с питерцами, Крицюк готов к пятерочке
                STVA 1
                STVA 1
                25 сентября в 21:38
                Щас защитники обездоленного набегут))
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