«Дзюба сам наступал на ногу». Чернов — о пенальти в игре с «Зенитом»

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25 сентября 2021, 21:35

Защитник «Крыльев Советов» высказался о матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2). Решающий мяч петербургская команда забила с пенальти после падения в штрафной соперника .

Об игре

Думаю, то, о чём просил тренерский штаб перед матчем, у команды получилось. Понятно, что это «Зенит», мы практически играли без мяча. Две индивидуальные ошибки решили исход игры. Две помарки, скажем так. Я лично на поле такого не видел. Наверное, ребята хотели сохранить этот результат до перерыва, отдышаться и послушать тренера. Обидно, что пропустили в конце тайма.

О голе Дзюбы

Что не получилось в эпизоде с голом Дзюбы? Мы все знаем, как он играет головой. Я уже много комментариев по телевизору услышал, что с ним не надо бороться. Мне лично нужно было сыграть один в один, как-то помешать ему пробить. Все мы знаем, что с ним очень тяжело бороться. Я надеялся, что сыграть по мячу ему не удастся. Вроде бы и руками держали друг друга, но, видимо, он занял хорошую позицию и продавил меня. Можно было и фол зафиксировать, но у судьи было другое мнение.

О пенальти

В динамике казалось, что пятьдесят на пятьдесят. Есть VAR , если что, он вмешается. Показали пенальти, я подумал — значит, был фол. После игры, в раздевалке, посмотрели эпизод, на нём видно, что Артём сам наступал на ногу, да и нога левая у него провернулась. Скорее всего, он упал от этого. Конечно же, не хотелось наговаривать на него, что он симулировал. Я знаю его, он не такой футболист, который будет рисовать. Хочется верить, что в этом случае он не рисовал, а упал так, а судья увидел фол.

О конфликтах на поле