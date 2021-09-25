На матч «Краснодар» — «Сочи» допустят 30 % зрителей

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что на матче 9-го тура РПЛ против «Сочи» заполняемость арены составит 30 %.
Попасть на стадион можно будет только при наличии QR-кода.
Стартовала продажа билетов на матч #КраснодарСочи по схеме – 1 билет на карту болельщика/абонемент сезона 19/20!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 25, 2021
❗Обращаем внимание, что зрительская квота увеличена до 30%, однако попасть на стадион можно будет только при наличии QR-кода. Подробности👇https://t.co/fqZr66JiBP
Ранее стало известно, что разрешённая посещаемость арены «Динамо» на домашние игры также увеличена до 30 %.
Не привит - не гражданин...
Это геноцид чистой воды...
Не привит - не гражданин...
Это геноцид чистой воды...