На матч «Краснодар» — «Сочи» допустят 30 % зрителей

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25 сентября 2021, 11:56

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что на матче 9-го тура РПЛ против «Сочи» заполняемость арены составит 30 %.

Попасть на стадион можно будет только при наличии QR-кода.

Стартовала продажа билетов на матч #КраснодарСочи по схеме – 1 билет на карту болельщика/абонемент сезона 19/20!



❗Обращаем внимание, что зрительская квота увеличена до 30%, однако попасть на стадион можно будет только при наличии QR-кода. Подробности👇https://t.co/fqZr66JiBP — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 25, 2021

Ранее стало известно, что разрешённая посещаемость арены «Динамо» на домашние игры также увеличена до 30 %.