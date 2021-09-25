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На матч «Краснодар» — «Сочи» допустят 30 % зрителей

25 сентября 2021, 11:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что на матче 9-го тура РПЛ против «Сочи» заполняемость арены составит 30 %.

Попасть на стадион можно будет только при наличии QR-кода.

Ранее стало известно, что разрешённая посещаемость арены «Динамо» на домашние игры также увеличена до 30 %.

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протон
протон
25 сентября в 19:06
Не болел - не человек...
Не привит - не гражданин...
Это геноцид чистой воды...
d_haus
d_haus
25 сентября в 13:52
Наконец то
ОПС
ОПС
25 сентября в 11:59
В наше время и это хорошо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 сентября в 11:58
Пора уже и по 50 запускать!
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