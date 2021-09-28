Кессье вновь отклонил предложение «Милана» о контракте. Он хочет в АПЛ

Полузащитник «Милана» Франк Кессье продолжает отвергать предложения о новом контракте от своего клуба.
По информации 90min, 24-летний ивуариец планирует перебраться в чемпионат Англии. Технический директор «Милана» Паоло Мальдини ведет переговоры с Кессье, которые в настоящее время зашли в тупик.
Отмечается, что по-прежнему интерес к Франку сохраняет ПСЖ. «Бавария», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико» также следят за игроком.
Кесси, который прошел через молодежные разряды Аталанты, был с Миланом с тех пор, как в 2017 году получил начальную аренду, и с тех пор он стал ключевым игроком клуба. Хотя он может стать второй жемчужиной первой команды за два лета, ушедшей впустую после решения Джанлуиджи Доннаруммы присоединиться к ПСЖ в 2021 году. ПСЖ - один из клубов, которые интересовались Кесси за последние 18 месяцев, и их интерес сохраняется, поскольку приближается время принятия решения о следующем движении Кесси. Также интересовались Бавария, Боруссия Дортмунд и Атлетико Мадрид.
Кесси, который прошел через молодежные разряды Аталанты, был с Миланом с тех пор, как в 2017 году получил начальную аренду, и с тех пор он стал ключевым игроком клуба. Хотя он может стать второй жемчужиной первой команды за два лета, ушедшей впустую после решения Джанлуиджи Доннаруммы присоединиться к ПСЖ в 2021 году. ПСЖ - один из клубов, которые интересовались Кесси за последние 18 месяцев, и их интерес сохраняется, поскольку приближается время принятия решения о следующем движении Кесси. Также интересовались Бавария, Боруссия Дортмунд и Атлетико Мадрид.