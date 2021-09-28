Кессье вновь отклонил предложение «Милана» о контракте. Он хочет в АПЛ

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28 сентября 2021, 09:15

Полузащитник «Милана» продолжает отвергать предложения о новом контракте от своего клуба.

По информации 90min, 24-летний ивуариец планирует перебраться в чемпионат Англии. Технический директор «Милана» Паоло Мальдини ведет переговоры с Кессье, которые в настоящее время зашли в тупик.