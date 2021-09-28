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Кессье вновь отклонил предложение «Милана» о контракте. Он хочет в АПЛ

28 сентября 2021, 09:15

Полузащитник «Милана» Франк Кессье продолжает отвергать предложения о новом контракте от своего клуба.

По информации 90min, 24-летний ивуариец планирует перебраться в чемпионат Англии. Технический директор «Милана» Паоло Мальдини ведет переговоры с Кессье, которые в настоящее время зашли в тупик.

Отмечается, что по-прежнему интерес к Франку сохраняет ПСЖ. «Бавария», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико» также следят за игроком.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
28 сентября в 10:31
Полузащитник Милана Франк Кесси намерен определиться со своим долгосрочным будущим уже в январе. Милан еще не отказался от надежды сохранить его, хотя было сообщено, что увеличение их нынешнего предложения не будет выдвигаться в его нынешнем виде. Технический директор клуба Паоло Мальдини ведет переговоры, которые в настоящее время приостановлены.
Кесси, который прошел через молодежные разряды Аталанты, был с Миланом с тех пор, как в 2017 году получил начальную аренду, и с тех пор он стал ключевым игроком клуба. Хотя он может стать второй жемчужиной первой команды за два лета, ушедшей впустую после решения Джанлуиджи Доннаруммы присоединиться к ПСЖ в 2021 году. ПСЖ - один из клубов, которые интересовались Кесси за последние 18 месяцев, и их интерес сохраняется, поскольку приближается время принятия решения о следующем движении Кесси. Также интересовались Бавария, Боруссия Дортмунд и Атлетико Мадрид.
A.S.A
A.S.A
28 сентября в 09:44
Если судить по прошлому сезону то вполне может просить повышение з/п, но и играть должен при этом так же как в прошлом сезоне, В этом сезоне ивуариец немного сдал, возможно это связанно с тем, что не удается решить вопросы по контракту, но я считаю, если ты профи то должен отрабатывать контракт не смотря ни на что...
Его желание играть в АПЛ понятно, там более сильный чемпионат и он и физически и стилестически подходит под АПЛ.
КЭТиК
КЭТиК
28 сентября в 09:32
Похоже Милану его не уговорить.
Zhgoon
Zhgoon
28 сентября в 09:18
Пусть валит. Вообще никакой стал на поле. Играет так же плохо, как два года назад. Еще и 8 миллионов хочет в год, а всю работу за него делает Тонали.
Cat01
Cat01
28 сентября в 09:16
Пусть ждёт Апл
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