«Милан» собирается поднять зарплату Тео Эрнандесу

Итальянский «Милан» хочет сохранить Тео Эрнандеса в команде. Для этого игроку, у которого контракт действует до 2024 года, собираются повысить заработную плату. «Милан» минувшим летом потерял двух сильных футболистов – Джанлуиджи Доннарумму и Хакана Чалханоглу, поэтому в клубе всеми силами попытаются удержать талантливого защитника, которым ранее интересовался ПСЖ.
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