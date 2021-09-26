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«Милан» собирается поднять зарплату Тео Эрнандесу

26 сентября 2021, 10:22

Итальянский «Милан» хочет сохранить Тео Эрнандеса в команде. Для этого игроку, у которого контракт действует до 2024 года, собираются повысить заработную плату. «Милан» минувшим летом потерял двух сильных футболистов – Джанлуиджи Доннарумму и Хакана Чалханоглу, поэтому в клубе всеми силами попытаются удержать талантливого защитника, которым ранее интересовался ПСЖ.

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Все комментарии
протон
протон
26 сентября в 13:51
Один из самых лучших ЛЗ европы, надеюсь он останется надолго в Милане.
ДАША Д
ДАША Д
26 сентября в 12:55
Тут игрок может и поторговаться.
Вoлхв
Вoлхв
26 сентября в 11:26
Думаю, что правильно делают...нужный игрок
1bear
1bear
26 сентября в 11:11
прилично играет,заслужил увеличения зарплаты,а то переманят...
Gahi
Gahi
26 сентября в 10:49
Сохранить хорошего игрока это тоже самое чтобы купить на рынке, но заплатить придётся дорого. Поэтому нужно договориться чтобы оставить. Удачи
ОПС
ОПС
26 сентября в 10:25
Им в клубе, наверное, виднее.
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