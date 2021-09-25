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«Вбросы про 2 млн евро – полный бред». Бакаев — о контракте со «Спартаком»

25 сентября 2021, 23:52

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опроверг слухи, согласно которым он якобы требует у московского клуба зарплату в размере 2 млн евро.

Как с контрактом? Ничего, все нормально. Переговоры ведутся. То, что там какие-то вбросы про 2 млн евро — это все неправда. Я ничего еще не требовал, это полный бред. Мы уважительно относимся с клубом друг к другу.

Переход в «Динамо»? Нет. Приоритет — «Спартак».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 10:43
Правда-1 999 999 "евреек"!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 02:19
Какие два милина,я просил три!
Байкал-38
Байкал-38
26 сентября в 01:09
«Вбросы про 2 млн евро – полный бред». Переход в «Динамо»? Нет. Приоритет — «Спартак». Но если нам не дадут 2 млн евро, то перейдём в «Динамо».

Зачем нам тут сказки про приоритеты рассказывать? Кто больше даст туда и пойдёт, как выпускник академии Спартака Дзюба! Таков сегодня рынок игроков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 сентября в 23:59
Суд на них падай...
Futurista
Futurista
25 сентября в 23:56
Стоило Спартаку выиграть сразу вбросы пошли)...ничего нового...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 23:56
Наверное 2,5 требует.
протон
протон
25 сентября в 23:55
"Ещё не требовал." Ну понятно)
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