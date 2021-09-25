«Вбросы про 2 млн евро – полный бред». Бакаев — о контракте со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» опроверг слухи, согласно которым он якобы требует у московского клуба зарплату в размере 2 млн евро.

Как с контрактом? Ничего, все нормально. Переговоры ведутся. То, что там какие-то вбросы про 2 млн евро — это все неправда. Я ничего еще не требовал, это полный бред. Мы уважительно относимся с клубом друг к другу.

Переход в «Динамо»? Нет. Приоритет — «Спартак».