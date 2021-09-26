«Как забил попрошайка „Зенит“». Актёр Назаров спел о победе «Спартака»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых над «Уфой».
Артист также решил упомянуть в композиции инцидент с пенальти на Артёме Дзюбе во встрече «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1).
Вы надеялись гамом и визгом, что возьмете «Спартак» на фуфу.
Чтобы снова смеялся Газизов, обнимая деньгами «Уфу».
Вам казалось, Промес уже старый, а «Спартак» безнадежно убит.
Что хоть что-то забьет Агаларов, как забил попрошайка «Зенит».
Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт.
К сожалению, такого пенальти, вам в Европе никто не подаст.
Зенит в Европе? Да они сами разберутся, а вот Спартаку в Напали играть и тут, что то усатый алкаш молчит, знает, что будет разгром.
Зенит в Европе? Да они сами разберутся, а вот Спартаку в Напали играть и тут, что то усатый алкаш молчит, знает, что будет разгром.