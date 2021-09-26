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«Как забил попрошайка „Зенит“». Актёр Назаров спел о победе «Спартака»

26 сентября 2021, 10:01

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых над «Уфой».

Артист также решил упомянуть в композиции инцидент с пенальти на Артёме Дзюбе во встрече «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1).

Вы надеялись гамом и визгом, что возьмете «Спартак» на фуфу.

Чтобы снова смеялся Газизов, обнимая деньгами «Уфу».

Вам казалось, Промес уже старый, а «Спартак» безнадежно убит.

Что хоть что-то забьет Агаларов, как забил попрошайка «Зенит».

Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт.

К сожалению, такого пенальти, вам в Европе никто не подаст.

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Все комментарии
fczpkossidspb
fczpkossidspb
26 сентября в 21:09
Вот такой вот у нас футбол, что, чистый пенальти, приходиться выпрашивать!
kostjan 58
kostjan 58
26 сентября в 20:01
в актерстве гений.а в стихах как Пушкин иль Петрарка...а в жизни видимо подлец но это лишь ремарка..
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 сентября в 18:54
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 сентября в 18:51, ред.
Похоже Дядя честных правил
Когда не в шутку занемог
Хваля Спартак Зенит ругает
И лучше выдумать не мог

Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
Зенит клеймить и день и ночь
В игре не в силах превозмочь

Какое низкое коварство
Зенит с экрана оскорблять
Про Дзюбу песенки писать
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»
n272nm
n272nm
26 сентября в 18:26
Сп62
Сп62
26 сентября в 18:10
Неравнодушным к Назарову надо подавать протест Дюкову. А то Легия, Легия. Кто ж поёт дифирамбы после поражения? Даже Зенит себе не позволяет после Челси.
n272nm
n272nm
26 сентября в 17:52
    Союзник противников
    Союзник противников
    26 сентября в 14:54, ред.
    Не теряя эмоции даром,
    на столичных плюя свысока,
    смотрит сверху Семак,как Назаров
    вновь включает в себе дурака.

    Впереди неприступная лига,
    Грозный,Локо,Динамо,Зенит :
    Впереди офигенная фига
    "Спартаку" и Назару грозит!
    112910415
    112910415
    26 сентября в 14:06
    в этот раз забавно
    протон
    протон
    26 сентября в 13:53
    Что то после Легии и ЦСКА его слышно не было
    BDA81
    BDA81 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
    26 сентября в 13:42
    Посмотри матч чемпионата АПЛ МЮ с ВХЮ, там два пня 100% не дали для МЮ )) Так что везде судьи одинаковые ))
    BDA81
    BDA81
    26 сентября в 13:36
    А почему не было деферамб от Назарова по поводу Легий,Сочи,ЦСКА ))) Там в рюмке от обиды на всех и вся утопал ?!))))
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    26 сентября в 13:31
    Ну на счёт пенальти Назар прав. ВСё по делу. На счёт остального ему давно уже следует заткнуться. Достал уже своими дифирамбами. Такое ощущение , что мужик любит себя в Спартаке, а не наоборот.
    Правдолюб158
    Правдолюб158
    26 сентября в 12:14
    Ну Назарка ,ты же Брут
    И свои ведь не поймут
    Не болеешь за своих
    Лишь пиаришься на них
    Спартаку аж сотня лет
    А побед всё нет и нет
    Что ж про Легию молчал?
    Ну а тут как завизжал
    Скоро с Наполи играть
    Где после будешь б...?
    aventure61
    aventure61
    26 сентября в 12:13
    был хорошим артистом-превратился в 56а.
    Михалыч 75
    Михалыч 75
    26 сентября в 12:05
    напомните , после Легии и ЦСКА , он тоже про Зенит и Дзюбу пел или .... ?
    Пеналь спорный , но не об этом сейчас должны думать болелы Спартака .
    Байкал-38
    Байкал-38
    26 сентября в 12:03, ред.
    Интересно, а сам Назаров понимает, что он песни хвалебные поёт только после игр с аутсайдерами, превознося эти победы как какое то достижение? Обещал порвать Легию и ЦСКА, но пропал куда-то. А впереди Наполи, Ахмат (песня возможна), Динамо, Лестер, Зенит.
    Зенит в Европе? Да они сами разберутся, а вот Спартаку в Напали играть и тут, что то усатый алкаш молчит, знает, что будет разгром.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    26 сентября в 11:46
    Такой талантище пропадает,ему б в артисты податься !
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    26 сентября в 11:42
    Хвалю первый раз Назарова, молодец,все по делу. Вчера Дзюба получил подарок от судьи, все видели что там не было пегальти,но это судьи наши такие
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 сентября в 11:40
    Лишнее это всё, особенно для болельщика Спартака, им сейчас лучше молчки сидеть
    memphis
    memphis
    26 сентября в 11:25
    Впервые по делу! Дзюба - симулянт
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 сентября в 11:11
    А мне понравилось , в первый раз. Вполне прикольно.
    Futurista
    Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
    26 сентября в 10:57
    Что споет нам матершинник депутат после Мальме?)...
    Evilhuman
    Evilhuman
    26 сентября в 10:53
    Вот такие клоуны и олицетворяют сейчас Спартак, жаль, ждём его выступление в антракте между таймами с Наполи, ну или после
    sten312
    sten312
    26 сентября в 10:47
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    26 сентября в 10:46
    наполи разорвем, уверен
    particular
    particular
    26 сентября в 10:46, ред.
    Песню слОжил, по гуслям ударил,
    Закружился в экстазе рулад,
    Про пенальти, Газизова впАрил,
    И на этом закончил доклад...
    Futurista
    Futurista
    26 сентября в 10:46
    Зенит попрошайка?)...что ты Дима?)... Зенит - своебрайка и всемзабивайка)...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    26 сентября в 10:45
    низкий поклон
    Caniggia
    Caniggia ответ STVA 1 (раскрыть)
    26 сентября в 10:38
    Про Зенит и пендаль согласен, в точку Назар! Ну тут, как говорится - вот что боярышник животворящий делает! И клоун может удачно сказать!
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