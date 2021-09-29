ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» и Мендеш близки к соглашению по новому контракту Фати

29 сентября 2021, 12:43

«Барселона» продолжает работу над продлением контракта с нападающим команды Ансу Фати.

Mundo Deportivo сообщает, что агент 18-летнего игрока Жорже Мендеш на данный момент находится на отдыхе в Катаре, и когда он вернется, стороны вновь сядут за стол переговоров для завершения сделки.

Отмечается, что новое соглашение не будет рассчитано на долгий срок, чтобы стороны в будущем могли пересмотреть условия контракта.

Недавно Фати грандиозно вернулся на поле после долгого простоя из-за травмы.

Все новости
В «Фиорентине» рассказали о работе над продлением контракта с Влаховичем
Сегодня, 09:27 Комментарии10
Шунин сообщил, что ведёт переговоры о новом контракте с «Динамо»
Вчера, 12:17 Комментарии13
Слухи«Челси» начал переговоры о продлении контракта с Трево Чалобой
Вчера, 09:15 Комментарии7
Официально«Рома» объявила о продлении контракта с Пеллегрини
Вчера, 08:38 ФотоКомментарии5
СлухиСтерлинг приостановил переговоры о продлении контракта с «Ман Сити»
02 октября Комментарии7
Слухи«Реал» работает над продлением контракта с Модричем
02 октября Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:20
Я думаю Фати не уйдет, видно что он очень любит и предан команде, настоящий лидер
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 сентября в 15:37
Главное без травм! Думаю он наряду с Педри может стать для Барсы продолжателем традиций Хави и Иньесты!
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 14:50
Если учесть , что на парнишку уже положили глаз некоторые топ клубы, продление контракта напрашивается само собой. Понятно , что условия контракта должны быть улучшены. Парень исключительно талантлив , он наряду с другими молодыми - светлое будущее Барселоны, такими игроками надо дорожить и беречь. Будем надеяться, что этот талантливый паренек принесет еще много пользы своему клубу, да и в сборной не затеряется.
Удачи ему и очень хотелось бы , чтобы в будущем обошлось без серьезных травм.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 14:42
На ползарплаты игрок точно не согласен.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 12:46
Фати талантлив, надо его сохранить
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 12:46
Это очень хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100