«Барселона» и Мендеш близки к соглашению по новому контракту Фати

«Барселона» продолжает работу над продлением контракта с нападающим команды Ансу Фати.
Mundo Deportivo сообщает, что агент 18-летнего игрока Жорже Мендеш на данный момент находится на отдыхе в Катаре, и когда он вернется, стороны вновь сядут за стол переговоров для завершения сделки.
Отмечается, что новое соглашение не будет рассчитано на долгий срок, чтобы стороны в будущем могли пересмотреть условия контракта.
Недавно Фати грандиозно вернулся на поле после долгого простоя из-за травмы.
Удачи ему и очень хотелось бы , чтобы в будущем обошлось без серьезных травм.
Всем здоровья.
Удачи ему и очень хотелось бы , чтобы в будущем обошлось без серьезных травм.
Всем здоровья.