«Барселона» и Мендеш близки к соглашению по новому контракту Фати

1632908633

29 сентября 2021, 12:43

«Барселона» продолжает работу над продлением контракта с нападающим команды .

Mundo Deportivo сообщает, что агент 18-летнего игрока Жорже Мендеш на данный момент находится на отдыхе в Катаре, и когда он вернется, стороны вновь сядут за стол переговоров для завершения сделки.

Отмечается, что новое соглашение не будет рассчитано на долгий срок, чтобы стороны в будущем могли пересмотреть условия контракта.

Недавно Фати грандиозно вернулся на поле после долгого простоя из-за травмы.