Хавбек «Спартака» Тиль пошёл на 3-кратное понижение зарплаты в «Фейеноорде»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль пошел на сокращение зарплаты в «Фейеноорде».
По информации источника, зарплата хавбека, который выступает за нидерландский клуб на правах аренды, составляет 500 тысяч евро в год «чистыми». Зарплата Тиля в «Спартаке» составляла примерно 1,75 млн евро за сезон.
Аренда Тиля в «Фейеноорде» рассчитана до 30 июня 2022 года.
Ишь чего удумал.500 тыщ ему подавай.
Нищеброд по меркам пропо5ов.))))
Ишь чего удумал.500 тыщ ему подавай.
Нищеброд по меркам пропо5ов.))))
А по большому счету свалил из свинарника и правильно сделал
А по большому счету свалил из свинарника и правильно сделал