Хавбек «Спартака» Тиль пошёл на 3-кратное понижение зарплаты в «Фейеноорде»

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28 сентября 2021, 16:24

Полузащитник «Спартака» пошел на сокращение зарплаты в «Фейеноорде».

По информации источника, зарплата хавбека, который выступает за нидерландский клуб на правах аренды, составляет 500 тысяч евро в год «чистыми». Зарплата Тиля в «Спартаке» составляла примерно 1,75 млн евро за сезон.

Аренда Тиля в «Фейеноорде» рассчитана до 30 июня 2022 года.