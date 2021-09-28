ГлавнаяНовостиКонтрактыНидерланды. Эредивизие 2021/2022

Хавбек «Спартака» Тиль пошёл на 3-кратное понижение зарплаты в «Фейеноорде»

28 сентября 2021, 16:24

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль пошел на сокращение зарплаты в «Фейеноорде».

По информации источника, зарплата хавбека, который выступает за нидерландский клуб на правах аренды, составляет 500 тысяч евро в год «чистыми». Зарплата Тиля в «Спартаке» составляла примерно 1,75 млн евро за сезон.

Аренда Тиля в «Фейеноорде» рассчитана до 30 июня 2022 года.

Все новости
В «Фиорентине» рассказали о работе над продлением контракта с Влаховичем
Сегодня, 09:27 Комментарии10
Шунин сообщил, что ведёт переговоры о новом контракте с «Динамо»
Вчера, 12:17 Комментарии13
Слухи«Челси» начал переговоры о продлении контракта с Трево Чалобой
Вчера, 09:15 Комментарии7
Официально«Рома» объявила о продлении контракта с Пеллегрини
Вчера, 08:38 ФотоКомментарии5
СлухиСтерлинг приостановил переговоры о продлении контракта с «Ман Сити»
02 октября Комментарии7
Слухи«Реал» работает над продлением контракта с Модричем
02 октября Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
29 сентября в 10:53
Тут, конечно, двоякая ситуация с такими цифрами. С одной стороны в рамках унылой рпл из-за её репутации приходится переплачивать легионерам , с другой — дилетанты в дирекции наших клубов, которые просто не способны вести биз на высоком уровне, чтобы отдавать мало, а получать много.
1bear
1bear
28 сентября в 22:56
ну это только в России столько платят средним игрокам...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Сп62 (раскрыть)
28 сентября в 22:48
Так значит точно не топ, что значит попал к тому тренеру? Топ игрок будет играть в любом чемпе и играть в при любом тренере
Сп62
Сп62 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
28 сентября в 21:45
А может он попал к тому самому тренеру?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
28 сентября в 21:01
Тиль не такой уж и классный игрок, ни в России ни в Германии себя не проявил, сугубо домашнее растение, попал в нужную и знакомую атмосферу и заиграл, топ клубам с такой репутацией он будет не нужен
Сп62
Сп62
28 сентября в 20:48
Никуда Тиль не сбежал. По-прежнему он на контракте в Спартаке. Как порядочный клуб Спартак даёт возможность своим игрокам проявлять себя в других командах. По крайней мере не маринуем, как некоторые.
nubom
nubom ответ Legend 6 (раскрыть)
28 сентября в 20:01
...сильно сказано! Сдаюсь....
Legend 6
Legend 6 ответ nubom (раскрыть)
28 сентября в 19:54
Его бы место занял здоровый негр, который мог бы и сверху побороться и даже пробежать 100 метров.
Некакойшенко
Некакойшенко
28 сентября в 19:23
А мы всё равно заставим 1,75 млн получать.
Ишь чего удумал.500 тыщ ему подавай.
Нищеброд по меркам пропо5ов.))))
YVG
YVG
28 сентября в 19:21
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    28 сентября в 18:26
      David Young
      David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
      28 сентября в 18:25
      Иногда деньги не являются главным приоритетом. Я не считаю правильным называть людей так, особенно из-за такого.
      КЭТиК
      КЭТиК
      28 сентября в 18:24
      Ну разве не идиот?
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      28 сентября в 18:00
      Пора забирать назад !
      nubom
      nubom ответ Legend 6 (раскрыть)
      28 сентября в 17:59
      ...а его место занял бы Тиль?...
      valt134
      valt134
      28 сентября в 17:53
      И тут Дзюба задумался...
      Legend 6
      Legend 6 ответ Hypnoz (раскрыть)
      28 сентября в 17:49
      Отменили бы лимит, и болтал бы Дзюба другим где-то в ФНЛ.
      Hypnoz
      Hypnoz
      28 сентября в 17:42
      Дзюба смеётся в сторонке, болтая ножками на газовой, народной трубе...
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      28 сентября в 17:41
      А Влашич плакал от радости когда его продали ,лишь бы не остаться в конюшне на все был готов
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
      28 сентября в 17:40
      Предпочел играть в футбол за еду и ночлег.
      makkie
      makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      28 сентября в 17:05
      Как и ваш Фукс)
      Vintaje
      Vintaje
      28 сентября в 17:05
        d1metras
        d1metras
        28 сентября в 17:04
        Покажите это Соболеву)
        leonidspb1958
        leonidspb1958
        28 сентября в 16:59
        Сам согласен платить...Довели парня!
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        28 сентября в 16:56
        Скорее всего в «Фейеноорде» Тилю сказали, что готовы платить всего 500 тысяч и Тиль выбрал футбол, а не золотую клетку. А вот Соболев получив новый более выгодный контракт сразу понял, что жизнь удалась и забил на футбол.
        Futurista
        Futurista
        28 сентября в 16:47
        Легенда о Тиле)...
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ
        28 сентября в 16:47
        И голов клепает в несколько раз больше, чем в спартаке
        Cat01
        Cat01
        28 сентября в 16:45
        Сбежал молодец!
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        28 сентября в 16:41
        Тиль готов играть бесплатно лишь не возвращаться в спартак.
        berda2003
        berda2003
        28 сентября в 16:38
        только из-за денег они и едут к нам...
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100