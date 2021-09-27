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Пиоли — об игре с «Атлетико»: «Мы молоды, но в этом наше преимущество»

27 сентября 2021, 14:05
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Наша команда набирается опыта. Мы молоды, но в этом наше преимущество.

«Атлетико» — очень сильная команда. Там работает великолепный тренер, в команде собраны первоклассные футболисты. Они могут провести результативную атаку в любой момент. Нам нужно провести матч на очень высоком уровне, сохранять концентрацию на протяжении всей игры.

Нам нужно сыграть просто, быстро и не допускать ошибок. Мы играем против команды, которая превзошла «Реал» и «Барселону» в чемпионате Испании.

Ранее стало известно, что данную встречу пропустит главная ударная сила «Милана» Златан Ибрагимович.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
27 сентября в 15:12
«Атлетико» это плотный оборонный танк, который делает максимум два удара в створ за всю игру. Симеоне предпочитает играть вторым номером даже со слабыми соперниками, сушит игру, при этом имея Суареса, Гризманна, де Пауля и Фелиша. Это не задорная банда весельчака Клоппа, которые могут утюжить ворота с первой минуты, и мы уже видели ту бойню напалмом и дерзкие ответы красно-черных.
Для молодого выносливого «Милана» матрасники — прекрасный соперник, который не давит, а ползет черепахой к счету 0-0, пытаясь ловить на контратаках.
Условный забег ядром Тео или выкидон Леао с угла штрафной могут вскрыть «Атлетико». Учитывая, в какой прекрасной форме сейчас оборона «Милана», то фавориты с таким соперником именно они.
Если «Милан» и тут забьет свои постоянные два гола, то победа обеспечена.
1bear
1bear
27 сентября в 14:42
без Златана будет сложно,но всё равно верю в победу Милана !
shlomo
shlomo
27 сентября в 14:33
Посмотрим, что молодость покажет....
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