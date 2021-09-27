Пиоли — об игре с «Атлетико»: «Мы молоды, но в этом наше преимущество»

Главный тренер «Милана» прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Наша команда набирается опыта. Мы молоды, но в этом наше преимущество.

«Атлетико» — очень сильная команда. Там работает великолепный тренер, в команде собраны первоклассные футболисты. Они могут провести результативную атаку в любой момент. Нам нужно провести матч на очень высоком уровне, сохранять концентрацию на протяжении всей игры.

Нам нужно сыграть просто, быстро и не допускать ошибок. Мы играем против команды, которая превзошла «Реал» и «Барселону» в чемпионате Испании.