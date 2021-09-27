Пиоли — об игре с «Атлетико»: «Мы молоды, но в этом наше преимущество»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Наша команда набирается опыта. Мы молоды, но в этом наше преимущество.
«Атлетико» — очень сильная команда. Там работает великолепный тренер, в команде собраны первоклассные футболисты. Они могут провести результативную атаку в любой момент. Нам нужно провести матч на очень высоком уровне, сохранять концентрацию на протяжении всей игры.
Нам нужно сыграть просто, быстро и не допускать ошибок. Мы играем против команды, которая превзошла «Реал» и «Барселону» в чемпионате Испании.
Ранее стало известно, что данную встречу пропустит главная ударная сила «Милана» Златан Ибрагимович.
Для молодого выносливого «Милана» матрасники — прекрасный соперник, который не давит, а ползет черепахой к счету 0-0, пытаясь ловить на контратаках.
Условный забег ядром Тео или выкидон Леао с угла штрафной могут вскрыть «Атлетико». Учитывая, в какой прекрасной форме сейчас оборона «Милана», то фавориты с таким соперником именно они.
Если «Милан» и тут забьет свои постоянные два гола, то победа обеспечена.
Для молодого выносливого «Милана» матрасники — прекрасный соперник, который не давит, а ползет черепахой к счету 0-0, пытаясь ловить на контратаках.
Условный забег ядром Тео или выкидон Леао с угла штрафной могут вскрыть «Атлетико». Учитывая, в какой прекрасной форме сейчас оборона «Милана», то фавориты с таким соперником именно они.
Если «Милан» и тут забьет свои постоянные два гола, то победа обеспечена.