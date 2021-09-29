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Бывший спортдир «Тамбова»: «После гола Тилля „Реалу“ мы вошли в историю»

29 сентября 2021, 10:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победный гол полузащитника «Шерифа» Себастьена Тилля в ворота «Реала» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очень рад, что Тилль забил. Это на всю жизнь. Значит, «Тамбов» правильно делал, грамотно проводил селекцию, шёл хорошим путём. Мы уже вошли в историю тем, что наши бывшие игроки забивают победные голы «Реалу» на «Бернабеу». Это навсегда останется с Тиллем и с нами тоже. Он — молодец!

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:36
    Конь 666
    Конь 666
    29 сентября в 15:01
    Нашли чем гордиться..
    galem72
    galem72
    29 сентября в 12:19
    "...мы уже вошли в историю..."

    Муха тоже "пахала", сидя на рогах у быка.
    cska1948
    cska1948 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
    29 сентября в 11:26
    Проиграв Шерифу, в историю вляпался Реал!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    29 сентября в 10:54
    Ненавязчиво так примазался.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    29 сентября в 10:38
    Вы не вошли в историю, вы в неё вляпались.
    Igo0rek
    Igo0rek
    29 сентября в 10:34
    Как это по русски... Клянусь, мы самая ЧСВшная нация
    sir_Alex
    sir_Alex
    29 сентября в 10:33
    Примазался к чужой славе 😀😃😄
    Cat01
    Cat01
    29 сентября в 10:24
    Наши кадры.... Молодец!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 сентября в 10:23
    Это уж точно...
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