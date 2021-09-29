Бывший спортдир «Тамбова»: «После гола Тилля „Реалу“ мы вошли в историю»

Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победный гол полузащитника «Шерифа» в ворота «Реала» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очень рад, что Тилль забил. Это на всю жизнь. Значит, «Тамбов» правильно делал, грамотно проводил селекцию, шёл хорошим путём. Мы уже вошли в историю тем, что наши бывшие игроки забивают победные голы «Реалу» на «Бернабеу». Это навсегда останется с Тиллем и с нами тоже. Он — молодец!