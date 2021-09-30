Френки де Йонг: «Всё ещё верю, что „Барселона“ может выйти из группы"

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отреагировал на поражение в матче от «Бенфики». Это был юбилейный поединок для футболиста в составе каталонского клуба.
Впереди ещё много матчей. У нас будут шансы, если мы начнем побеждать.
Я все еще верю, что мы можем выйти из группы. Мы должны выбраться из этой ситуации. Единственный выход – упорно работать и держаться вместе.
Как же низко пала команда , которой еще недавно все восхищались . Ломать - не строить . Полагаю , что возрождение клуба может сильно затянуться.
Всем здоровья.
Как же низко пала команда , которой еще недавно все восхищались . Ломать - не строить . Полагаю , что возрождение клуба может сильно затянуться.
Всем здоровья.