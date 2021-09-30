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Френки де Йонг: «Всё ещё верю, что „Барселона“ может выйти из группы"

30 сентября 2021, 10:59
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отреагировал на поражение в матче от «Бенфики». Это был юбилейный поединок для футболиста в составе каталонского клуба.

Впереди ещё много матчей. У нас будут шансы, если мы начнем побеждать.

Я все еще верю, что мы можем выйти из группы. Мы должны выбраться из этой ситуации. Единственный выход – упорно работать и держаться вместе.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
01 октября в 06:09
На вопрос "Что делать?", я бы ответил как в анекдоте: "если оставить передний бампер и задний, то между ними можно поставить новую машину". 😀 Так и тут нужно строить новую команду. Френки я бы оставил. ☺️
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ron09 (раскрыть)
01 октября в 05:57
А что у нас дела лучше обстоят ? Такая Барса и составит ,она вполне может выиграть чемпионат )
Ron09
Ron09
30 сентября в 20:56
Интересно кто составит конкуренцию Реалу а без этого Реал тоже зачахнет, даже неудобно думать что думают школяры которые боготворили Хави, Иньесту, Месси
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Мessi 10 (раскрыть)
30 сентября в 16:07
С ьаким составом с сильным тренером можно два удара в створ ворот сделать.
протон
протон
30 сентября в 16:05
Выйти еще шансы есть. Надо киевлян обыграть и можно спокойно выходить в Лигу Европы.
Мessi 10
Мessi 10
30 сентября в 15:31
Они уже как мантру повторяют после каждого матча: «мы должны упорно работать и держаться вместе». Но пока фиговенько получается. Нет нормального состава: перспективная молодёжь, пожилые топы, и остальные откровенно среднего уровня игроки. С таким подбором чемпионами не станешь
sir_Alex
sir_Alex
30 сентября в 14:51
Френки "Four Fingers" 😁😁😁
112910415
112910415
30 сентября в 14:38
выйти ещё можно -
еле-еле и из последних сил ...
но с такой игрой лучше в ЛЕ !
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 13:59
Лига Европы - тоже выход из группы.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
30 сентября в 13:46
От баварии получат разгром 8:0,бенфике проиграют повторно и скорее всего и киев победит их,это уже не Барса а Пищевик классический.
Лапорте уже стыдно о СЛ говорит а Перес уверен,так как Пепес давно выкинул бы Кумана а тут,после каждого разгрома сообщают,что они поддерживают Кумана.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 12:57
Всё может быть,это же Барса!
1bear
1bear
30 сентября в 12:51
в лучшем случае в ЛЕ
arsenVS
arsenVS
30 сентября в 12:31
С уходом Месси сразу исчезла разница которую он обеспечивал. Он очень многое сглаживал в игре Барсы все эти годы. Сейчас Барса в тяжелейшем кризисе как игровом так и управленчески-финансовом. А еще всегда удобно было все шишки сыпать на Месси , во всем его обвинять . То не уходил был плохой , ушел тоже плохой. Хейтеры Барсы и Месси просто с ума сходили только дай обвинить Лео. А проблема годами в том что со времен Луиса Энрике никто не может нормально выставить игру в обороне. Оборона просто решето. Нет слаженности , нет ничего к сожалению. Тьма , тьма и только тьма в игре пока.
Garrincha58
Garrincha58
30 сентября в 12:24
в ЛЕ
Антон Белянкин
Антон Белянкин
30 сентября в 12:05, ред.
Не в этом сезоне.
zim289
zim289
30 сентября в 12:05
Ахахах🤣😂
"Лучший клуб мира"🐓🐓🐓🐓
Ironigor
Ironigor
30 сентября в 11:57
ДОКТОР КУМАН СДЕЛАЛ ВСЁ ЧТО МОГ !!!
Василий 50
Василий 50
30 сентября в 11:34
Нет игры, нет и очков.
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 11:25
Остался последний шанс. Многое, а возможно и все для Барселоны решится в двух матчах с Динамо К. Если тут больше половины очков не возьмете , то в лучшем случае светит ЛЕ, а в худшем - четвертое место в группе. Как это не печально , но шансы выйти из группы невелики.
Как же низко пала команда , которой еще недавно все восхищались . Ломать - не строить . Полагаю , что возрождение клуба может сильно затянуться.
Всем здоровья.
makkie
makkie
30 сентября в 11:22
Говорит прям как игроки Спартака после поражений ))
Ощущение, что в Барсе плавят Кумана. Скорее всего, отставка не за горами.
Не сработались, бывает.
Belgie2020
Belgie2020
30 сентября в 11:21
Легко можете выйти из группы в ЛЕ
Gahi
Gahi
30 сентября в 11:18
Хорошее желание выйти из группы, но для этого нужно побеждать в каждом матче. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 сентября в 11:18
Ещё один матч 0:3 и вера пропадёт.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 сентября в 11:16
Блажен кто верует, но скорее всего в этом сезоне "Барселона" безнадежна.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
30 сентября в 11:11
Для этого нужно убрать "трупы".
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