Френки де Йонг: «Всё ещё верю, что „Барселона“ может выйти из группы"

Полузащитник «Барселоны» отреагировал на поражение в матче от «Бенфики». Это был юбилейный поединок для футболиста в составе каталонского клуба.

Впереди ещё много матчей. У нас будут шансы, если мы начнем побеждать.

Я все еще верю, что мы можем выйти из группы. Мы должны выбраться из этой ситуации. Единственный выход – упорно работать и держаться вместе.