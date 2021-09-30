ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Рафа Силва — о матче с «Барсой»: «Не считаю, что это был трудный экзамен»

30 сентября 2021, 11:05
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)3 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Бенфики» Рафа Силва рассказал о победе над «Барселоной».

Не считаю, что это был трудный экзамен, это был очередной матч, который мы хотели выиграть. Мы показали, чего стоим. Мы показали, на каком уровне хотим играть. У «Барселоны» прекрасная команда, но мы должны думать о себе и продолжать в том же духе.

Все новости
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»
Сегодня, 13:28 Комментарии12
Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»
Сегодня, 10:07 Комментарии8
Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца
Вчера, 13:46 Комментарии7
Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»
Вчера, 10:53 Комментарии11
Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»
Вчера, 10:34 Комментарии26
Пике: «„Барселона“ может играть 3 часа и не забить гол»
Вчера, 09:55 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
Sadjon
Sadjon
30 сентября в 17:05
Ну времена нынче такие.....
протон
протон
30 сентября в 16:06
Но только на тренерском мостике стоит рыжий баpан который смеется при счете 3:0 будто радуясь что получит 12млн при уволнении.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
30 сентября в 15:27
После очередного поражения Барселоне грозит мрачное будущее в Лиге чемпионов. Каталонский клуб последовал за своим поражением от Баварии со счетом 0:3 на открытии, а в среду еще раз проиграл против Бенфики со счетом 3:0. Барселона, находящаяся в нижней части своей группы, внезапно видит опасность не выйти в плей-офф впервые с 2000–2001 годов. «Мы находимся в критической ситуации», - сказал капитан Барселоны Серхио Бускетс.
Дарвин Нуньес забил дважды, включая три минуты до начала матча, а Рафа Силва добавил еще один гол , чтобы помочь Бенфике завершить 60-летнюю безвыигрышную серию с Барселоной. Это была его вторая победа в восьми матчах против каталонского клуба. В другом матче группы E Бавария обогнала киевское Динамо в Германии и набрала шесть очков в двух матчах. Бенфика, открывшаяся ничьей с Динамо, имеет четыре очка, на три больше, чем Динамо. Барселона осталась с нулевым очком в преддверии матчей подряд с Динамо.
Эх...
УЕСКА
УЕСКА
30 сентября в 14:33
Продолжать в том же духе у вас не получится потому что впереди два матча с Баварией а значит жди разгромов. Барса должна воспользоваться этим и опередить вас в таблице.
zayrchik
zayrchik
30 сентября в 12:42
Банселона это клуб уровня Мальмё в данный момент..
Хотя возможно я погорячился, это сравнение оскорбление для швецкого клуба
КЭТиК
КЭТиК
30 сентября в 12:15
Барселона находится на месте Шерифа!
А Шериф на месте Барселоны.
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 11:16
Дожили !!! Барселону уже и за соперника не считают. Барселона вроде как и неплохо смотрелась , много атаковала , а забивали хозяева. Данная тенденция уже два сезона к сожалению просматривается. Территорией владеют, а голов минимум. Завершение - застарелая болезнь и с ней надо что то делать. Две игры со счетом 0:6 - это для Барселоны никуда не годится.
Ждем перемен. Вот только дождемся ли???
Всем здоровья.
Остапчук 67
Остапчук 67
30 сентября в 11:15
Месси тоже радуется
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 11:14
Бенфика чисто на классе!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100