Рафа Силва — о матче с «Барсой»: «Не считаю, что это был трудный экзамен»

Полузащитник «Бенфики» рассказал о победе над «Барселоной».

Не считаю, что это был трудный экзамен, это был очередной матч, который мы хотели выиграть. Мы показали, чего стоим. Мы показали, на каком уровне хотим играть. У «Барселоны» прекрасная команда, но мы должны думать о себе и продолжать в том же духе.