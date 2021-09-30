Рафа Силва — о матче с «Барсой»: «Не считаю, что это был трудный экзамен»

Полузащитник «Бенфики» Рафа Силва рассказал о победе над «Барселоной».
Не считаю, что это был трудный экзамен, это был очередной матч, который мы хотели выиграть. Мы показали, чего стоим. Мы показали, на каком уровне хотим играть. У «Барселоны» прекрасная команда, но мы должны думать о себе и продолжать в том же духе.
Ждем перемен. Вот только дождемся ли???
Всем здоровья.
Ждем перемен. Вот только дождемся ли???
Всем здоровья.
Дарвин Нуньес забил дважды, включая три минуты до начала матча, а Рафа Силва добавил еще один гол , чтобы помочь Бенфике завершить 60-летнюю безвыигрышную серию с Барселоной. Это была его вторая победа в восьми матчах против каталонского клуба. В другом матче группы E Бавария обогнала киевское Динамо в Германии и набрала шесть очков в двух матчах. Бенфика, открывшаяся ничьей с Динамо, имеет четыре очка, на три больше, чем Динамо. Барселона осталась с нулевым очком в преддверии матчей подряд с Динамо.
Эх...
Дарвин Нуньес забил дважды, включая три минуты до начала матча, а Рафа Силва добавил еще один гол , чтобы помочь Бенфике завершить 60-летнюю безвыигрышную серию с Барселоной. Это была его вторая победа в восьми матчах против каталонского клуба. В другом матче группы E Бавария обогнала киевское Динамо в Германии и набрала шесть очков в двух матчах. Бенфика, открывшаяся ничьей с Динамо, имеет четыре очка, на три больше, чем Динамо. Барселона осталась с нулевым очком в преддверии матчей подряд с Динамо.
Эх...