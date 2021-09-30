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Кьеза: «„Челси“ заставил нас попотеть»

30 сентября 2021, 10:26
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза поделился впечатлениями после победы над «Ювентусом».

Очень сложный матч. «Челси» заставил нас попотеть, но мы дорожили мячом и смогли отстоять свои ворота. Сегодня мы показали, что у нас есть командный дух. Именно этого от нас требует тренер.

Наставник «Юве» Массимилиано Аллегри тоже остался доволен игрой своей команды в матче с «Челси».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ h8you (раскрыть)
30 сентября в 15:09
VIVO ITALIA - Живи Италия !!!
VIVA ITALIA - Да здравствует Италия !!!
h8you
h8you ответ Ironigor (раскрыть)
30 сентября в 13:42
vivo это какая-то модель телефона?))) а так viva
ОПС
ОПС
30 сентября в 12:33
Не попотеешь, победы не увидишь.
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 12:01
Попотеть действительно пришлось. Но надо признать , что защита Ювентуса сыграла практически без ошибок. Все перекрыли, большую часть ударов заблокировали, Лукаку практически выключили из игры, не расслаблялись до последних секунд матча. Защита явно переиграла нападение обладателя кубка ЛЧ. Но противостояние пока не закончено , на выезде будет еще труднее. А пока ждем игр с Зенитом ...может и нам что то обломится???
В целом игра получилась просто захватывающей и не давала возможности оторваться от нее до финального свистка.
Всем здоровья.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
30 сентября в 11:04
Ну наконец вы поняли , что от вас требует тренер! Это очень радует.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
30 сентября в 10:41
Ювентус с победой.
STVA 1
STVA 1
30 сентября в 10:35, ред.
Челси обладатель ушастого. Странно было бы если Победа досталась легко
Ironigor
Ironigor
30 сентября в 10:35
С ПОБЕДОЙ ЮВЕ !!! VIVO JUVENTUS 🇮🇹
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