Кьеза: «„Челси“ заставил нас попотеть»

Форвард «Ювентуса» поделился впечатлениями после победы над «Ювентусом».

Очень сложный матч. «Челси» заставил нас попотеть, но мы дорожили мячом и смогли отстоять свои ворота. Сегодня мы показали, что у нас есть командный дух. Именно этого от нас требует тренер.