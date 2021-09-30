Кьеза: «„Челси“ заставил нас попотеть»

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза поделился впечатлениями после победы над «Ювентусом».
Очень сложный матч. «Челси» заставил нас попотеть, но мы дорожили мячом и смогли отстоять свои ворота. Сегодня мы показали, что у нас есть командный дух. Именно этого от нас требует тренер.
Наставник «Юве» Массимилиано Аллегри тоже остался доволен игрой своей команды в матче с «Челси».
В целом игра получилась просто захватывающей и не давала возможности оторваться от нее до финального свистка.
Всем здоровья.
В целом игра получилась просто захватывающей и не давала возможности оторваться от нее до финального свистка.
Всем здоровья.