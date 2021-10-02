Мостовой: «Хорошо, что Ганчаренко не будет на скамейке в матче с ЦСКА»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА .

Интересно будет посмотреть — и та, и другая команда набрали ход. Если недавно многие говорили, что всё непонятно, тренер без опыта, без всего. Но если ЦСКА победит в этом матче, это уже второе место, значит, и тренер уже хорошим становится. И «Краснодар» сейчас на ходу, возвращаются травмированные. Игра будет интересная, ничейный результат может оказаться хорошим для обеих команд. Фаворита у меня нет.