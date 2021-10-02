Мостовой: «Хорошо, что Ганчаренко не будет на скамейке в матче с ЦСКА»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА.
Интересно будет посмотреть — и та, и другая команда набрали ход. Если недавно многие говорили, что всё непонятно, тренер без опыта, без всего. Но если ЦСКА победит в этом матче, это уже второе место, значит, и тренер уже хорошим становится. И «Краснодар» сейчас на ходу, возвращаются травмированные. Игра будет интересная, ничейный результат может оказаться хорошим для обеих команд. Фаворита у меня нет.
Что касается экс-тренера ЦСКА Ганчаренко, то может, и хорошо, что его не будет на тренерской скамейке, потому что могла бы быть убойная ситуация, нервы могли бы не выдержать.
на самом деле, всё зависит от того, кто забьет первым и когда.
на самом деле, всё зависит от того, кто забьет первым и когда.
вероятно, будет интересно.
но в любом случае, результат важен
вероятно, будет интересно.
но в любом случае, результат важен
Это что-то новенькое )) Ну хоть есть на кого все свалить, да?))
У нас поголовно у ВСЕХ в атаке уныло, что в начинании, что в завершении.
Это что-то новенькое )) Ну хоть есть на кого все свалить, да?))
У нас поголовно у ВСЕХ в атаке уныло, что в начинании, что в завершении.
Краснодар - фаворит, но посмотрим, может и армейцы чего то покажут.
Краснодар - фаворит, но посмотрим, может и армейцы чего то покажут.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1283835/mostovoy-aleksandr
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1283835/mostovoy-aleksandr