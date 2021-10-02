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Мостовой: «Хорошо, что Ганчаренко не будет на скамейке в матче с ЦСКА»

02 октября 2021, 13:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА.

Интересно будет посмотреть — и та, и другая команда набрали ход. Если недавно многие говорили, что всё непонятно, тренер без опыта, без всего. Но если ЦСКА победит в этом матче, это уже второе место, значит, и тренер уже хорошим становится. И «Краснодар» сейчас на ходу, возвращаются травмированные. Игра будет интересная, ничейный результат может оказаться хорошим для обеих команд. Фаворита у меня нет.

Что касается экс-тренера ЦСКА Ганчаренко, то может, и хорошо, что его не будет на тренерской скамейке, потому что могла бы быть убойная ситуация, нервы могли бы не выдержать.

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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 23:47
главное, чтобы брат Лёха не преподал ему урок закрытого футбола))).
на самом деле, всё зависит от того, кто забьет первым и когда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 октября в 16:46
Ни одна команда ход не набрала. Выигрыш 1-2 игр не означает набор хода. Еще 3 тура назад и те и другие мучались и в футбол не играли. Так что все возможно. Это футбол. И он интересен своей непредсказуемостью. Я только при своем интересе и внимании к футболу никогда прогнозами не занимаюсь, т.к. прогнозы это либо пожелания , либо попытка угадать, не более того. Никакого знания футбола в прогнозах нет и быть не может. Люди хотят угадывать, ради бога . К сожалению большинство именно угадыванием на этом сайте увлекаются и находят в этом удовольствие. Флаг им в руки. Это не моё.
Сп62
Сп62
02 октября в 14:45
Накал в игре иногда добавляют судьи. Хотелось бы, чтобы судьи были незаметны на поле.
виктор бочарников
виктор бочарников
02 октября в 14:32
А на бровке сегодня, два брата акробата,думаю будет интересно, поставлю на Краснодар.
112910415
112910415
02 октября в 14:00
смотрим обязательно !
вероятно, будет интересно.
но в любом случае, результат важен
Союзник противников
Союзник противников
02 октября в 13:56
Лёша уделает ВасюВитю 2-1.
beefs
beefs ответ ДАША Д (раскрыть)
02 октября в 13:53
очень похоже на правду...
ermak6848
ermak6848
02 октября в 13:41
Чего хорошего без тренера
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 13:39
Гончаренко специально себя ликвидировал на эту игру.
armeec_
armeec_
02 октября в 13:34
да и Чалов гробит все начинания в атаке***

Это что-то новенькое )) Ну хоть есть на кого все свалить, да?))
У нас поголовно у ВСЕХ в атаке уныло, что в начинании, что в завершении.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 октября в 13:28
Честно говоря мы и в матче с спартаком считали спартак фаворитом но немного вышло не так, удачи врмейцам в этом матче, игра будет сложная для обеих команд и одновременно интересная.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 13:24
Быки может и набрали ход, про армейцев пока этого не скажешь, да и Чалов гробит все начинания в атаке.
Краснодар - фаворит, но посмотрим, может и армейцы чего то покажут.
FruttyPups
FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
02 октября в 13:18
Исправили.
STVA 1
STVA 1
02 октября в 13:16
Какая разница! Игрокам в поле играть!
112910415
112910415
02 октября в 13:14
Что касается экс-тренера «Краснодара» Ганчаренко,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1283835/mostovoy-aleksandr
Мaлик
Мaлик
02 октября в 13:08
Ну это не особо сыграет свою роль на поле...играют игроки... а установку можно и дать...
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