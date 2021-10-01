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Матыцин: «В матчах со Словакией и Словенией ждём от России только побед»

01 октября 2021, 21:37

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин порассуждал о предстоящих матчах сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Ожидание только побед, потому что нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира, поэтому посмотрим. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи. Если будут победы — и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, — тогда будут положительные оценки. Если будут поражения, тогда будут соответствующие оценки.

8 октября команда Валерия Карпина, недавно определившего итоговый состав сборной, сыграет со Словакией в Казани, а 11 октября на выезде встретится со Словенией.

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Все комментарии
1bear
1bear
01 октября в 22:47
да и болельщики ждут побед,ума много не надо,чтобы такое "открытие" совершить
drug01
drug01
01 октября в 22:34
Задача поставлена.... Ждём исполнения
Caniggia
Caniggia
01 октября в 22:16
Если выиграют - будут положительные оценки, если проиграют - соответствующие оценки! Боже правый, гениально сказано!
mihaluch
mihaluch
01 октября в 22:09
Шансы тают с каждым днём.
протон
протон
01 октября в 21:55
Ну с такой железной логикой, нет смысла спорить. Видно мужик шарит в футболе.
beefs
beefs
01 октября в 21:46
ох, как долго нам придется ждать...
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