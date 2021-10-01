Матыцин: «В матчах со Словакией и Словенией ждём от России только побед»

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин порассуждал о предстоящих матчах сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ -2022.

Ожидание только побед, потому что нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира, поэтому посмотрим. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи. Если будут победы — и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, — тогда будут положительные оценки. Если будут поражения, тогда будут соответствующие оценки.