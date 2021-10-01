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Салихова объяснила провал Тиля в «Спартаке» и поддержала Кофрие

01 октября 2021, 20:40

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о полузащитнике команды Гусе Тиле, который выступает на правах аренды за «Фейеноорд», и защитнике красно-белых Максимилиано Кофрие.

Почему Тиль не заиграл в «Спартаке»? Голландский футбол очень специфичный. У Тиля голландская школа. Если он там феерит, значит, пусть там и играет. Если его выкупит, например, «Аякс» — отобьются вложенные в него деньги. Тиль футболист для Голландии. Он там как рыба в воде.

А насколько было правильно так переплачивать за молодого игрока? Как минимум для него это сильная моральная нагрузка. Он единственный, кто отказался от части своей з/п и пошёл на существенное понижение, чтобы уехать в аренду и играть-играть-играть. Кое-кто из футболистов «Спартака» на такие условия не соглашался.

Кофрие? На него свалилось огромное давление. Каждое его действие рассматривают под лупой. Негативная пресса от псевдоэкспертов распространилась и в Бельгии, и во Франции, и в Италии, даже в Германии.

Он отыграл свой первый полный матч за «Спартак» сразу с ЦСКА. Тяжело прогрессировать, когда вся команда неважно играет. Но он нормально держится. Через несколько игр придёт уверенность и заиграет. Ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ бундер (раскрыть)
сегодня в 09:43
Причем вместе взятых
бундер
бундер ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 23:08
Согласен,даже сегодня с тереком один раз при навесе затупил, но сам ситуацию разрулил и в целом офигенно отыграл. Сейчас уж точно лучше Кути, Гапона и Рассказов а
Некакойшенко
Некакойшенко
02 октября в 11:01
Как по мен Кофрие не плох для своей позиции. По крайней мере в Рпл достаточно рос игроков занимающих данное место из за лимита, а по факту полный пшик.По Тилю же масло масленное. Он специфичен так как голландец Он голландец по тому и специфичен . Посмотрите но Промеса. Вот кто ни руя не специфичен,а эффективен, хотя сборную оба топтали......
Константин Белых
Константин Белых ответ бундер (раскрыть)
02 октября в 10:18
На данный момент Ржавый даже лучше Джикии смотрится.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
02 октября в 09:08
Я это понимаю так... Царица ,постоянно напоминает о себе. За это , платят деньги ,кто сочиняет и распространяет ее .якобы мысли... Значит , никуда она не ушла и продолжает скрытое управление клубом.. Печально все это, если не сказать более грубо...
sir_Alex
sir_Alex
02 октября в 07:55
Со временем может стать хорошим защитником. Если не сдуется, конечно.
SHMEL
SHMEL
02 октября в 07:32
Давно не было слышно эту барышню из эскорта федуна. Давай, жги Зарема, расскажи ещё чего-нибудь.
nikoladolgov
nikoladolgov
02 октября в 07:24
Ему хорошо где нет воров и взяточников !
Байкал-38
Байкал-38
02 октября в 04:31
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 октября в 01:38
Настырный он. Рыжий, как Руй. Кругом все полыхает, а он сама невозмутимость. Единственное, что пока настораживает, это, когда в желании не уступить, для команды, в какие-то моменты может быть чревато.
Хотя в СМИ отмечали и эту особенность бельгийца Спартака.
praporchik zadov
praporchik zadov
02 октября в 01:06
Полное безразличие на мнение этой бабы...
Есть в самом деле эксперты футбола которых полезно и приятно послушать...
sv_1969
sv_1969 ответ бундер (раскрыть)
02 октября в 00:22
Я думаю просто всему виною цена !А оказывется можно и за дешево взять неплохого игрока!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Bom Bom (раскрыть)
02 октября в 00:04
Сеорее всего речь идет о Ларссоне
бундер
бундер
01 октября в 23:45
Не понимаю, почему хейтят рыжего. Цепкий защитник, хорош в отборе. С Наполи удалился, но против кого он играл и заработал 2жж? Если бы не тормознул нигера, то хрен нам, а не 3 очка.
ermak6848
ermak6848
01 октября в 23:23
Зарема - редко ошибается Я ей верю...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Обезжиренный (раскрыть)
01 октября в 23:16
Модный рыжий цвет и гороскоп в порядке
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
01 октября в 23:11
Кофрие, это защитник аля Юра Ковтун, однозначно полезен
Обезжиренный
Обезжиренный
01 октября в 22:32
Быть фаворитом Салиховой сложно. Кофрие смог )
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 22:22
Кофрие был одним из лучших.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
01 октября в 22:17
Защитник неплохой для РПЛ, у нас приживаются защитники без паса, скорости и техники, а в европе современный футбол , там они обязательны для центр дефа
Каждый раз как кофрие играл в пас с Максименко, сразу такая нервозность возникала
Короче защищается он хорошо, а атакует плохо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 октября в 21:42
А говорят зарема в футболе ничего не понимает, во как красиво разложила всё по полочкам.
ABir
ABir
01 октября в 21:39
Любому в новом коллективе нужно время на адаптацию
berda2003
berda2003
01 октября в 21:37
а 56ы из рфс какой год ищут тренера в сборную ...
makkie
makkie
01 октября в 21:27
О, экспертница высказалась.

Тиль - это личная хотелка Федуна, так что тут банально деньгами закидали.
А то что Кофрие смотрится не хуже остальных говорит о низком уровне РПЛ. Что даже не самый выдающийся игрок из бельгийского аутсайдера способен закрыть лучшего дриблёра РПЛ - Эджуке. А заодно и Агаларова из Уфы.
Bom Bom
Bom Bom
01 октября в 21:23
Интересно, кто этот кое-кто из Спартака, не соглашавшийся на условия)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 21:17
Её бы трансферами заведовать поставить...
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
01 октября в 21:16
Говорят у бабы куринные мозги...но,в высказываниях сей мадам есть доля истины,особенно в отношении бельгийца.
112910415
112910415
01 октября в 21:13
толковый защитник, удача !
Caniggia
Caniggia
01 октября в 21:09
Рыжий был, действительно, неплох. Если бы ещё чуть поаккуратнее играл. А в целом, достаточно грамотен и надёжен. Надеюсь, продолжит в том же духе и будет работать над более чистой игрой в отборе мяча.
particular
particular
01 октября в 21:05, ред.
Ну, хоть кто-то что-то вразумительное растолковал по ситуации :)
А бельгиец-то - нормуль!
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