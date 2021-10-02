Ковач: «Возможно, Дзюбе стоит завершить карьеру в сборной России»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал решение нападающего «Зенита» отказаться от вызова в сборную России.

Дзюба проявил себя на чемпионате мира, в отборе на чемпионате Европы. Последние три года он неплохо играл за сборную. А сейчас просто устал, поэтому уже не может помогать в том объеме, и ему нужно больше времени для восстановления. Так бывает.

Ему уже 33 года, много игр сыграл за последние годы. Ему нужно больше отдыха и больше концентрации для игры за «Зенит». Возможно, ему бы стоило завершить карьеру в сборной. Учитывая его отношения с Карпиным и сам отказ, его вряд ли теперь снова позовут. Но нужно выразить респект Артёму за его пользу и прекрасные игры последние несколько лет. Он действительно был лидером сборной. Точно можно сказать, что это важный для него вопрос — продолжать карьеру за сборную или нет. Решать ему самому.