Вендел: «„Зенит“ — самый титулованный и известный клуб России»

Полузащитник «Зенита» Вендел оценил первую треть в Российской Премьер-Лиге для питерского клуба.
Мне кажется, мы качественно подготовились к старту нового сезона на сборах и уверенно стартовали в нём, завоевав Суперкубок. Не зря ведь «Зенит» — самый титулованный и известный клуб России.
Конечно, были непростые матчи со сложными соперниками, когда подряд шли одна выездная игра за другой, но мы держали свой уровень и не опускали планку. Сейчас у нас четыре очка преимущества над вторым местом, позади хороший этап, но впереди — вся основная борьба.
Цели на сезон неизменны — победы во всех внутренних турнирах и достойное выступление в Лиге чемпионов.
Точность передач в последних матчах просто отличная, под 100 %.
Вообще вся бразильская банда радует, тьфу тьфу.
Точность передач в последних матчах просто отличная, под 100 %.
Вообще вся бразильская банда радует, тьфу тьфу.
Полузащитник «Зенита» Вале Вендел высказал мнение о результатах команды в нынешнем сезоне чемпионата России и рассказал о целях петербургского клуба на сезон.
Отметим, что Вендел повторил ошибку своего одноклубника Клаудиньо, назвав «Зенит» самым титулованным клубом России. По количеству завоеванных трофеев сине-бело-голубые пока уступают ЦСКА и «Спартаку».
Полузащитник «Зенита» Вале Вендел высказал мнение о результатах команды в нынешнем сезоне чемпионата России и рассказал о целях петербургского клуба на сезон.
Отметим, что Вендел повторил ошибку своего одноклубника Клаудиньо, назвав «Зенит» самым титулованным клубом России. По количеству завоеванных трофеев сине-бело-голубые пока уступают ЦСКА и «Спартаку».
Вот если Вендела поймали бы в джунглях, как Маугли, то можно было и про ЛЧ сказки напеть...
Вот если Вендела поймали бы в джунглях, как Маугли, то можно было и про ЛЧ сказки напеть...
А на счет популярности зенит рядом даже не стоял с такими клубами как Спартак, Динамо Москва и Киева. Цска, Торпедо М.
А как зенит сделали известным, так это вся страна знает.
А на счет популярности зенит рядом даже не стоял с такими клубами как Спартак, Динамо Москва и Киева. Цска, Торпедо М.
А как зенит сделали известным, так это вся страна знает.
Если вас не затруднит можете просто скрин мне прислать, так нагляднее будет. Спасибо за понимание.
Если вас не затруднит можете просто скрин мне прислать, так нагляднее будет. Спасибо за понимание.