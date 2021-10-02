Вендел: «„Зенит“ — самый титулованный и известный клуб России»

Полузащитник «Зенита» Вендел оценил первую треть в Российской Премьер-Лиге для питерского клуба.

Мне кажется, мы качественно подготовились к старту нового сезона на сборах и уверенно стартовали в нём, завоевав Суперкубок. Не зря ведь «Зенит» — самый титулованный и известный клуб России.

Конечно, были непростые матчи со сложными соперниками, когда подряд шли одна выездная игра за другой, но мы держали свой уровень и не опускали планку. Сейчас у нас четыре очка преимущества над вторым местом, позади хороший этап, но впереди — вся основная борьба.

Цели на сезон неизменны — победы во всех внутренних турнирах и достойное выступление в Лиге чемпионов.