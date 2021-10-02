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Вендел: «„Зенит“ — самый титулованный и известный клуб России»

02 октября 2021, 12:38

Полузащитник «Зенита» Вендел оценил первую треть в Российской Премьер-Лиге для питерского клуба.

Мне кажется, мы качественно подготовились к старту нового сезона на сборах и уверенно стартовали в нём, завоевав Суперкубок. Не зря ведь «Зенит» — самый титулованный и известный клуб России.

Конечно, были непростые матчи со сложными соперниками, когда подряд шли одна выездная игра за другой, но мы держали свой уровень и не опускали планку. Сейчас у нас четыре очка преимущества над вторым местом, позади хороший этап, но впереди — вся основная борьба.

Цели на сезон неизменны — победы во всех внутренних турнирах и достойное выступление в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 23:56
Вендел красава,как положено подрывает столичную кузьму.
протон
протон
02 октября в 23:56
Вендел наконец-то полностью вписался в состав.
Точность передач в последних матчах просто отличная, под 100 %.
Вообще вся бразильская банда радует, тьфу тьфу.
Байкал-38
Байкал-38
02 октября в 16:49
blitz
blitz
02 октября в 16:49
Вендел вслед за Клаудиньо ошибочно назвал «Зенит» самым титулованным клубом России
Полузащитник «Зенита» Вале Вендел высказал мнение о результатах команды в нынешнем сезоне чемпионата России и рассказал о целях петербургского клуба на сезон.

Отметим, что Вендел повторил ошибку своего одноклубника Клаудиньо, назвав «Зенит» самым титулованным клубом России. По количеству завоеванных трофеев сине-бело-голубые пока уступают ЦСКА и «Спартаку».
Байкал-38
Байкал-38
02 октября в 16:43
Я не понимаю возмущении, а что собственно с Венделя можно взять? Как его зазывали в Зенит, что ему пели, то он и думает!
Вот если Вендела поймали бы в джунглях, как Маугли, то можно было и про ЛЧ сказки напеть...
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
02 октября в 16:29
Самый известный и титулованный...видишь ли здесь речь идёт о выступлениях на международной арене,вряд ли наши легионеры до приезда в Россию хоть раз смотрели игры внутреннего чемпионата,а на международной арене гремели только ЦСКА и Зенит,выиграв кубки УЕФА в 2005 и 2007 годах,плюс у Зенита ещё суперкубок,у Спартака нет ни ОДНОГО международного трофея(cup de sol не в счёт)поэтому все правильно сказал...а на внутренней арене да,Спартак в 90 е клепал чемп за чемпом...
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
02 октября в 15:09, ред.
Положа руку на сердце надо быть честным перед собой и признать, что самый известный и титулированный клуб это Спартак, сразу скажу не болельщик Спартака. Не надо смотреть по России, надо смотреть историю с момента образования клубов. На счет Зенита, да он силен по подбору игроков в последние годы, но не более того. На счет стадиона, то по мне лучший у быков. Большой, дорогой, не значит лучший. Но сколько людей, столько и мнений, уважаю мнение каждого.
Некакойшенко
Некакойшенко
02 октября в 14:28
А Вендел то прав. Про нашу коррупцию даже в Африке слышали, а питерский "чудо" стадион известен на весь мир своей неподражаемой стоимостью и скоростью строительства.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
02 октября в 14:27
Покажите венделу всю историю (если она есть) клуба зенит, а не последние 10-15 лет. Я предполагаю такое не сделают, потому что показывать не чего.
А на счет популярности зенит рядом даже не стоял с такими клубами как Спартак, Динамо Москва и Киева. Цска, Торпедо М.
А как зенит сделали известным, так это вся страна знает.
4RT
4RT
02 октября в 13:48
А Питер-столица мира
antant1
antant1
02 октября в 13:36
Вендел не верь Миллеру)
yrasikos22
yrasikos22
02 октября в 13:33
Цска первый Зенит второй,тут ничего не поделаешь,а Спартак даже ниже Рубина по титулам последних 20 лет...
sv_1969
sv_1969
02 октября в 13:18
негр попутал чутка! самый грЯзьпромовский то есть богатый и распиаренный))
Cat01
Cat01
02 октября в 13:09
Верно пожалуй
drug01
drug01
02 октября в 13:08
У него больше денег
abrek123
abrek123
02 октября в 13:05
Ну самый известный я бы усомнился,как по мне он на одном слуху только стал со Спартаком,Цска и то благодаря что 10-15 лет его со всех щелей пиарят на всех каналах спортивных и новостных изданиях,которые полностью подмял под себя Миллер с ГазпромМедиа и конкуренции в этой сфере вообще не стало,что хотит то и воротит Газпром в стране единолично...Газпром-медиа ---Крупнейшая медиакомпания в России и Восточной Европе, объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах и продаже рекламы.
dadrail
dadrail
02 октября в 13:04
Ну то что титулов много это правда.....но не самый титулованный
ZIBO rock
ZIBO rock
02 октября в 13:03
Осень, псилоцибиновые грибы полезли...
isamsn
isamsn
02 октября в 12:58
    Ironigor
    Ironigor ответ David Young (раскрыть)
    02 октября в 12:49
    Я извиняюсь, но ничего не понял, какой список, где он вообще находится.
    Если вас не затруднит можете просто скрин мне прислать, так нагляднее будет. Спасибо за понимание.
    Василий 50
    Василий 50
    02 октября в 12:48
    А поцеловать эмблему?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    02 октября в 12:45
    А вот это не совсем правда
    David Young
    David Young ответ Ironigor (раскрыть)
    02 октября в 12:42
    Смотрите по списку, из того как называется понятно что относится к Конкурсу Прогнозов, самый свежий пример - «Прорыв со второго места и искусство возвращать инвестиции. Итоги КП».
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