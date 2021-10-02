Самошников получил травму в матче с «Нижним Новгородом»

Защитник «Рубина» Илья Самошников получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».
Футболист покинул поле на 28-й минуте, его заменил Хвича Кварацхелия.
Самошников вошел в окончательный состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
Фернандес ушел из сборной, Жирков вообще из футбола,
Караваев после травмы только приступает к занятиям в общей группе,
теперь и Самошников...
Фернандес ушел из сборной, Жирков вообще из футбола,
Караваев после травмы только приступает к занятиям в общей группе,
теперь и Самошников...