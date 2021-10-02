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Самошников получил травму в матче с «Нижним Новгородом»

02 октября 2021, 14:47
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Защитник «Рубина» Илья Самошников получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

Футболист покинул поле на 28-й минуте, его заменил Хвича Кварацхелия.

Самошников вошел в окончательный состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 23:35
Ошалеть... Все фланговые защитники...

Фернандес ушел из сборной, Жирков вообще из футбола,
Караваев после травмы только приступает к занятиям в общей группе,
теперь и Самошников...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
02 октября в 18:43
Скорейшего выздоровления.
Gahi
Gahi
02 октября в 17:01
Здоровья, и быстрого возвращения в команду. Удачи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LAISMEN (раскрыть)
02 октября в 16:21
Разумеется обидно, но и беречь я нельзя играть надо
mihaluch
mihaluch
02 октября в 14:59
Обидно травмироваться перед отбором.
LAISMEN
LAISMEN ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 октября в 14:55
Пусть играет никто не спорит. Просто перед матчами сборной такого игрока обидно терять. Значит судьба такая......
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LAISMEN (раскрыть)
02 октября в 14:52
Он должен не играть? Сидеть дома? Травму получил в игровой ситуации. Так бывает часто. Это футбол
LAISMEN
LAISMEN
02 октября в 14:49
Не бережём кадры сборной. Опять минус один.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 октября в 14:48
Бывает и такое
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