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Пиоли: «Я не знаю, сколько лет Ибрагимович ещё может играть»

02 октября 2021, 15:42

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о будущем нападающего Златана Ибрагимовича, который, по слухам, хочет продлить контракт с клубом.

Я не знаю, сколько лет он ещё может играть. Если судить по энтузиазму, то могу предположить, что вечно. С такой головой Златан преодолевает любые трудности. У него действительно невероятная мотивация и страсть. Если бы я мог сделать такой подарок, я бы подарил ему футбольное долголетие.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
02 октября в 17:25
Вроде сам сказал что последний сезон
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 16:49
Уже всё, последний сезон.
Василий 50
Василий 50
02 октября в 16:42
Тренер сказал не то, что думает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 октября в 16:38
Он начинает раздражать
Caniggia
Caniggia
02 октября в 16:07
Если Швеция выйдет на ЧМ 2022 и тренеры сборной позовут Ибру, то, думаю, после этого чемпионата он завершит карьеру. Его главная мотивация сейчас - это участие в ЧМ в Катаре, поэтому он не завершает карьеру.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 16:06
А звучит как "Когда же он наконец уйдёт?"
Ironigor
Ironigor
02 октября в 15:57
Можно потихонечку забывать про величие Ибрагимовича . Физиологию не обмануть и это факт !
Удачи ему в жизни , а с футболом пора уже завязывать !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 октября в 15:49
Ну играть еще несколько лет точно сможет, а говорить, что сможет играть на высочайшем уровне и что по прежнему король мира и принц футбола будет надеюсь еще минимум лет пятьдесят.
Cat01
Cat01
02 октября в 15:44
Чем больше тем лучше
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