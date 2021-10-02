Пиоли: «Я не знаю, сколько лет Ибрагимович ещё может играть»

Главный тренер «Милана» рассказал о будущем нападающего , который, по слухам, хочет продлить контракт с клубом.

Я не знаю, сколько лет он ещё может играть. Если судить по энтузиазму, то могу предположить, что вечно. С такой головой Златан преодолевает любые трудности. У него действительно невероятная мотивация и страсть. Если бы я мог сделать такой подарок, я бы подарил ему футбольное долголетие.