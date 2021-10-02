Мухин отреагировал на сравнения с Вернблумом

Полузащитник ЦСКА отреагировал на сравнения с бывшим футболистом «армейцев» .

Как футболист я в игровом плане действительно очень зол на поле. Всегда могу пойти в жесткий стык, ничего не боясь. А в обычной жизни я чаще добрый (улыбается). Кстати, был очень удивлен, когда Вернблум оставил в соцсетях комментарий после моей стычки с Беришей во время игры с «Ахматом». Он написал «good boy» — «хороший пацан» (улыбается). Подобные цитаты тоже дают мотивацию. Такой игрок высказался про меня!