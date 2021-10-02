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Мухин отреагировал на сравнения с Вернблумом

02 октября 2021, 13:37

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин отреагировал на сравнения с бывшим футболистом «армейцев» Понтусом Вернблумом.

Как футболист я в игровом плане действительно очень зол на поле. Всегда могу пойти в жесткий стык, ничего не боясь. А в обычной жизни я чаще добрый (улыбается). Кстати, был очень удивлен, когда Вернблум оставил в соцсетях комментарий после моей стычки с Беришей во время игры с «Ахматом». Он написал «good boy» — «хороший пацан» (улыбается). Подобные цитаты тоже дают мотивацию. Такой игрок высказался про меня!

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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 23:43
Если ты вырастишь в "вернблума" это будет удача и для ЦСКА, и для Сборной России... такая "собака в центре" нужна всегда...
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
02 октября в 16:45
Основания для подобного утверждения?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 15:01
Рано его с ним сравнивать!
STVA 1
STVA 1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
02 октября в 14:20
Всегда есть шанс стать лучше
mihaluch
mihaluch
02 октября в 13:59
Лет через пять Мухин будет лучше.
Союзник противников
Союзник противников
02 октября в 13:52
Маленький верблюнёнок...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 октября в 13:40
Мухину до Вернблума очень далеко.
Ванечка
Ванечка
02 октября в 13:39
Ну тут нужно быть лучше, тогда и разговор будет
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 13:38
Не самый звездный игрок хвалит.
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