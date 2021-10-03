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Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»

вчера, 16:31
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0). Румынский футболист был признан лучшим игроком встречи.

Этот приз принадлежит всей команде, потому что все хорошо поработали в этом тяжелом матче. Мы знаем, что «Уфа» на своем поле хорошо играет, было много борьбы.

Было не очень много моментов, фанаты не любят такие матчи. Но нам очень нужны были три очка. Не хотим быть внизу таблицы. Мы всю неделю готовились к этой игре. В последних трех играх мы набрали семь очков. Надо работать дальше.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:06
Бикфалви классный нападающий хоть официально является полузащитником, я думаю он в Зените том же в основе был бы.
Да и вообще спокойненько мог бы в коепком середнячке топ-5 лиг играть.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:19
Никто не хочет, но кому-то нужно там быть.
ДСА
ДСА
вчера в 18:18
У Урала уже всё налаживается.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:59
Мудрая мысль....
beefs
beefs
вчера в 17:14
естественно, никто не хочет...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:51
Гол Эрик положил очень красивый.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:43
Вот если бы Урал Зенит натянули вопреки работе судейского корпуса, вот тогда вам честь и хвала была бы.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:37
Там никто не хочет быть.
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