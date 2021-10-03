Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»

Полузащитник «Урала» прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0). Румынский футболист был признан лучшим игроком встречи.

Этот приз принадлежит всей команде, потому что все хорошо поработали в этом тяжелом матче. Мы знаем, что «Уфа» на своем поле хорошо играет, было много борьбы.

Было не очень много моментов, фанаты не любят такие матчи. Но нам очень нужны были три очка. Не хотим быть внизу таблицы. Мы всю неделю готовились к этой игре. В последних трех играх мы набрали семь очков. Надо работать дальше.